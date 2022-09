Trên đường về quê nghỉ lễ, 2 người gặp tai nạn tử vong

Nguyên nhân xe container 'bay' qua thành cầu Thanh Trì, lao xuống sông

Chiếc xe tải lao qua dải phân cách, tông đổ lan can cầu Thanh Trì và rơi xuống sông lúc rạng sáng là do tài xế không chú ý quan sát, theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an).