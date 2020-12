'Trẻ em học tình dục trên mạng cũng như học lái xe từ Fast & Furious'

Trẻ em có thể đang vô tình bắt gặp hoặc chủ động tìm kiếm nội dung khiêu dâm sớm hơn chúng ta mong đợi. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ vẫn e ngại thảo luận chủ đề này với con cái.

Zing trích dịch bài đăng trên The New York Times của Shafia Zaloom, tác giả đầu sách Sex, Teens and Everything in Between, nói về những kiến thức tình dục phụ huynh nên cung cấp cho con trẻ và phương pháp để thảo luận về "chủ đề khó nói" này trong gia đình.

Các báo cáo gần đây về những video lạm dụng trẻ em tràn lan trên Pornhub có thể khiến nhiều phụ huynh tự hỏi liệu rằng con mình có đang xem Pornhub hay các trang web khiêu dâm khác không.

Tưởng tượng khả năng con trẻ có thể đã tiếp cận các video bạo lực, cưỡng hiếp hoặc được yêu cầu gửi ảnh khiêu dâm tự chụp, đa phần cha mẹ đều kinh hoàng và an ủi mình rằng “chắc không phải con tôi”.

Thế nhưng trẻ em có thể đang vô tình bắt gặp hoặc chủ động tìm kiếm nội dung khiêu dâm sớm hơn chúng ta mong đợi.

Theo kinh nghiệm của Shafia Zaloom, một giáo viên giáo dục giới tính từng tư vấn cho rất nhiều trẻ em, hiếm có thanh thiếu niên nào chưa từng xem các video khiêu dâm. Nhiều người thậm chí tiếp cận nội dung này trước khi có nụ hôn đầu.

Tình dục được xem là chủ đề nhạy cảm trong các cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình. Ảnh: Sex Education/Netflix.

Dạy gì cho trẻ?

Trước khi bắt đầu thảo luận với con, hãy cân nhắc xem bạn muốn chúng nghĩ, biết và học gì về tình dục và sự gần gũi. Và những thông điệp bạn đưa ra là về tình dục hay về phim khiêu dâm.

Deborah Roffman, tác giả của Talk to Me First: Everything You Need to Know to Become Your Kids’ ‘Go-To’ Person About Sex, nói: “Đối với trẻ dưới 10 tuổi, nếu chúng ta muốn sự hiểu biết của trẻ về tình dục được kết nối với sự gần gũi của con người, chúng ta phải nói về sự gần gũi về thể chất và tình cảm có liên quan với nhau như thế nào”.

Bà Roffman đề nghị các bậc phụ huynh nói chuyện với con trẻ về “sự âu yếm và những cảm giác tuyệt vời mà nó gợi lên - giúp chúng gọi tên cảm giác an toàn, được yêu thương và bảo vệ. Sự tiếp xúc thân thể trong các video khiêu dâm là ngược lại với điều đó”.

Và quan trọng, phụ huynh phải kiểm soát các thiết bị kỹ thuật số để bảo vệ trẻ em ở độ tuổi này khỏi nội dung khiêu dâm.

Đối với trẻ học cấp 2, các ông bố bà mẹ cần chỉ cho chúng thấy rằng khiêu dâm không phải là sự mô tả chân thực về tình dục bằng các phép ẩn dụ.

Phụ huynh nên cung cấp các kiến thức về tình dục phù hợp cho trẻ theo từng độ tuổi. Ảnh: The New York Times.

Trong các lớp học của mình, Shafia Zaloom thường nói với học sinh rằng đôi khi mọi người xem phim khiêu dâm vì họ muốn tìm hiểu về tình dục, nhưng điều đó cũng giống như xem Fast & Furious để học cách lái xe.

“Phim khiêu dâm chỉ tạo ra những hình ảnh phóng đại, phi thực tế về tình dục, vì vậy trải nghiệm thực tế có thể rất khác”.

Cố gắng nói chuyện với con bạn một cách cởi mở và trung thực, không phán xét, xấu hổ hoặc ra tối hậu thư. Chọn thời gian riêng tư và bình thường, chẳng hạn như khi ngồi trên xe (có thể cảm thấy ít thân mật hơn vì mắt tập trung vào phía trước chứ không phải nhìn vào nhau) hoặc đi bộ (để cảm thấy thoải mái, ít ngại ngùng hơn) hay vào buổi tối muộn sau khi xem TV (trẻ em thông minh, chúng biết người lớn có xu hướng mệt mỏi vào khoảng thời gian này và sẽ nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn).

“Đây nên là sự khởi đầu của một loạt các cuộc trò chuyện, không phải là bài giảng một lần. Bám sát vào các câu hỏi mở 'như thế nào' và 'cái gì', như: 'Con nghĩ thanh thiếu niên xem phim khiêu dâm để làm gì?', 'Con nghĩ phim khiêu dâm ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ ngoài đời thực của mọi người?'...

