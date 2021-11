Trẻ mầm non và học sinh phổ thông của TP.HCM được hỗ trợ học phí

Trẻ mầm non, học sinh được hỗ trợ học phí trong kỳ I năm học 2021-2022, từ nguồn ngân sách thành phố.

Ngày 2/11, UBND TP.HCM đã có văn bản triển khai thực hiện nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố (trừ học sinh các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài).

Các mức hỗ trợ cho học sinh.

Trong đó, nhóm 1 là học sinh tại thành phố Thủ Đức, Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân.

Nhóm 2 là học sinh ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Đồng thời, thành phố thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập có tổ chức dạy cho cấp THCS, bổ túc THCS là 40.000 đồng/học sinh/tháng với nhóm 1; và cấp THCS và bổ túc THCS ở nhóm 2 là 55.000 đồng/học sinh/tháng.

Cùng ngày, UBND TP.HCM cũng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM.

Kế hoạch của thành phố gồm nhiều nhóm giải pháp để phát triển giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ. Đặc biệt, kế hoạch đề cập đến trợ cấp cho trẻ mầm non là con em công nhân, giáo viên mầm non, các địa bàn xã khó khăn.

Cụ thể, thành phố ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở các xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên kinh phí địa phương để xây dựng các cơ sở mầm non công lập.

Thành phố cũng đưa ra mức trợ cấp cho trẻ mầm non là con, em công nhân, người lao động làm việc tại khu chế xuất, khu công nghiệp thông qua kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn ở các trường mầm non.

Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ được tính trên số lượng trẻ ăn bán trú, tối thiểu bằng 2,4 triệu đồng/tháng/45 trẻ, số dư từ 20 trẻ trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ.

Mỗi cơ sở được hưởng không quá 5 lần mức hỗ trợ trên/tháng và không quá 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp, trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị định 105 sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/trẻ/tháng, tối đa không quá 9 tháng.