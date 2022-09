Trào lưu nắn chỉnh cột sống trẻ em theo 'bác sĩ TikTok' bị chỉ trích

Rất ít bằng chứng cho thấy hiệu quả của phương trị liệu cột sống đối với trẻ sơ sinh, song nhiều phụ huynh vẫn đưa con nhỏ tới các phòng khám để nắn xương, bấm huyệt.

Dustin Judd điều hành một phòng khám trị liệu thần kinh cột sống gia đình ở Corsicana (bang Texas, Mỹ), thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội và nhận được vài nghìn lượt xem mỗi đoạn clip.

Tháng 7, một video cho thấy một em bé sơ sinh 6 ngày tuổi nằm khoan khoái trên tay Judd trong lúc anh xoa bóp lưng của đứa trẻ bằng một thiết bị rung cầm tay. Đoạn clip này nhanh chóng bùng nổ, Washington Post đưa tin.

“Lần đầu đi nắn chỉnh cột sống và em bé yêu thích điều đó”, trích nội dung chú thích. Video hiện thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, cùng với vô số bình luận cả ủng hộ lẫn nghi ngờ về phương pháp nắn chỉnh thần kinh cột sống cho trẻ sơ sinh của người đàn ông này.

Dustin Judd xoa bóp cho một em bé 6 ngày tuổi bằng thiết bị rung. Ảnh: @prohealthchiropractic.

Gần 100 video về chăm sóc thần kinh cột sống cho trẻ ở độ tuổi 0-3 được đăng tải trên nền tảng trong năm qua từ các tài khoản phòng khám ở khắp nước Mỹ. Chúng thường đi kèm với các hashtag #babyadjustment và #backpop. Một vài trong số clip đó được xem hơn triệu lần.

Trên thực tế, rất ít bằng chứng cho thấy hiệu quả của trị liệu cột sống đối với trẻ sơ sinh. Thế nhưng, các bác sĩ lâm sàng trên TikTok khẳng định phương pháp này có thể giúp làm thuyên giảm các chứng bệnh của em bé, bao gồm đau bụng, táo bón, trào ngược, các vấn đề về cơ xương và thậm chí những chấn thương tâm lý mà đứa bé gặp trong quá trình sinh nở.

Ở Huntington Beach (bang California), các bác sĩ lâm sàng tại phòng khám Momma’s Chiro đăng clip hướng dẫn trẻ sơ sinh đạp xe nhằm trẻ hết táo bón.

Ở Dalton (bang Georgia), bác sĩ chỉnh hình Danny DeReuter dùng ngón tay ấn vào đốt sống cổ của trẻ sơ sinh nhằm điều trị chứng trào ngược.

Ở Weatherford (bang Texas), bác sĩ chỉnh hình Jason Roberts di chuyển hai tay lên xuống cột sống của một em bé đang khóc trước khi dốc ngược đứa trẻ. “Bệnh nhân” này được báo cáo là chưa đại tiện một thời gian.

Nhiều chuyên gia y tế lo lắng rằng trị liệu cột sống không phù hợp với đối tượng có xương khớp mềm yếu như trẻ sơ sinh. Ảnh: Carmen Chan.

Trong bối cảnh dịch vụ trị liệu cột sống cho trẻ sơ sinh trên mạng xã hội ngày càng gia tăng, một số chuyên gia y tế bày tỏ sự lo ngại rằng phương pháp điều trị này có thể gây rủi ro, đặc biệt nếu thực hiện sai cách bởi xương khớp của em bé rất mềm và yếu.

Sean Tabaie, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tại Bệnh viện Quốc gia Nhi đồng ở Washington D.C., cho biết các đồng nghiệp của anh rất sốc khi xem những video kể trên.

“Suy cho cùng, không có chuyện tình trạng của đứa trẻ được cải thiện chỉ nhờ 1-2 thao tác. Điều duy nhất mà họ có thể gây ra là tổn thương cho chúng”, bác sĩ Tabaie nói.

Anthony Stans, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nhi khoa tại Trung tâm Trẻ em Mayo Clinic ở Rochester (bang Minnesota), cảnh báo các bậc cha mẹ không nên điều trị thần kinh cột sống cho trẻ sơ sinh bởi “hiếm có bằng chứng cho thấy phương pháp này có thể cải thiện hoặc chữa trị bệnh”.

Trong khi đó, các bậc phụ huynh cho biết một phần lý do khiến họ bị thu hút bởi phương pháp này là bởi các bác sĩ nắn xương khớp hứa hẹn sẽ giải quyết những vấn đề mà y học truyền thống không làm được, đặc biệt chứng quấy khóc do đau bụng co thắt.

Một em bé sơ sinh được bấm huyệt. Ảnh: @kydkyronashville.

Michael Milobsky, bác sĩ nhi khoa ở Castle Rock (bang Colorado) và là cha của 7 đứa trẻ, cho biết anh hiểu lý do nhiều cha mẹ sẵn sàng “làm bất cứ điều gì” để giảm bớt triệu chứng đau bụng của con mình. Một phần của vấn đề là các bác sĩ nhi khoa không có nhiều thời gian để giải đáp những lo lắng của các bậc phụ huynh.

Hồi con trai cả được 2 tuần tuổi, Kassandra Borba (33 tuổi, bang California), đưa con tới bác sĩ nắn chỉnh xương khớp bởi đứa bé gặp vấn đề trong việc quay đầu sang bên trái. Hiện cô tiếp tục con trai thứ 2, hiện 7 tuần tuổi, đến phòng khám này.

“Những liệu pháp cho trẻ sơ sinh chỉ là một cái gõ vào cột sống hoặc vùng cổ. Nó không giống như trị liệu cho người lớn”, cô nói.

Theo Hiệp hội Thần kinh cột sống Mỹ (ACA), vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu dù các phương pháp điều trị cho trẻ em trông có vẻ an toàn và hiệu quả.

“Chúng tôi thực sự chưa dám chắc về điều này. Chúng tôi chưa thể chứng minh trong nghiên cứu về tính hiệu quả mà mọi người thấy trên lâm sàng”, Jennifer Brocker, chủ tịch Hội đồng Thần kinh cột sống Nhi khoa của ACA, cho biết.