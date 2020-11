Trẻ mầm non bị ngộ độc sau khi ăn tại trường

Nhiều trẻ mầm non trường Kid’s Club (quận 9, TP.HCM) bị ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện, khiến phụ huynh bức xúc.

Nhà trường né tránh nhiều ngày và sau đó phải đưa ra kết quả xét nghiệm xác định thức ăn bị nhiễm E.Coli và Coliform.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh sinh sống tại chung cư Him Lam Phú An, nơi có nhiều trẻ đang học tại trường Mầm non Kids Club (Cơ sở tại phường Phước Long A, quận 9, trong khu vực chung cư), trong ngày 23/10, một số trẻ sau khi ăn bữa sáng có dấu hiệu nôn ói.

Anh Q.N., một phụ huynh có con học tại trường này cho biết ban đầu, khoảng 3 cháu bị nôn ói, có dấu hiệu ngộ độc. Nhưng cách xử lý của nhà trường là gọi cho phụ huynh đưa về, kết quả là sau đó bé nôn ói không ngừng. Trong khi ngày hôm đó hiệu trưởng nhà trường cáo ốm đi viện, không một ai xử lý tình huống nguy cấp.

Một phụ huynh khác là chị H.A., phản ánh ban đầu, khoảng 3 bé bị nôn ói, ngộ độc. Sau đó, thêm 4 bé nữa, phụ huynh đã phản ánh với nhà trường nhưng nhiều ngày không nhận được phản hồi từ những người có trách nhiệm.

Sau nhiều ngày không nhận được câu trả lời từ phía nhà trường, nhiều phụ huynh tại chung cư Him Lam Phú An đã phản ánh với Ban quản trị chung cư. Khi đó, Ban quản trị và Ban quản lý chung cư mới yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc vì từ lúc sự việc diễn ra nhà trường không thông báo với Ban quản lý.

Tới chiều 3/11, cuộc họp giữa trường Kid’s Club và phụ huynh học sinh, Ban quản lý, Ban quản trị chung cư, đại diện Phòng GD&ĐT quận 9 và đại diện phường Phước Long A, quận 9, mới diễn ra.

Tại buổi làm việc, nhà trường đã đưa ra kết quả xét nghiệm của trường xác định thức ăn bị nhiễm E.Coli và Coliform.

Cụ thể, theo báo cáo của đại diện nhà trường, dựa trên kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, rà soát toàn bộ quy trình vận hành, phỏng vấn toàn bộ nhân viên, rà soát lại quy trình hoạt động tại bếp nấu và bếp chia trong các ngày từ thứ 4 đến thứ 6 (21-23/10), nguyên nhân dẫn đến tình trạng bé nôn ói, tiêu chảy như sau:

Ngày thứ 4 và thứ 5, nhân viên bếp nghỉ phép đột xuất, đến khuya mới báo quản lý nên không kịp sắp xếp nhân sự phân chia suất ăn, giáo viên nhân viên là người trực tiếp xuống chia suất và vệ sinh dụng cụ sau phục vụ.

Giáo viên, nhân viên trường, do không có chuyên môn vận hành bếp, nên không biết sử dụng line giữ nóng thực phẩm, không đeo bảo hộ lao động khi chia suất ăn, không bao bọc kín thực phẩm đã chia trước khi phục vụ; không biết cách vệ sinh bếp cuối ngày, vệ sinh dụng cụ ăn của bé chưa đúng cách.

Việc thực phẩm không bảo đảm nhiệt độ trong suốt quá trình phục vụ (do không biết bật line giữ nóng) và vệ sinh trong quá trình phục vụ làm phát sinh vi sinh và nó vẫn tồn tại trên các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm và là môi trường tốt để phát triển trong thực phẩm, làm nhiễm khuẩn thực phẩm phục vụ cho bé dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh bức xúc với cách làm việc của nhà trường. Anh C.H., có con học tại trường này, cho hay: "Khi trẻ có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm, không phải một mà nhiều bé, thay vì xử lý tình huống nguy cấp như đưa các con vào viện, trường lại gọi phụ huynh đến đón về và sau đó đổ lỗi do tác dụng phụ của thuốc tẩy giun. Điều này không thể chấp nhận. Cũng may con không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không phát hiện kịp thời và phản ánh, thì không biết bao nhiêu bé sẽ bị ngộ độc tiếp theo"- anh H. bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng GD&ĐT quận 9, cho biết bà đang chờ báo cáo từ cán bộ của Phòng GD&ĐT phụ trách mảng mầm non và sẽ phản hồi sớm nhất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó chủ tịch phường Phước Long A, quận 9, cũng xác nhận có sự việc trên và đã đến trường nắm tình hình.

Theo bà Xuân, vì trường giấu thông tin nên đến khi phụ huynh, phòng GD&ĐT thông báo về cuộc họp, phường mới biết sự việc.

"Trường có giấy phép hoạt động, trong quá trình hoạt động, chất lượng giáo dục dù chưa được tốt nhưng phường không xử phạt hành chính được vì vượt quá thẩm quyền nên đã thống nhất cùng với phòng GD&ĐT quận trình sự việc lên lãnh đạo quận, yêu cầu trường thực hiện nghiêm những đề xuất của phụ huynh học sinh. Nếu tình trạng tiếp tục tái diễn sẽ xem xét việc thu hồi giấy phép hoạt động của trường" - bà Xuân thông tin.

Ở góc độ cá nhân, bà Xuân chia sẻ: "Việc nhà trường giấu thông tin, không xử lý tình huống nguy cấp là hoàn toàn sai, trong khi giáo viên chủ quan cho rằng trẻ nôn ói là tác dụng phụ của thuốc tẩy giun còn sai hơn nữa. Phụ huynh bức xúc là đúng".

Được biết, trường Mầm Non Kid’s Club Him Lam thuộc hệ thống giáo dục Kid’s Club, với khoảng 10 cơ sở ở nhiều quận, huyện.