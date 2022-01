Trào lưu nhét tỏi vào mũi của TikTok gây nguy hiểm

Thử thách Garlic In Nose (tạm dịch: nhét tỏi vào mũi) xuất hiện từ tháng 7/2020 và bắt đầu thu hút lượng lớn người tham gia trong những tháng gần đây, theo NY Post.

Trong thử thách này, người tham gia sẽ sử dụng 2 tép tỏi tươi bóc vỏ, cắt đầu, nhét vào mũi trong 10-15 phút, sau đó lấy ra và dịch nhầy trong mũi sẽ chảy ra theo.

Cách thức này được quảng cáo là giúp tình trạng viêm xoang, nghẹt mũi biến mất nhanh chóng, đem lại cảm giác thông thoáng. Trên nền tảng TikTok, có hơn 94,9 triệu lượt video được chia sẻ đính kèm hashtag #GarlicInNose.

Người tham gia sẽ nhét tỏi vào mũi trong khoảng 15 phút và sau đó xì hết chất nhầy bên trong. Ảnh: NY Post.

Trong một video có hơn 21,5 triệu lượt xem, một cô gái tham gia thử thách khẳng định nhét tỏi vào mũi rất hữu hiệu. "Mẹo này không gây nguy hiểm mà còn làm sạch khoang mũi", người này nói.

Tuy nhiên, chuyên gia sức khỏe cảnh báo ngoài dễ gây nguy hiểm cho người bắt chước, thử thách núp dưới danh nghĩa chữa bệnh này không có căn cứ khoa học và gây tổn thương khoang mũi.

Theo Erich Voigt, phó giáo sư tại Khoa Tai Mũi Họng tại bệnh viện NYU Langone Health, việc nhét tỏi vào mũi còn khiến bệnh xoang mũi thêm nặng.

"Sau khi nhét tỏi vào, cơ thể nhanh chóng phản ứng. Mũi sinh ra chất nhầy để đẩy tép tỏi và các thành phần hóa học có trong tỏi ra ngoài. Chúng cùng với dịch mũi vón cục có sẵn trước đó trộn lẫn, không thoát được ra ngoài do mũi bị bịt kín", ông Voigt giải thích.

Nói cách khác, lượng dịch nhầy chảy ra ngoài khi rút tỏi ra không phải do dịch nhầy do viêm xoang, nghẹt mũi gây ra mà chỉ là lượng chất sinh ra do phản ứng của cơ thể.

Theo bác sĩ, chất nhầy sinh ra sau khi nhét tỏi vào mũi là do phản ứng cơ thể, không phải chất nhầy do bệnh viêm xoang gây ra. Ảnh: Insider.

"Khi mũi bị bịt kín, chất nhầy không thể lưu thông như khi hít thở bình thường, nó chỉ tích tụ lại", ông nói thêm.

Ngoài ra, nam bác sĩ cảnh báo việc nhét một thứ hăng như tỏi vào mũi có thể khiến da bị kích ứng, bỏng rát, chảy máu, bỏng khoang miệng và nhiễm trùng xoang nặng.

Bên cạnh đó, bác sĩ tai mũi họng nhấn mạnh không nên nhét bất cứ loại đồ ăn nào vào mũi.

"Các chất hóa học có trong tỏi dễ gây ra dị ứng, viêm da, kích ứng niêm mạc do màng nhầy. Nếu một miếng tỏi kẹt trong khoang mũi quá lâu có nguy cơ gây ra nhiễm trùng nặng, buộc phải phẫu thuật", ông Voigt cảnh báo.

Để làm sạch khoang mũi, chuyên gia sức khỏe đề xuất các biện pháp thông mũi lành tính hơn.

"Xông mũi sẽ giúp làm loãng chất nhầy hoặc vệ sinh bằng nước muối sinh lý, xịt trực tiếp để đẩy chất nhầy ra ngoài".

Đối với những người đang vật lộn với chứng mất khứu giác - di chứng do Covid-19 gây ra, nam bác sĩ trích dẫn liệu pháp phục hồi khứu giác bằng cách sử dụng tinh dầu và nước hoa tự nhiên.

Những mùi như cam, chanh, bã cà phê hoặc hoa oải hương có tác dụng khỏi tắc mũi, phục hồi khứu giác. "Nhưng chắc chắn không phải là tỏi", ông nhấn mạnh.

Nam bác sĩ cho hay ông và các đồng nghiệp đang tiến hành nghiên cứu một số mùi hương tự nhiên giúp phục hồi di chứng mất khứu giác cho người mắc Covid-19 và giảm một số vấn đề lâu dài, dễ gặp phải ở mũi do virus gây ra.