Trào lưu xăm mã QR lên cơ thể

Mã QR chứa thông tin cá nhân, chứng nhận tiêm chủng... được xăm lên cơ thể. Xu hướng này đang lan truyền rộng rãi.

Trong năm 2021, mã QR có mặt ở khắp mọi nơi từ các buổi trình diễn đến những sự kiện lớn. Giờ đây, nhiều người đang xăm mã QR có thể quét bằng máy điện thoại lên cơ thể. Xu hướng này được lan truyền mạnh mẽ, theo VICE.

Hình xăm là một cách để ghi lại kỷ niệm quan trọng lên làn da. Nó tựa như dấu ấn được lưu giữ vĩnh viễn kể về một câu chuyện hoặc khiến nhiều người rung cảm. Đối với mã QR, hình xăm có thể cho thấy bài hát, lý lịch, trang cá nhân trên mạng xã hội hoặc giấy chứng nhận tiêm vaccine.

Xăm mã QR chứa thông tin tiêm chủng

Gabrielle Pellerone, nghệ sĩ xăm hình điều hành studio Boot-W ở Reggio Calabria, Italy cho biết: "Vào những năm 1990, mọi người xăm mã vạch. Ngày nay, họ muốn có mã QR trên cơ thể mà có thể quét được bằng điện thoại". Tháng 8, Pellerone đã thiết kế một hình xăm, khi quét sẽ cho thấy chứng nhận tiêm vaccine. Những hình vẽ nhanh chóng lan truyền rộng rãi.

Giới trẻ rộ xu hướng xăm mã QR dẫn đến các hình ảnh, bài viết hoặc chứng nhận tiêm chủng. Ảnh: VICE.

Nghệ sĩ xăm hình tại Italy cho biết: "Nhiều người xăm mã QR dẫn đến hình ảnh gia đình hoặc một số ghi chú cá nhân. Trong khi đó, hình vẽ nghệ thuật cho thấy giấy thông hành có chức năng xã hội hợp lệ và gắn liền với kỷ niệm". Gabrielle Pellerone nhận thấy mức độ phổ biến của xu hướng xăm mã QR có mối liên hệ chặt chẽ với sự phụ thuộc vào công nghệ của con người trong nhiều năm qua.

Khi chúng ta có kỹ thuật số trong đại dịch, mã QR trở thành một phần không thể thiếu. Dù bạn muốn xem thực đơn hay thanh toán tại các nhà hàng, đều có thể sử dụng mã QR mà không cần rút ví.

Trên thực tế, một thị trấn ở Moscow đã cho ra mắt những hình xăm mã QR tạm thời chứa thông tin về tình trạng vaccine để người dân ra vào tại nhà hàng hoặc các không gian công cộng.

Lokesh Verma, nghệ sĩ xăm người Ấn Độ đang điều hành studio Devilz Tattoo, nhận thấy: "Do đại dịch, việc sử dụng mã QR để thanh toán tại nhà hàng hoặc ngân hàng trở nên bình thường. Vì vậy, mọi người cảm thấy thoải mái, thậm chí bị thu hút bởi việc xăm nó lên cơ thể".

Các hình xăm cần được thực hiện một cách chính xác để có thể quét ra thông tin. Ảnh: gabrielepellerone.

Verma đã xăm cho khách hàng với nhiều loại mã QR có thể dẫn đến ảnh, trang mạng xã hội, video hoặc danh mục công việc. Anh nhận định xu hướng này như một nỗ lực để nổi bật và sở hữu hình vẽ có thiết kế độc lạ.

Trong khi nhiều người coi trọng ý nghĩa thực sự của các hình xăm, số khác chỉ xem như trò đùa.

"Thế giới xăm đang phát triển hàng ngày và công nghệ cũng vậy. Kiểu hình vẽ này tạo ra sự gần gũi giữa hai lĩnh vực", Leonardo Biason, nghệ sĩ xăm hình có trụ sở tại Pordenone, Italy, cho biết.

