Trẻ hóa từ bên trong - xu hướng làm đẹp bền vững

Trẻ hóa cơ thể từ bên trong đang trở thành xu hướng của thời đại mới, thay thế việc làm đẹp chỉ chú trọng vào "bề nổi".

Khi xã hội phát triển, kiến thức khoa học được phổ cập rộng rãi cũng là lúc xu hướng làm đẹp dần thay đổi. Thay vì quan niệm làm đẹp chỉ cần tác động vào bề ngoài, nhiều người hướng đến chăm sóc bản thân từ bên trong bằng nhiều giải pháp cụ thể.

Thay đổi thói quen sống

Giấc ngủ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong làm đẹp mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể. Mất ngủ gây ra những biểu hiện rõ rệt như da sạm, sần, mắt thâm, cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống...

Ngủ là lúc cơ thể được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng bởi quá trình đào thải độc tố, trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ. Vì vậy, để có một cơ thể khỏe mạnh, đẹp từ bên trong, điều đầu tiên cần đảm bảo là ngủ đủ giấc.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm đẹp.

Bên cạnh giấc ngủ, dinh dưỡng cũng là yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình làm đẹp của mỗi người. Chúng ta đều biết để cơ thể khỏe mạnh và đẹp từ bên trong, cần bổ sung đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng, đặc biệt là thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Thực phẩm chứa nhiều vitamin A, B, C, E,... các vi lượng thiết yếu như sắt, kali, kẽm,... góp phần tăng đề kháng và hạn chế lão hóa.

Cần bổ sung đầy đủ nhóm chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe đẹp từ bên trong.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú trọng vận động. Nhiều nghiên cứu chỉ ra tập thể dục thường xuyên giúp tăng sự dẻo dai, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, thanh lọc cơ thể,... Quá trình tập luyện kích thích tuyến mồ hôi hoạt động để đào thải độc tố ra ngoài, giúp cơ thể khỏe hơn, đẹp từ bên trong.

Ngoài 3 thói quen trên, để có thể đẹp từ bên trong, mỗi người cần cân bằng cảm xúc, hạn chế để cơ thể mệt mỏi, stress.

Sử dụng thực phẩm bổ sung

Sử dụng thực phẩm bổ sung là phương pháp khác đang được nhiều người lựa chọn. Dòng chăm sóc sắc đẹp an toàn, được kiểm chứng chất lượng là ưu tiên của phái đẹp. Một trong những sản phẩm nhận được sự quan tâm của không ít phụ nữ thời gian gần đây là Peauhonnête NMN+ Nano Liquid.

Peauhonnête NMN+ Nano Liquid chứa thành phần NMN giúp "trẻ hóa cơ thể từ bên trong". NMN có nhiều công dụng: Sửa chữa tổn thương ADN, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và thúc đẩy năng lượng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, tăng cường sức khỏe não bộ, ngăn ngừa giảm mật độ xương, cải thiện thị lực và chức năng miễn dịch. Đây là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia sức khỏe và làm đẹp tại Nhật Bản.

Peauhonnête NMN+ Nano Liquid được sản xuất tại Công ty Daido Pharmaceutical Corporation có tuổi đời 75 năm, đồng thời là nhà sản xuất đồ uống, thực phẩm nổi tiếng tại xứ hoa anh đào.

Peauhonnête NMN+ Nano Liquid được tin dùng nhờ nhiều công dụng thiết thực.

Tại Nhật Bản, Peauhonnête NMN+ Nano Liquid là sản phẩm được nhiều chuyên gia tin dùng, trong đó có ông Karibe Jun. Ông Karibe Jun tốt nghiệp y khoa tại Đại học Juntendo, hiện nắm giữ nhiều vị trí quan trọng: Giáo sư khoa Phẫu thuật chỉnh hình của Bệnh viện Đại học Yamanashi; bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình của Đại học Y khoa Fukushima; giám đốc phòng khám da liễu - phẫu thuật chỉnh hình Kojimachi...

Ông Karibe Jun có nhiều đóng góp cho nền y khoa Nhật Bản và thế giới với nhiều đề tài nghiên cứu: Đánh giá tổn thương dây thần kinh do điện tĩnh; thay đổi loại sợi cơ do can thiệp phẫu thuật trên dây thần kinh,... Đồng thời, ông cũng là chủ nhân của loạt bằng cấp, chứng chỉ vinh danh: Chứng chỉ xuất sắc khoa Phẫu thuật chỉnh hình của Đại học Tokyo năm 2016; chứng chỉ tay nghề loại giỏi được cấp bởi Hiệp hội Phẫu thuật Chỉnh hình Nhật Bản,...

Bác sĩ Karibe Jun có nhiều đóng góp nghiên cứu vào lĩnh vực sức khỏe - làm đẹp.

Ngày 19/4, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại MisaoDream sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến cũng ông Karibe Jun trong khuôn khổ sự kiện "NMN+ Nano Liquid - Sắc vóc vượt thời gian" để lan tỏa xu hướng trẻ hóa cơ thể từ bên trong.

Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều nội dung hấp dẫn, nổi bật là talkshow trực tuyến cùng các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản về sức khỏe - làm đẹp, bên cạnh sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng trong showbiz Việt. MisaoDream kỳ vọng qua đó, mọi người sẽ tìm được phương pháp sống lâu, khỏe, hạnh phúc tối ưu cho bản thân và gia đình.