Trẻ em Anh và Ireland đọc sách nhiều hơn gần 25%

Theo báo cáo mới "What Kids Are Reading" tại Anh và Ireland, các cộng đồng sách trên mạng xã hội đang giúp khơi gợi hứng thú đọc sách ở trẻ em.

Báo cáo What Kids Are Reading năm 2023 đã khảo sát trẻ em ở Vương quốc Anh và Ireland về tình hình đọc sách. Theo đó, các em học sinh đã đọc 27,3 triệu cuốn sách trong năm học 2021-2022, nhiều hơn 24% so với năm học 2020-2021.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các xu hướng truyền thông xã hội như cộng đồng BookTok đã giúp trẻ em tương tác với nhiều cuốn sách như bộ truyện Heartstopper nổi tiếng của Alice Oseman.

Số sách trẻ em Anh và Ireland đọc năm học trước đã tăng lên. Ảnh: Alamy.

Về nhà văn được yêu thích nhất, tác giả Jeff Kinney và David Walliams của The Wimpy Kid xếp đầu danh sách yêu thích của học sinh tiểu học. Còn ở trường trung học, Kinney được yêu thích nhất, tiếp theo là Walliams và sau đó là J.K. Rowling.

Tuy nhiên, báo cáo What Kids Are Reading cũng cho thấy rằng, trong khi độ khó của sách trung bình tăng lên khi học sinh lớn tuổi hơn, thì điều này không tỷ lệ thuận với tốc độ cải thiện khả năng đọc của học sinh.

Kết quả này là đáng lưu ý khi nghiên cứu đã lấy dữ liệu từ gần 1,3 triệu học sinh trên khắp Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland. Đơn vị cung cấp dịch vụ học tập và đánh giá Renaissance đã thực hiện khảo sát và chuyển kết quả cho Giáo sư Keith Topping của Đại học Dundee phân tích.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy trong suốt quá trình học tập tại trường trung học, học sinh vẫn đọc sách ở mức độ khó gần như ngang với học sinh tiểu học.

Giáo sư Topping cho biết: “Trong thời gian dài như vậy, chúng tôi đã ghi nhận sự sụt giảm liên tục về khả năng đọc hiểu từ học sinh tiểu học đến trung học. Để giải quyết vấn đề này, học sinh trung học cần được khuyến khích đọc những cuốn sách có độ khó tăng dần, phù hợp hơn với lứa tuổi của các em”.

Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát của Quỹ National Literacy Trust đối với 62.149 học sinh Vương quốc Anh thì mặc dù số lượng sách được đọc có tăng lên, nhu cầu đọc sách để giải trí lại giảm đi từ dịch Covid-19.

Tiến sĩ Christina Clark, người đứng đầu nghiên cứu tại National Literacy Trust, cho biết: “Mặc dù có nghiên cứu đáng khích lệ là trẻ em đang đọc nhiều sách hơn, phân tích của chúng tôi lại cho thấy một tín hiệu tiêu cực là mức độ thích đọc ở lứa 15 tuổi đang thấp. Và tỷ lệ trẻ em nói rằng chúng đọc sách hàng ngày thấp cũng là một vấn đề đáng lo ngại”.

“Chúng tôi cũng biết rằng trẻ em và thanh thiếu niên đang tìm cảm hứng cho lần đọc tiếp theo từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm giáo viên, thủ thư, bạn bè, gia đình và các nền tảng trực tuyến. Rõ ràng là cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có mức độ yêu thích đọc sách thấp. Chúng ta cần ghi nhận vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng rộng lớn hơn trong việc đảm bảo không có bất kỳ xu hướng giảm sút nào về mức độ yêu thích và tần suất đọc sách trong những năm sau”, bà Clark nhận định.