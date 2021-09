Trào lưu sáng tạo 'quote siêu cay' khuấy động mạng xã hội

Trào lưu “Ăn cay sáng tạo quotes hay” do nhãn hàng Nam Dương khởi xướng đang lan toả trên mạng xã hội, nhận được sự hưởng ứng từ loạt fanpage, cộng đồng mạng, TikToker…

Những ngày qua, nhiều fanpage trên Facebook đồng loạt đăng tải bộ quote dành riêng cho tín đồ ăn cay. Không đứng ngoài cuộc, cộng đồng mạng và TikToker cũng gửi gắm những câu quote với thông điệp hài hước, thú vị, nhận được hàng nghìn lượt bình luận và hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Các câu quote về tương ớt Nam Dương ghi điểm nhờ sự sáng tạo và thông điệp vui nhộn: “Sống ảo 3 đời, ăn cay phải 3 thật”, “Ăn ngay nói thẳng, ăn cay nói 3 thật”, “3 thật bật vị ngon, Nam Dương cay tròn vị ớt”...

Hưởng ứng trào lưu, nhiều trang truyện tranh cũng tham gia chế tác những mẩu chuyện hài hước. Các bộ tranh sáng tạo nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận từ cộng đồng mạng.

Các trang chuyên về truyện tranh hưởng ứng bộ quote ăn cay với thông điệp hài hước, đáng yêu. Ảnh: Chị Chị Em Em (ảnh trái), Đầm Lầy (ảnh phải).

Trên trang facebook chính thức của nhãn hiệu tương ớt Nam Dương, bài viết chia sẻ “Bộ quotes siêu cay” được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình. Không chỉ ghi điểm với “bộ quote siêu cay”, cư dân mạng cũng hào hứng bình luận về tiêu chuẩn “3 thật” của sản phẩm: Ớt thật tươi, vị thật ngon và chất lượng thật an toàn.

Tham gia trào lưu “Ăn cay sáng tạo quotes hay”, Thuý Phương (quận 7, TP.HCM) hào hứng chia sẻ: “Mình thích tương ớt Nam Dương vì vị cay đúng gu: Thơm vị ớt tươi, không mùi phụ gia và đặc biệt chấm với món nào cũng ngon”.

“Bộ quote siêu cay” trên fanpage chính chủ được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình. Ảnh chụp fanpage Nam Dương.

Trước khi trào lưu sáng tạo quote xuất hiện, tương ớt Nam Dương “3 thật” cũng nhận được sự quan tâm của các TikToker và food reviewer (người đánh giá món ăn). Nổi bật là “thánh đột nhập nhà sao” Đức Anh, cô nàng VJ - ca sĩ Emma Nhất Khanh hay food reviewer Mỏ Khoét Hà Nội.

Hàng loạt video chia sẻ về tương ớt Nam Dương đã ra đời, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Emma Nhất Khanh gây chú ý khi bật mí luôn trữ sẵn hai loại tương ớt Nam Dương cay đặc biệt và Nam Dương vị dịu vì đây là gia vị không thể thiếu.

Tương ớt Nam Dương “3 thật” xuất hiện trong các clip của các bạn trẻ thích ăn cay.

Nói về trào lưu đang lan tỏa trên mạng xã hội, đại diện nhãn hàng Nam Dương bày tỏ niềm vui khi hoạt động này được hưởng ứng nhiệt tình. Đại diện hãng nhận định tương ớt Nam Dương được yêu thích nhờ đáp ứng khẩu vị của người dùng, an toàn với sức khỏe: “Sản phẩm được đảm bảo chất lượng từ nguyên liệu đầu vào, quy trình chế biến, công nghệ sản xuất, đặc biệt hương vị phải cay ngon bởi các bạn trẻ rất sành ăn. Do đó, tương ớt Nam Dương hội tụ 3 tiêu chí ớt thật tươi,vị thật ngon và chất lượng thật an toàn”.

Trang fanpage của Nam Dương đang thu hút lượng lớn tương tác của cư dân mạng nhờ bộ quote thú vị. Độc giả có thể tham gia trào lưu “Ăn cay sáng tạo quotes hay” để mang đến những chia sẻ độc đáo, “chất lừ” mang đậm cá tính.