Trẻ giảm thành tích học tập khi dùng thiết bị điện tử sớm

Theo một nghiên cứu mới, việc để trẻ sơ sinh xem máy tính bảng, TV có thể làm suy giảm thành tích học tập và sức khỏe tinh thần của trẻ trong tương lai.

Có mối liên hệ giữa thời gian sử dụng thiết bị ở trẻ sơ sinh và sự chú ý, chức năng điều hành khi trẻ 9 tuổi. Ảnh: CNN.

Theo CNN, nghiên cứu mới công bố ngày 30/1 trên JAMA Pediatrics chỉ ra việc tăng thời gian sử dụng thiết bị điện tử trong thời thơ ấu có liên quan đến chức năng điều hành kém hơn khi đứa trẻ lên 9 tuổi.

Nghiên cứu mới

Trung tâm Phát triển trẻ em, Đại học Harvard, định nghĩa chức năng điều hành đề cập đến các kỹ năng giúp chúng ta tập trung, lập kế hoạch, ghi nhớ hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ thành công.

Nghiên cứu mới nhận định những kỹ năng điều hành đó quan trọng khi nhận thức ở bậc cao hơn, chẳng hạn như điều chỉnh cảm xúc, học tập, thành tích và sức khỏe tâm thần.

Nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes, khảo sát trên 437 trẻ em có độ tuổi 12 tháng, 18 tháng và 9 tuổi.

437 trẻ này đã trải qua quá trình quét điện não đồ (EEG) nhằm xem xét các đường thần kinh của các chức năng nhận thức trong não. Đồng thời, các bậc cha mẹ báo cáo thời gian sử dụng thiết bị của từng đứa trẻ.

Kết quả, nhóm nghiên cứu nhận thấy có mối liên hệ giữa thời gian sử dụng thiết bị ở trẻ sơ sinh và sự chú ý, chức năng điều hành khi trẻ 9 tuổi.

Tuy nhiên, nhóm chuyên gia cho rằng cần phải nghiên cứu thêm để xác định thời gian sử dụng thiết bị điện tử có gây ra sự suy giảm chức năng điều hành hay không, hoặc liệu có các yếu tố khác trong môi trường của trẻ khiến chúng có cả thời gian sử dụng thiết bị nhiều hơn và chức năng điều hành kém hơn hay không.

Trao đổi với CNN, TS Erika Chiappini (trợ lý giáo sư tại trường Y, Đại học Johns Hopkins, người không tham gia nghiên cứu) cho biết thiết bị điện tử ảnh hưởng đến thành công của chúng ta về mặt xã hội, học thuật, nghề nghiệp và cách chúng ta chăm sóc bản thân.

Các quá trình nhận thức này phát triển tự nhiên từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, nhưng chúng cũng bị ảnh hưởng bởi những trải nghiệm mà chúng ta có trong quá trình phát triển.

PGS.TS Joyce Harrison (Đại học Johns Hopkins) cho biết kết quả nghiên cứu ủng hộ các khuyến nghị của Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), không khuyến khích việc sử dụng thiết bị điện tử trước 18 tháng tuổi, ngoại trừ trò chuyện video.

Thiết bị điện tử không thể thay thế cho tương tác, làm mẫu và giảng dạy của người lớn. Ảnh: Viooptical.

Trẻ em cần gì

Theo AAP, trong thời kỳ học tập của trẻ nhỏ, chúng không học được gì nhiều từ thiết bị điện tử.

PGS Harrison nhận định thiết bị điện tử không thể thay thế cho tương tác, làm mẫu và giảng dạy của người lớn. Trong khi đó, TS Chiappini cho biết trẻ sơ sinh gặp khó khăn trong việc diễn giải thông tin được trình bày ở dạng 2 chiều (màn hình) và khó phân biệt tưởng tượng với thực tế.

"Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được hưởng nhiều lợi ích từ sự tương tác qua lại với người khác (gồm cả người lớn và trẻ em). Điều này khó có thể đạt được khi chúng tương tác với màn hình", TS Chiappini nói.

Ngoài ra, khi đề cập đến việc điều chỉnh cảm xúc, trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi có thể học hỏi từ những người chăm sóc chúng khi họ làm gương về khả năng tự kiểm soát, giúp xác định cảm xúc và gọi tên chúng.

"Ví dụ, bạn có thể cho trẻ lựa chọn những gì chúng có thể làm khi tức giận, như nghỉ ngơi hoặc hít thở sâu thay vì những hành vi không phù hợp", PGS Harrison nói.

Ngoài ra, theo CNN, đôi khi, cha mẹ giặt quần áo hoặc tham dự một cuộc họp online, thiết bị điện tử dường như là công cụ hữu ích để trẻ nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ.

Tuy nhiên, PGS Harrison nhấn mạnh trẻ nhỏ tốt nhất vẫn nên tránh ngồi trước màn hình. Thay vào đó, phụ huynh hãy cho con tham gia vào các công việc trong nhà.

"Cha mẹ có thể đưa cho trẻ mới biết đi một số quần áo để gấp trong khi bạn đang giặt quần áo hoặc bạn có thể giữ trẻ an toàn ở vị trí mà bạn thường xuyên quan sát khi làm việc nhà", PGS Harrison gợi ý.

Đối với trẻ lớn hơn, hãy thiết lập chiến lược sử dụng thiết bị điện tử cho trẻ. Ngoài ra, phụ huynh nên dạy trẻ thông qua thiết bị điện tử

Ví dụ, cha mẹ có thể tìm kiếm các chương trình dạy trẻ cách điều chỉnh cảm xúc, đặt câu hỏi như “Nhân vật đó đang cảm thấy thế nào?”, “Họ có thể làm gì để giúp bạn mình?”...