Những hình xăm đa dạng ý nghĩa

Sau khi biết đến trào lưu xăm mã QR, Biason, đang làm việc tại studio Tattoo Lab, đã nảy ra ý tưởng viết một bài hát cho bạn là Max Mancin. Vào tháng 9, họ sử dụng mã QR có thể quét được để đưa ra liên kết tới bài hát Never Gonna Give You Up. Trong vòng vài tuần, hình xăm mã QR của họ lan truyền trên mạng, thu hút hơn một triệu lượt xem từ các trang nghệ thuật.

Mancin nói: "Chúng tôi quyết định xăm bài hát này vì thấy nó hài hước. Không ai thực sự biết mã QR dẫn đến điều gì. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một cách tuyệt vời để tương tác với mọi người".

Mã QR đi kèm với các giá trị gây ấn tượng tức thì và cảm giác hấp dẫn. Một số người sử dụng trào lưu này để truyền tải thông tin chuyên nghiệp hoặc đơn giản là gây tiếng cười. Trong khi đó, chúng cũng trở thành hình thức phổ biến cho thấy cuộc dạo chơi công nghệ.

Nghệ sĩ xăm hình người Ấn Độ, Vikas Malani, nói: "Có một khách hàng muốn viết thư tình cho bạn gái. Anh ta đã nhận một bài hát lãng mạn và cả hai cùng nghe dưới dạng mã QR".

Trong tháng 3, một người có ảnh hưởng từ Colombia đã xăm mã dẫn đến trang cá nhân lên cổ. Hình vẽ nghệ thuật có độ phủ sóng. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh nhận ra nó không thực sự hiệu quả.

Các hình xăm được sử dụng như một công củ quảng bá âm nhạc, trang cá nhân. Ảnh: gabrielepellerone.

Pellerone, người chuyên về các hình xăm siêu thực, cho biết: "Bạn cần độ chính xác và kỹ năng để tạo ra một hình xăm mã QR thực sự hoạt động". Theo các nghệ sĩ, mã QR có thể được xăm vào bất kỳ bề mặt phẳng nào, bao gồm cả bộ phận cơ thể như đùi hoặc cánh tay. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận hơn khi xăm.

Nhiều người khuyên rằng nên quét bản phác thảo ban đầu trước khi xăm nó lên cơ thể. Một vấn đề khác là mã QR có thể được thay đổi khá dễ dàng. Điều này khiến những hình xăm dễ bị chỉnh sửa để thông tin sau khi quét mã thay đổi.

Bên cạnh đó, những hình xăm mã QR có thể bị bóp méo theo thời gian. Malani cho biết: "Tôi nghĩ rằng hình xăm mã QR có tuổi thọ ngắn. Bạn có thể không quét được khi già đi, làn da bắt đầu chảy xệ". Anh nói thêm khi da bị kéo căng, việc quét hình xăm mã QR trở nên khó hơn.

Trong khi đó, Biason nhận xét: "Khác với các hình vẽ nghệ thuật khác, mã QR không có ý nghĩa lịch sử. Chúng tôi không biết liệu nó có thể hoạt động trong 10 năm tới hay các liên kết sẽ bị xóa".

Dù các hình xăm chỉ có công dụng tạm thời, giới trẻ không quá bận tâm về điều này. Max Mancin cho biết: "Tôi đã nghĩ về thời gian và việc không thể quét được mã. Tuy nhiên, quyết định được đưa ra để có một điều gì đó ý nghĩa cho hiện tại".

Hình xăm mã QR cho thấy sự thay đổi của mọi người với công nghệ. Tầm quan trọng đủ để họ sẵn sàng xăm lên cơ thể.

Verma nói: "Tôi nghĩ đây là một kiểu tiến hóa của con người. Chúng ta đang dần chuyển đổi giống người máy. Hình xăm mã QR như một dấu hiệu cho thấy chúng ta sẽ sớm trở thành nửa người nửa máy".