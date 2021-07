Trên tình bạn, dưới tình yêu có gì vui?

“Nevertheless” đang thu hút sự chú ý của khán giả không chỉ dàn diễn viên “ưng mắt” mà còn bởi những câu chuyện xoay quanh chủ đề tình yêu ai cũng có thể đồng cảm.

Nevertheless được chuyển thể từ webtoon cùng tên, cốt truyện xoay quanh hành trình cảm xúc của Yoo Na Bi - cô gái từng bị tổn thương vì tình yêu - với Park Jae Eon, người đàn ông không hứng thú với một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng vẫn thích tán tỉnh những cô gái đẹp xung quanh.

Yoo Na Bi và Park Jae Eon gặp gỡ, nảy sinh quan hệ thân mật khi chưa xác nhận quan hệ tình cảm. Hai người "lên giường" khi chưa có bất kỳ danh phận chính thức cho nhau. Từ đây, mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu giữa hai người trẻ tuổi bắt đầu.

Mưu cầu hạnh phúc trong tình yêu

Nhân vật chính trong phim là Yoo Na Bi (Han So Hee thủ vai) - cô gái trẻ đang theo học ngành điêu khắc tại trường Hongseo. Cô gần như mất hết niềm tin vào tình yêu sau thất bại với mối tình đầu. Một người đàn ông “độc hại” đã lấy đi hết những điều quý giá mà cô đã dành cho mối tình này.

Thời điểm ấy, cô lại vô tình “đổ” một anh chàng học cùng trường – Park Jae Eon (Song Kang thủ vai). Park Jae Eon được ví như bông hoa đẹp, có rất nhiều bươm bướm vây xung quanh. Liệu Na Bi (tiếng Hàn có nghĩa là bươm bướm) có giống như một trong số vô vàn những con bướm khác đang vây quanh bông hoa ấy hay không?

Yoo Na Bi và Park Jae Eon có mối quan hệ phức tạp, trên tình bạn nhưng dưới tình yêu.

Tình cảm nảy sinh là điều không ai có thể lường trước được. Để lý giải tình cảm, người ta dựa vào cảm xúc chứ lý trí dường như là yếu tố thừa thãi và vô nghĩa.

Với Na Bi và Jae Eon cũng vậy, cả hai đã bị tổn thương sau những thất bại trong tình yêu. Na Bi ngờ vực về mọi cảm xúc của mình và mọi hành động của đối phương.

Còn chuyện tình cảm của Jae Eon vẫn là ẩn số nhưng cậu đã nổi tiếng là không xác định yêu đương lâu dài, không gắn mác cho bất kỳ mối quan hệ nào.

Khi còn trẻ, thật khó để “ngó lơ” những vương vấn tưởng chừng như vu vơ, và cũng chả dễ gì để lắng nghe cũng như làm theo những lời khuyên từ mọi người xung quanh.

Cả Na Bi và Jae Eon đã tạm gác sang một bên những bước cơ sở để tạo dựng mối quan hệ nam nữ truyền thống theo lý thuyết, họ lao vào nhau, bất chấp mọi giả định “nếu như”.

Dĩ nhiên, hành động nào cũng có cái giá của nó.

Na Bi không ít lần quyết định chấm dứt mọi thứ với Jae Eon để rồi lại bất chấp mọi thứ để được ở trong mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” này.

Còn Jae Eon, mặc dù vẫn giữ nguyên quan điểm “đậu rồi lại bay” nhưng không thể kìm hãm được cuộc xâm lấn của những cảm giác ghen tuông mỗi khi thấy Na Bi ở bên người khác.

Rõ ràng cái sự mưu cầu hạnh phúc là điều không thể tách rời mỗi con người, đặc biệt là khi yêu. Xúc cảm chất ngất như những liều “doping” khiến cho người trẻ ngất ngây, rất có thể họ cũng đang đấu tranh đấy, nhưng để làm gì khi mà họ đang cảm thấy hạnh phúc đến nỗi ngày mai, tuần sau… không còn có nghĩa lý gì nữa.

Nhiều người có thể cho rằng các nhân vật đang hành động theo bản năng, thiếu suy tính trong chuyện tình cảm. Nhưng cũng không ít người trong số đông khán giả theo dõi phim đồng cảm với nhân vật trong nhiều tình huống trong phim.

Mỗi một tập phim của Nevertheless lại có cái tên riêng, và đều có từ “nevertheless” (tuy nhiên).

Như tập 1 “There’s No Such Thing as Fate, Nevertheless” (Không có gì là định mệnh cả, tuy nhiên), hay tập 4 là “I Know It isn’t Love, Nevertheless” (Tôi biết đó không phải tình yêu, tuy nhiên).

Đó là những câu nói đầy tính biện minh quen thuộc với nhiều người trong số chúng ta. Khi chúng ta phải biện minh cho điều gì hay cho ai đó, có lẽ là chúng ta đã nảy sinh tình cảm với người ấy.

Cặp đôi chính dần chìm đắm vào tình yêu trong vô thức.

Vũ trụ yêu đương của những tâm hồn trẻ trung

Cặp “trai tài, gái sắc” Han So Hee và Song Kang đã dần gây được thiện cảm sau khi những tập phim lần lượt được ra mắt.

Bản thân Han So Hee vốn bị gán mác "bản sao của Song Hye Kyo" bởi diện mạo tương đồng, nhưng cô đã dần khẳng định được khả năng diễn xuất qua các vai diễn trong Thế giới hôn nhân và Nevertheles.

Còn Song Kang đã được mệnh danh là “cậu ấm” Netflix với 4 bộ phim truyền hình được phát trên nền tảng này là Love Alarm, Sweet Home, Navillera và Nevertheless.

Nam diễn viên có chiều cao ấn tượng 1,86 m cùng giọng nói trầm ấm, vẻ điển trai mê hoặc khán giả.

Thật tình cũng không khó để tìm thấy sự đồng cảm với nữ chính Na Bi trước một Jae Eon lôi cuốn như vậy. Còn nhiều ngờ vực về khả năng diễn xuất của Song Kang, có nhiều người thẳng thừng chê cậu diễn “đơ”, thế nhưng (nevertheless) sức hút từ nam diễn viên sinh năm 1994 này quả thực là khó phủ nhận.

Câu chuyện tình yêu trong phim không chỉ xoay quanh hai nhân vật chính Na Bi - Jae Eon, tuyến nhân vật phụ trong phim cũng được biên kịch và đạo diễn xây dựng câu chuyện tình cảm riêng, tạo nên một “vũ trụ yêu đương” phong phú.

Bản thân Jae Eon đã là hot boy trong trường, là hình mẫu lý tưởng mà bất kỳ cô gái nào cũng phải thổn thức, ấy vậy mà biên kịch cũng có thể tạo dựng được những nhân vật nam phụ dành cho Na Bi thực sự khiến Jae Eon phải đứng ngồi không yên. Không chỉ Na Bi mới rơi vào tình thế khó, tới người xem cũng cảm thấy khó chọn bởi vì “chọn ai cũng thấy có lỗi với người còn lại”.