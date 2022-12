Trẻ hóa da với công nghệ sợi quang Endolift từ Italy

Công nghệ Endolift "Lunchtime lifting with no downtime" cho tác dụng trẻ hoá, nâng cơ, phân giải mỡ cục bộ không cần phẫu thuật, rút ngắn thời gian sau can thiệp.

Endolift là liệu trình thẩm mỹ đã được chứng minh hiệu quả và an toàn bởi FDA và châu Âu. Mới tiếp cận thị trường thẩm mỹ Việt Nam trong thời gian ngắn, nhưng liệu trình này hứa hẹn mở ra cuộc cách mạng trẻ hoá, căng da không phẫu thuật, ít (hoặc không) tốn thời gian nghỉ dưỡng với hiệu quả gần như tương đương với phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ thông thường. Buổi trao đổi kinh nghiệm về công nghệ mới giữa Endolift và Khoa da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Liệu trình Endolift là gì? Từ tên gọi có thể nhận ra công dụng của liệu trình: Endo có nghĩa từ bên trong; lift là nâng lên. Endolift Non-Surgical Laser Face Lift là liệu trình nâng mô từ bên trong. Nhờ tác động chọn lọc nước và mỡ của bước sóng 1.470 nm, liệu trình Endolift tái tạo da từ bên trong, giúp các vùng da trở nên săn chắc, đồng thời kích thích tân tạo collagen, duy trì độ tươi trẻ của làn da và phân giải mỡ thừa ở những vị trí cần thiết. Endolift ứng dụng bước sóng laser 1.470 nm tác động đến nước và mỡ, cùng công nghệ sợi quang FTF độc quyền có thể điều chỉnh linh hoạt nhờ kích thước nhỏ như sợi tóc, giúp các bác sĩ đưa sợi quang đến nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. Thông qua đó, Endolift đem đến hiệu quả sau một lần thực hiện và duy trì đến 5 năm sau liệu trình. Tại Vương Quốc Anh, Endolift là liệu trình được yêu thích hàng đầu với tên gọi ưu ái “lunchtime lifting with no downtime” - tạm dịch là liệu trình nâng mặt, săn da, trẻ hoá toàn diện chỉ với một lần thực hiện, trong thời gian bằng một bữa trưa mà không cần nghỉ dưỡng sau đó. Ưu điểm của liệu trình Endolift Endolift mang đến 4 ưu điểm nổi bật. Trước tiên, liệu trình khắc phục tình trạng chảy xệ của da và mỡ tích tụ 1/3 của khuôn mặt (cằm, má, miệng, đường viền hàm) và xử lý triệt để các vấn đề của mí mắt dưới và nọng cằm. Liệu trình cũng có thể sử dụng cho các vùng của cơ thể gồm bụng, tay, đùi trong, đầu gối, mắt cá chân. Hình ảnh khách hàng thực hiện liệu trình Endolift cho hiệu quả vùng bọng mắt và nọng cằm. Thứ 2, Endolift cho hiệu quả tức thì ngay sau khi thực hiện nhờ tác động làm thắt chặt, co rút lại vách ngăn liên kết, từ đó tạo hiệu ứng nâng cơ, săn chắc da lập tức. Đồng thời, nhiệt độ của laser kích thích tân tạo collagen giúp duy trì hiệu quả diễn tiến sau khi thực hiện. Thời điểm tốt nhất để đánh giá cao kết quả đạt được thường là sau 3 đến 6 tháng. Thứ 3, liệu trình có thời gian thực hiện nhanh chóng, chỉ trong một buổi nghỉ trưa. Sau đó, bạn có thể quay lại với công việc và đời sống thường nhật mà không cần tốn thêm thời gian nghỉ dưỡng. Cuối cùng, tùy vào mức độ lão hoá của mỗi cá nhân, hiệu quả của liệu trình có thể kéo dài 2-5 năm sau một lần thực hiện theo đánh giá của nhiều phòng khám trên thế giới. Buổi báo cáo đề tài Endolift Non-Surgical Laser Face Lift tại Hội nghị Quốc tế thường niên VSAPS lần thứ 6. Vừa qua, giáo sư Roberto Ruffa đã có buổi báo cáo đề tài Endolift Non-Surgical Laser Face Lift tại Hội nghị Quốc tế thường niên VSAPS lần thứ 6 tổ chức ở Hà Nội. Đây là bước ngoặt đánh dấu cho tiền đề phát triển lâu dài và tiềm năng của ứng dụng liệu trình Endolift trong ngành thẩm mỹ tại Việt Nam. Liệu trình Endolift được thực hiện bởi thiết bị LASEmaR 1500 của hãng Eufoton (Italy). Công ty cổ phần Novamedic Việt Nam là nhà phân phối độc quyền của hãng Eufoton tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả liên hệ hotline 0397 45 48 49, truy cập website www.endolift.vn hoặc đến trực tiếp tại trụ sở Novamedic ở: Số 6/N7 ngõ 40 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội hoặc 281-283, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, TP.HCM.