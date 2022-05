Trẻ 3 tuổi tự đi chợ ở Nhật Bản

Nhiều khán giả quốc tế ngạc nhiên, hoài nghi khi thấy trẻ em Nhật Bản một mình đi làm việc vặt giúp bố mẹ khi mới chỉ 3-4 tuổi qua chương trình Old Enough.

Từ khi lên 5 tuổi, Kantaro Ishii, đầu bếp ramen, đã phụ giúp việc vặt tại nhà hàng izakaya của bố mình ở Sendai, tỉnh Miyagi (Nhật Bản).

Hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, Ishii kể anh thường đi chợ vào buổi sáng rồi bắt xe buýt tới tiệm giặt là cách đó vài dãy nhà để lấy đồ.

"Khi đó, tôi thấy công việc này rất vất vả. Tôi luôn mếu máo mỗi lần chủ cửa hàng hỏi vì sao bố mẹ không đi cùng mình", Ishii, hiện 28 tuổi, nói với CNN.

Chương trình tạp kỹ Nhật Bản Old Enough khiến khán giả quốc tế thích thú khi được phát sóng lại trên Netflix. Ảnh: Netflix.

Tại Nhật Bản, không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ làm việc vặt giúp gia đình. Truyền thống này đang được khán giả quốc tế quan tâm sau khi Netflix phát sóng lại Old Enough, chương trình tạp kỹ đình đám của xứ hoa anh đào từ những năm 1990.

Mỗi tập của chương trình sẽ theo chân một em bé Nhật Bản trong độ tuổi 2-5 trên đường làm việc nhà mà không có sự giám sát, hỗ trợ của bố mẹ.

Bất ngờ, khó tin

Sự ngây thơ, tính tự lập của các em nhỏ và cách chúng vượt qua thử thách là yếu tố khiến Old Enough trở nên hấp dẫn với khán giả.

Trong một tập phim, một cặp anh em, vốn đang giận dỗi nhau, buộc phải giảng hòa để cùng qua đường để đi giao túi hàng cho bà mình. Yuka, một cô bé 3 tuổi, còn cố tìm cách năn nỉ người bán hàng chọn giúp hải sản cho bữa tối của gia đình.

Khi lần đầu ra mắt ở Nhật Bản vào năm 1991, chương trình lập tức được đón nhận nồng nhiệt. Hơn 3 thập kỷ sau, Old Enough một lần nữa trở thành tâm điểm khi lên sóng trên Netflix, đặc biệt là với khán giả Mỹ.

Khán giả Mỹ vừa bất ngờ, khâm phục, vừa nghi ngờ, lo lắng khi thấy trẻ em Nhật Bản có thể tự ra đường, phụ bố mẹ việc nhà. Ảnh: Netflix.

Khi tham gia chương trình Saturday Night Live, ca sĩ Selena Gomez đã đề cập đến show này với thái độ ngạc nhiên, sốc, xen lẫn hoài nghi.

Nhiều người khác cho rằng không dễ bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chạy việc vặt giúp gia đình ở xứ cờ hoa. "Đứa trẻ có thể sẽ đi lạc, hoặc mất tích nếu làm như vậy", một dân mạng chia sẻ lên Twitter.

Một số bậc phụ huynh Mỹ tỏ ra ghen tị khi những ông bố, bà mẹ ở xứ hoa anh đào có thể để con trẻ tự do đi lại trên đường mà không cần người lớn theo sát. Điều đó có nghĩa tỷ lệ tội phạm ở Nhật Bản tương đối thấp, hệ thống giao thông an toàn.

"Chương trình này thật thú vị song chuyện này có lẽ chỉ xảy ra ở Nhật Bản. Tôi vẫn không dám để con mình tự ý ra ngoài ở độ tuổi này", một người dùng Twitter nói.

Lưu giữ "truyền thống chạy vặt"

Mặc cho những lo lắng của khán giả, Junji Ouchi, giám đốc điều hành chương trình Old Enough, khẳng định đội ngũ hỗ trợ luôn túc trực, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Ông cho biết mục đích ban đầu của chương trình là lưu giữ "truyền thống chạy vặt" trước khi nó biến mất.

"Đời sống gia đình ở Nhật Bản đã thay đổi đáng kể trong hơn 30 năm qua. Thực tế trẻ em xứ hoa anh đào vẫn thường phụ bố mẹ làm việc nhà. Chúng tôi muốn ghi lại nét đặc trưng này, biến chương trình thành một loạt phim tài liệu về quá trình tự lập của những em bé Nhật Bản".

Ông Ouchi cho biết mục đích của chương trình là lưu giữ "truyền thống chạy vặt" ở Nhật Bản. Ảnh: Netflix.

Dù thế, nhiều bậc cha mẹ xứ hoa anh đào cho biết chương trình chưa phản ánh rõ và đủ cuộc sống ở khắp nơi trên cả nước. Họ tỏ ra nghi ngờ vì trẻ em một mình ra đường mà không có sự quan sát của người lớn do tình hình giao thông phức tạp ở đô thị.

"Những gì bạn thấy trong chương trình có vẻ thú vị và chắc chắn chưa qua sự dàn dựng nào. Nhiều người có thể nghi ngờ khi trẻ tự do dạo phố mà không có bóng xe cộ nào. Thực tế, điều đó là khả thi ở vùng ngoại ô", Emi Sakashita, một bà mẹ từng sống ở Tokyo, nói.

Sakashita, hiện 43 tuổi, hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình. Cô cho biết mình đã đi mua sắm, lấy đồ một mình từ khi còn nhỏ. Trải nghiệm đó giúp cô rèn tính độc lập, tự tin sau này.

Trẻ em Nhật Bản vốn được rèn tính tự lập từ sớm. Ảnh: Reuters.

"Là một người mẹ, tôi sẽ tự hào khi thấy con cái dần bớt dựa dẫm vào gia đình, tự làm mọi việc. Các bậc phụ huynh ngày nay khá bận rộn, không thể ở bên con toàn thời gian nên họ mong con sớm tự lập", cô nói.

Khi lên 3 tuổi, Kanta, con trai của cô, đã tự mình đi mua trái cây, đồ uống. Hiện cậu bé đã tròn 8 tuổi, có thể tự đi xe buýt tới trường. Kokoro, con gái nhỏ của cô, cũng đang tập đi học mẫu giáo một mình.

Sakashita cho biết cả hai anh em đều học theo các bạn nhỏ trên chương trình Old Enough.

"Ban đầu, hai đứa khá sợ khi ra đường một mình. Sau khi xem chương trình, các con tôi cảm thấy ấn tượng và muốn học theo các bạn", cô kể.