Travis Scott và những bộ trang phục ấn tượng nhất

Travis Scott thích bày tỏ lòng kính trọng đối với những người tiền nhiệm. Biểu diễn tại lễ hội Something in the Water 2019, anh diện áo phông BBCICECREAM cổ điển. Anh từng nhiều lần được bắt gặp mặc áo phông hiếm, cổ điển trên đường phố. Nam rapper có xu hướng phối chúng với quần jeans bó hay quần thể thao. Đôi Supreme x Nike SB Dunk Low "White Cement" Travis Scott đi hiện có giá không dưới 5.200 USD trên thị trường bán lại. Ảnh: Complex.