Trẻ mầm non tại nhiều tỉnh trở lại trường học

Sau nhiều tháng phải ở nhà vì dịch, trẻ mầm non tại Ninh Bình, Nam Định, Lào Cai được trở lại trường từ ngày 12/4.

Sở GD&ĐT Ninh Bình ra văn bản cho phép các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh đón trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 12/4. Bên cạnh việc đảm bảo phòng chống dịch, các trường và cơ sở mầm non phải chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khi học sinh trở lại trường.

Tại Nam Định, Sở GD&ĐT cũng vừa có thông báo về việc tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Theo đó, trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định sẽ đi học trực tiếp trở lại từ ngày 12/4. Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án để đón trẻ trở lại học tập trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non có tổ chức ăn bán trú cho học sinh, thực hiện từ ngày 12/4 nghiêm túc triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

Trẻ mầm non tại các tỉnh thành được trở lại trường sau nhiều tháng nghỉ vì dịch. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Trong khi đó, tại tỉnh Lào Cai, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản triển khai thực hiện cho phép trẻ mầm non 5 tuổi vùng dịch cấp độ dịch (vùng cam) trở lại trường học từ 12/4.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 1, 2 tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục bình thường theo kế hoạch. Riêng với các cơ sở giáo dục thuộc xã/phường/thị trấn có dịch cấp độ 3 tổ chức dạy, học và các hoạt động giáo dục bình thường theo kế hoạch cho trẻ em 5 tuổi kể từ ngày 12/4.

Sau khoảng thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19, học sinh bậc mầm non, tiểu học tại TP Pleiku (Gia Lai) sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 12/4.

Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai việc tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường theo quy định đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh, Phòng GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch, kịch bản dạy học, giải pháp sẵn sàng ứng phó với các tình huống xuất hiện các ca dương tính trong nhà trường.

UBND TP Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở GD&ĐT, cho phép trẻ mầm non đến trường bắt đầu từ ngày 13/4. Đồng thời các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục.

Trong khi đó, UBND TP.HCM vừa có thông báo khẩn gửi các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 12/4.

Theo thông báo này, từ ngày 12/4, TP.HCM tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả các cháu ở độ tuổi nhà trẻ. Tổ chức học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Thời gian trước ngày 12/4/2022, các phụ huynh được quyền chọn lựa một trong 2 hình thức học tập cho con em mình: đi học trực tiếp hoặc ở nhà để học trực tuyến. Tuy nhiên, với văn bản khẩn này của UBND TP.HCM, tất cả học sinh từ mầm non đến lớp 12 phải được đến trường để học trực tiếp, chỉ trừ những trường hợp phải cách ly y tế.