Hãy để con cái nói lên suy nghĩ, quan sát của chúng thay vì thúc ép, gạn hỏi về những trải nghiệm của chúng”, bà Zaloom nói.

Phim khiêu dâm không cung cấp kiến thức tình dục

Hầu hết thanh thiếu niên có thể sẽ không thích trò chuyện với cha mẹ về phim khiêu dâm hay bất kỳ chủ đề nào liên quan đến tình dục.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải nêu vấn đề và đảm bảo rằng con mình có đủ thông tin quan trọng mà chúng cần, ngay cả khi chúng dường như không muốn lắng nghe.

Việc con cái không phản hồi cũng không có nghĩa là chúng không lắng nghe. Khi con cái tỏ ra không thoải mái, bạn có thể nói: “Bố mẹ muốn trao đổi với con, nhưng cơ hội chưa thực sự đến, vì vậy bố mẹ sẽ chỉ chia sẻ một số thông tin quan trọng”.

Nhiều trẻ em tiếp cận nội dung khiêu dâm sớm hơn phụ huynh nghĩ. Ảnh: The New York Times.

Nếu con vẫn phản kháng, bạn có thể tiếp tục: “Bố mẹ biết điều này thật khó xử và khó khăn. Ngay cả bố mẹ cũng thấy vậy. Điều này có thể liên quan hoặc không liên quan đến con, nhưng nó đang ngày càng phổ biến, vì vậy bố mẹ muốn đảm bảo rằng con có một số thông tin quan trọng để có các mối quan hệ lành mạnh”.

Trong các cuộc trò chuyện với con trẻ, ngay cả khi chỉ một chiều, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo cung cấp đủ những thông tin sau:

Thứ nhất, phim khiêu dâm là tưởng tượng của người khác và không phản ánh thực tế tình dục của hầu hết mọi người.

Thứ 2, phim khiêu dâm là sản phẩm được tạo ra để bán và kiếm lời.

Thứ 3, các diễn viên được thuê để trình diễn. Vì vậy nó có thể chỉ là hợp đồng, không phải sự đồng thuận.

Thứ 4, phim khiêu dâm không bảo đảm quyền riêng tư trong khi quyền riêng tư là một phần quan trọng của mối quan hệ tình dục lành mạnh.

Cuối cùng, phim khiêu dâm không phản ánh thực tế ở nhiều cấp độ. Ví dụ, một cảnh quan hệ tình dục dài 10 phút có thể mất hàng giờ để thực hiện. Nam diễn viên thường sử dụng thuốc tăng cường sinh lực để duy trì sự hưng phấn. Nhiều chi tiết trong phim được dàn dựng, cắt ghép...

Nếu con bạn đã chia sẻ ảnh khỏa thân

Việc trẻ em dưới 18 tuổi được yêu cầu chụp, gửi và nhận ảnh khoả thân ngày càng phổ biến và đưa đến những hậu quả kinh khủng.

Luật pháp nhiều nơi xem xét việc dùng và gửi ảnh khỏa thân cho người khác, thậm chí cho chính mình, là buôn bán nội dung khiêu dâm. Các bậc cha mẹ phải giáo dục con cái về các điều luật liên quan đến chia sẻ nội dung khiêu dâm và tình dục trẻ vị thành niên.

Nếu con cái nói với bạn chúng đã chia sẻ ảnh khỏa thân, hãy cố gắng hết sức bình tĩnh và không tra khảo, xấu hổ hoặc đổ lỗi cho nạn nhân.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách nói: "Bố mẹ rất vui vì con đã đến gặp và chia sẻ chuyện này". Sau đó tập trung vào người đã dụ dỗ, khuyến khích con bạn chia sẻ ảnh khiêu dâm.

Kiến thức tình dục không phải là thứ tự có khi đến tuổi hay có thể tự học qua Internet. Ảnh: NYPost.

Ảnh khỏa thân được phát tán lên mạng dù có hay không sự đồng ý của trẻ đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Cha mẹ cần sử dụng các câu hỏi mở và tạo không khí thoải mái để con cái có thể chia sẻ thành thật.

Hãy đưa ra các cách xử lý phù hợp nhất để con bạn lựa chọn, dù là tư vấn trị liệu hay báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật về vụ việc, hãy để con cái cảm thấy mình được trao quyền và tự quyết.

Với vai trò là cha mẹ, bạn đã và đang dạy cho con cái mình những giá trị trong mọi khía cạnh cuộc sống. Tình dục, phim khiêu dâm cũng là một trong những khía cạnh đó. Nếu không có sự hướng dẫn của người lớn, trẻ em có xu hướng tự tò mò tìm kiếm. Và những gì chúng tiếp cận được thường không mang lại kết quả mong muốn.

Kiến thức tình dục không phải là thứ tự có khi đến tuổi hay có thể tự học qua Internet. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên đảm bảo cung cấp cho con thông tin phù hợp với lứa tuổi, chính xác về mặt y tế cũng như hướng dẫn cách áp dụng những điều đó vào các mối quan hệ thực tế.