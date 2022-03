Hai tuần tới lớp của trẻ dưới 3 tuổi ở TP.HCM

Từ ngày 1/3, các cơ sở cơ sở mầm non ở TP.HCM đón trẻ dưới 3 tuổi trở lại trường. Trước đó, tất cả cơ sở giáo dục mầm non đã dừng hoạt động trong 10 tháng do dịch Covid-19. Ghi nhận tại một trường mầm non quốc tế ở TP.HCM cho thấy khoảng 80% trẻ đi học lại, trong đó 50% bé dưới 3 tuổi đến trường. Bà Phùng Thị Thúy Hằng, Giám đốc vận hành hệ thống trường này, cho biết phụ huynh nên cho trẻ đi học trở lại, giúp con có nền tảng vững chắc cho các cấp học sau này. Trẻ ở nhà không đảm bảo 100% âm tính với SARS-CoV-2.