Trẻ béo phì cần ăn đầy đủ các chất thay vì kiêng khem hoặc bỏ bữa

TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục

So với thế giới, tỷ lệ béo phì ở trẻ nhỏ của Việt Nam không trầm trọng. Ngoài một số trường hợp kèm các bệnh lý khác, trẻ gặp bệnh lý do béo phì nặng có thể can thiệp bằng nhiều phương pháp.

Đầu tiên, chuyên gia sẽ đánh giá mức độ béo phì của trẻ, từ đó đưa ra cách kiểm soát khẩu phần ăn. Cũng cần lưu ý rằng kiểm soát mật độ khẩu phần ăn ở trẻ thừa cân khác với người lớn. Tùy lứa tuổi, trẻ được áp dụng mức độ kiểm soát, như giữ nguyên cân nặng và tăng trưởng chiều cao, tập trung giảm bớt năng lượng trong khẩu phần ăn... Còn với những trẻ béo phì trầm trọng hơn, bác sĩ sẽ yêu cầu giảm 0,5 cân/tháng hay 1 cân/tuần. Tùy mức độ béo phì và lứa tuổi các bé để bác sĩ đưa ra cách can thiệp hợp lý.

Giảm cân cần nhiều phương pháp phối hợp để mang đến hiệu quả tối ưu. Đầu tiên là điều chỉnh chế độ ăn - tăng chất xơ, giảm năng lượng... Khẩu phần của trẻ thường có khối lượng cố định nên khó giảm cả năng lượng và số lượng cùng lúc, do đó bác sĩ thường tư vấn giữ nguyên số lượng và giảm nguồn năng lượng trong mỗi bữa.

Tiếp đến là hoạt động thể lực, cha mẹ nên dựa trên sở thích của trẻ.

Một vấn đề khác là sử dụng thuốc. Việt Nam hầu như không khuyến khích, trừ trường hợp trẻ phải nhập viện vì béo phì nặng. Thuốc điều trị cho trẻ béo phì tại nước ta thường dành cho bé trên 12 tuổi. Tương tự, phương pháp phẫu thuật (như cắt dạ dày…) chỉ sử dụng cho trường hợp trầm trọng.

Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn để khống chế cân nặng. Tuy nhiên không có chế độ ăn nào thực sự có hiệu quả đối với bệnh nhân béo phì mà chỉ có tác dụng bước đầu, ví dụ ăn toàn rau và không có tinh bột, giảm ăn, tăng đạm hoặc dùng thuốc. Tóm lại, nguyên tắc điều trị béo phì là tiêu hao năng lượng, tức đảm bảo đầu vào và đầu ra bằng nhau, còn cách thức thì linh hoạt đối với thể trạng từng bé.