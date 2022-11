Trẻ bú sữa mẹ ngắn dễ bị béo phì hơn

Trẻ sơ sinh bú sữa mẹ dưới 6 tháng và uống đồ uống có đường hay nước trái cây tự nhiên dễ bị béo phì trong thời thơ ấu.

Nghiên cứu mới cho thấy việc bú sữa mẹ dưới 6 tháng khiến trẻ có nguy cơ béo phì cao hơn. Ảnh: Shopify.

Kết luận này được Baiyang Sun, thạc sĩ ngành y tế công cộng, cố vấn cao cấp về phân tích dữ liệu tại Trung tâm Nghiên cứu Kaiser Permanente Northern California (Mỹ), đưa ra tại ObesityWeek 2022.

“Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên đánh giá một cách khách quan cả việc cho con bú sữa mẹ và dùng đồ uống có đường, nước hoa quả trong năm đầu đời và tình trạng béo phì ở trẻ sau này”, bà Sun cho biết.

Vị chuyên gia cho hay sau khi tính đến việc thai nhi bị phơi nhiễm do mẹ mắc tiểu đường thai kỳ, nhóm nghiên cứu của bà phát hiện những đứa trẻ có nguy cơ béo phì tăng gấp hai lần do chế độ ăn uống kém lành mạnh. Nghiên cứu này cũng cho thấy giai đoạn sơ sinh có thể là giai đoạn tiếp xúc quan trọng dẫn đến bệnh béo phì trong tương lai.

Trong một nghiên cứu xuất bản trên Diabetologia vào tháng 5/2021, các nhà nghiên cứu nhận thấy với những trẻ có mẹ bị tiểu đường thai kỳ khi mang thai mình, thời gian cho con bú ngắn và việc uống bất kỳ loại đồ uống có đường hay 100% nước trái cây nào trong năm đầu đời đều làm tăng tỷ lệ béo phì ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi.

Tỷ lệ trẻ béo phì tăng do bú mẹ không đủ và uống nhiều đồ uống có đường. Ảnh: iStock.

Trong dữ liệu mới nhất do bà Sun trình bày, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra mối liên hệ giữa thời gian cho con bú, lượng đồ uống có đường và tình trạng béo phì ở độ tuổi từ 6 đến 11 thông qua nhóm nghiên cứu SWIFT. Nhóm thuần tập bao gồm 793 trẻ có mẹ bị tiểu đường thai kỳ từ năm 2008 đến năm 2011 (37% châu Á, 30% gốc Tây Ban Nha, 23% da trắng, 8% da đen).

Gia đình trẻ tự báo cáo việc cho con bú và uống nước giải khát từ sơ sinh đến một tuổi. Cho con bú không đủ sữa mẹ được định nghĩa là cho con bú dưới 6 tháng. Những người tham gia được chia thành 4 nhóm dựa trên chế độ ăn uống.

Nhóm tham khảo bao gồm những trẻ được bú mẹ đầy đủ và không uống đồ uống có đường. Ba nhóm còn lại cho con bú đầy đủ, có uống nước giải khát có đường; cho con bú không đủ lượng, không uống nước ngọt có đường; cho con bú không đủ lượng và có uống thức uống có đường.

Béo phì ở trẻ em được định nghĩa trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 11 có chỉ số phân vị BMI ở mức bằng hoặc trên 95th (tức trẻ có nhiều lượng mỡ cơ thể hơn 95% trẻ em ở cùng độ tuổi và giới tính), thừa cân khi chỉ số phân vị nằm trong khoảng 85th đến 95th.

Trong nhóm nghiên cứu, 39% trẻ được bú mẹ đầy đủ và có uống đồ uống có đường, 30% trẻ bú mẹ không đủ, có uống đồ uống có đường, 10% trẻ bú mẹ không đầy đủ, không uống đồ uống có đường, 21% nằm trong nhóm tham khảo với việc cho con bú sữa mẹ đầy đủ và không uống đồ uống có đường. Béo phì ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi được quan sát thấy trong 25% nhóm thuần tập và 18% nhóm bị thừa cân.

Tỷ lệ trẻ béo phì tăng do bú mẹ không đủ và uống nhiều đồ uống có đường. Sau khi điều chỉnh hiệp biến, trẻ bú mẹ không đủ và uống đồ uống có đường ở giai đoạn sơ sinh và trẻ bú mẹ không đủ nhưng không uống đồ uống có đường có tỷ lệ béo phì ở trẻ em cao hơn so với các nhóm tham chiếu. Trong khi đó, tỷ lệ béo phì đối với nhóm trẻ bú mẹ đầy đủ với đồ uống có đường. Không có nhóm nào có tỷ lệ thừa cân khác biệt đáng kể so với nhóm tham khảo.

“Phát hiện của chúng tôi khẳng định thêm các khuyến nghị để thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ đầy đủ, hạn chế đồ uống có đường và nước hoa quả trong giai đoạn đầu đời”, bà Sun nói.