Nhiều cuốn sách về khoa học, khám phá đang được xuất bản với diện mạo mới mẻ, bắt mắt, phù hợp với độ tuổi thanh, thiếu niên; giúp thế hệ trẻ tiếp cận khoa học dễ dàng hơn.

Những cuốn sách về khoa học vạn vật thuộc tủ sách “Einstein books & more”. Ảnh: BTC.

Trong phần Lời nói đầu của cuốn sách Subtle is the Lord: The Science and the life of Albert Einstein, nhà vật lý và lịch sử khoa học Abraham Pais viết: “Nếu được nói một câu ngắn gọn về tiểu sử Einstein, tôi có thể nói rằng ông là con người tự do nhất mà tôi từng biết, và một câu về sự nghiệp khoa học của ông: Ông biết cách phát minh ra các nguyên lý bất biến và biết cách sử dụng các định luật thống kê”.

Albert Einstein được biết đến là một biểu tượng của trí tuệ, một bộ óc thiên tài và một nhà khoa học lỗi lạc, nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngày nay, có rất nhiều cuốn sách về cuộc đời và các phát minh của ông được xuất bản.

Tại lễ công bố tủ sách “Einstein books & more” và toạ đàm “Mỗi đứa trẻ là một thiên tài” diễn ra sáng 12/3 tại Phố sách Hà Nội, bà Kim Oanh, đại diện ETS Books (trực thuộc Alpha Books) cho biết sự gần gũi, quen thuộc của Albert Einstein cùng những đóng góp của nhà khoa học vĩ đại này chính là nguồn cảm hứng để ETS thực hiện tủ sách Einstein Books and More. Tủ sách tập trung vào dòng sách khoa học - giáo dục và các sản phẩm dịch vụ giáo dục như thư viện trường học, khóa học, tour trải nghiệm…

Trong đó, những cuốn sách như DK - Thuyết minh trực quan nhất về đại dương, DK - Thuyết minh trực quan nhất về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Dokeo - Bách khoa thư thế hệ mới, Vật lý của tương lai, Lược sử vạn vật… đóng vai trò cung cấp tri thức về vạn vật, đặc biệt là lĩnh vực khoa học.

“Kỳ vọng và tham vọng của chúng tôi là làm trẻ hóa dòng sách khoa học để không chỉ những nhà nghiên cứu, mà các độc giả trẻ cũng có thể dễ dàng tiếp cận dòng sách này, từ đó khơi dậy niềm yêu thích đọc sách khoa học của học sinh các cấp”, bà Kim Oanh chia sẻ.

Độc giả tìm hiểu sách khoa học tại Phố sách Hà Nội. Ảnh: BTC.

Tại sự kiện, thầy Trần Ngọc Thêm - Giảng viên kỹ năng mềm - cho rằng tủ sách Einstein Books and More có ý nghĩa lớn đối với các bạn trẻ.

“Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều đầu sách được làm ra, cùng với đó là những trang báo mạng, thông tin trên Internet bùng nổ, nhưng tủ sách này đóng vai trò nuôi dưỡng mầm thiên tài trong mỗi đứa trẻ. Việc đọc những cuốn sách khoa học sẽ giúp phát triển những nhân tố nổi trội”, ông Thêm nói.

Với hai mảng xuất bản chính là khoa học và giáo dục (gồm các dòng sách Bách khoa thư, Khoa học phổ thông, Kỹ năng học tập, Kỹ năng tư duy, Nuôi dạy trẻ em…), những cuốn sách trong tủ Einstein Books and More được xuất bản với định hướng “làm mới dòng sách khoa học” thông qua những hình ảnh sống động, bắt mắt và mô tả chi tiết về vạn vật trong vũ trụ.