Trẻ lớp 1 ở TP.HCM đi học, phụ huynh mong có thêm biện pháp an toàn

Mong con sớm được đi học trở lại, nhiều phụ huynh hy vọng nhà trường có biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ học sinh trong bối cảnh các em chưa được tiêm vaccine.

Theo quyết định tổ chức dạy học trực tiếp do UBND TP.HCM ban hành, từ ngày 13/12, ngoài khối 9 và 12 đi học như dự kiến, học sinh lớp 1 cũng được ưu tiên cho đến trường.

Quyết định này khiến nhiều phụ huynh có con học lớp 1 có phần bất ngờ vì trong các kế hoạch mở cửa trường vào tháng 12 của thành phố chỉ thấy đề cập khối 9 và 12.

Học sinh lớp 1 ở trường Tiểu học Thạnh An (Cần Giờ) được đến trường hồi 20/10. Ảnh: Chí Hùng.

Mong giáo viên quan sát kỹ hơn

Nghe tin thành phố cho học sinh lớp 1 tới trường từ giữa tháng 12, chị Trần Kim Thanh (thành phố Thủ Đức) có chút bất ngờ nhưng thở phào nhẹ nhõm.

"Mình đã tìm hiểu và biết trẻ em có sức đề kháng cao, chẳng may mắc Covid-19 cũng không bị nặng. Thời gian qua, con đã quen với các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay, cộng với sự quản lý của thầy, cô ở trường nên mình không quá lo", chị Thanh nói.

Người mẹ này cho rằng các con học online một thời gian khá dài, ảnh hưởng cả chất lượng học tập lẫn tinh thần học sinh. Bố mẹ cũng không kiểm soát hết thời gian con xem tivi, điện thoại. Do đó, học sinh được đến trường vẫn tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Duyên (quận 8, TP.HCM) cũng mong con được đi học trực tiếp vì lớp 1 cần được các cô "cầm tay chỉ việc". Nhưng cho con đến trường vào thời điểm này, chị vẫn còn đôi chút băn khoăn, trong đó có việc học sinh lớp 1 chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

"Bây giờ con đi học lại cũng tốt nhưng vì chỉ thí điểm nên chưa tổ chức bán trú, sáng đưa đi trưa đón về cũng có phần bất tiện cho phụ huynh. Tôi đang hỏi ý kiến nhà trường xử lý thế nào", chị Duyên cho biết.

Nữ phụ huynh mong muốn cho con tiếp tục học online đến qua Tết Nguyên đán rồi xem xét tiếp tình hình. Nhưng chị vẫn để ngỏ khả năng cho con đi học lại nếu số đông phụ huynh của lớp cho trẻ đến trường.

Con chưa tiêm vaccine cũng là lý do khiến chị Ngọc Trâm (quận Bình Thạnh) lưỡng lự khi cho con 6 tuổi đi học vào lúc này.

"Tôi được biết trong thời gian tới, trẻ 3-12 tuổi cũng được tiêm vaccine Covid-19. Nếu con tiêm rồi mới đi học thì an tâm hơn", chị Trâm chia sẻ.

Dù vậy, nữ phụ huynh này vẫn nghiêng về phương án cho con đến trường với mong muốn trẻ được tiếp xúc thầy cô, bạn bè và có không gian vận động nhiều hơn thay vì suốt ngày nhìn màn hình máy tính. Chị cho biết sẽ tìm hiểu thêm các biện pháp phòng dịch ở trường ra sao rồi quyết định có đưa con đến trường hay không.

"Nếu chia nhỏ lớp, giáo viên quan sát, để mắt đến các con trong suốt thời gian ở trường, phát hiện cháu nào bỏ khẩu trang thì tôi đỡ lo hơn", nữ phụ huynh nói.

TP.HCM thí điểm cho trẻ lớp 1 đến trường trong hai tuần, từ ngày 13/10. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Vẫn duy trì dạy online cho học sinh chưa thể tới trường

Thấu hiểu những băn khoăn của phụ huynh, một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ lớp 1 là khối mới chuyển từ mầm non lên, do dịch bệnh nên chưa được đến trường. Thời gian học vỡ lòng không có sự kèm cặp trực tiếp của thầy cô nên bị ảnh hưởng nhiều. Do đó, khi điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, thành phố ưu tiên cho học sinh lớp 1 đi học trước.

Về việc học sinh lớp 1 là khối duy nhất trong ba khối trở lại trường chưa được tiêm vaccine, lãnh đạo sở cho hay khi các em đi học, trường có biện pháp đảm bảo an toàn. Sở Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể cho những trẻ chưa tiêm vaccine. Tiêm vaccine chỉ là một trong những điều kiện đảm bảo an toàn. Những học sinh chưa tiêm vẫn phải được đảm bảo quyền lợi trở lại trường.

Ngoài việc thí điểm cho học sinh lớp 1 đi học lại, sở vẫn chỉ đạo các trường duy trì việc dạy học online. Đối với những em còn kẹt ở tỉnh, chưa thể quay lại TP.HCM hoặc trường hợp phụ huynh chưa muốn cho con đến lớp, các trường thực hiện dạy trực tuyến theo một lịch riêng.

Trước khi cho học sinh đến lớp, các trường tổ chức họp phụ huynh, thống nhất, phổ biến biện pháp phòng dịch. Cán bộ, công nhân viên, giáo viên của trường đều phải được tập huấn, diễn tập tình huống có thể xảy ra, trong đó đặc biệt lưu ý khả năng có F0 ở trường.

Tại chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 27/11, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cũng cho biết sở sẽ ban hành cẩm nang phòng, chống dịch trong nhà trường. Với những học sinh chưa hoặc không thể tiêm vaccine, sở sẽ có lưu ý thêm.