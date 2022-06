Trào lưu mặc trang phục lộ miếng dán ngực

Không còn ẩn dưới các lớp áo, miếng dán ngực đang trở thành phụ kiện giúp trang phục nổi bật hơn. Nhiều người nổi tiếng diện mốt này lên thảm đỏ

Miếng dán ngực đang trở thành tâm điểm. Thông thường, mẫu phụ kiện này thường được dùng để che vòng một, mặc dưới áo thay cho đồ lót. Thời gian gần đây, miếng dán ngực dần trở thành một họa tiết để trang trí cho váy áo.

Các nhà thiết kế làm ra miếng dán ngực bằng kim loại, có màu sắc nổi bật. Tại sự kiện thường niên lớn nhất của làng mốt, Met Gala, Cara Delevingne trở thành tâm điểm khi để ngực trần. Người mẫu 30 tuổi dùng miếng dán ngực để che chắn.

Bella Hadid cũng diện miếng dán ngực hình bông hoa tại bữa tiệc sau sự kiện. Trong khi đó, tại lễ trao giải Billboard Music, Doja Cat thể hiện hình ảnh cá tính với miếng dán nhọn, mặc cùng váy của Schiaparelli.

Nhiều sao nữ dùng miếng dán ngực trên thảm đỏ. Ảnh: The Guardian, Page Six.

Không còn ẩn dưới lớp áo

Trong giới thời trang, trang phục lộ nội y dần trở thành một xu hướng không thể thiếu. Nhiều người mặc nội y lên thảm đỏ, trên đường phố. Giờ đây, những món đồ từng bị che giấu đang lộ diện và trở nên nổi bật hơn.

Sarah Thornton, tác giả của cuốn sách Uplifting Sagas: The Top Half of Women’s Liberation, nhận thấy: "Việc mặc miếng dán ngực lên thảm đỏ đã từng xuất hiện trước đây". Miếng dán góp phần quan trọng giúp trào lưu ngực trần trở nên nổi tiếng.

Trước đây, nhiều người không có nhu cầu sử dụng miếng dán. Tuy nhiên, chất liệu, tính hữu dụng đã giúp mẫu phụ kiện được ưa chuộng, trở nên cần thiết. Các nhà thiết kế đã sử dụng đến chất liệu sa tanh, sequins, kim cương giả, lụa... để làm mới miếng dán ngực. Bằng cách này, món đồ đẹp hơn, phù hợp với trang phục.

Nhà tâm lý học thời trang, Carolyn Mair, tin rằng Delevingne và Doja Cat dùng miếng dán ngực để thu hút sự chú ý và nhìn nổi bật hơn. Miếng dán của họ có kiểu dáng, màu sắc khác xa so với những loại thông thường.

Nhiều nhà thiết kế làm ra miếng dán ngực có kiểu dáng, màu sắc nổi bật. Ảnh: Metro.

Sự thay đổi của thời trang ảnh hưởng đến độ phủ sóng của miếng dán ngực. Sau đại dịch, nhiều người tự tin diện trang phục gợi cảm. Thời gian giãn cách khiến họ phải mặc đồ ngủ, những bộ trang phục kín đáo. Bởi vậy, họ muốn táo bạo hơn khi được ra ngoài.

Bên cạnh việc trở thành trợ thủ đắc lực cho những bộ đồ gợi cảm, miếng dán ngực cũng được ưa chuộng khi mặc trang phục kín đáo. Kim Kardashian từng trở thành tâm điểm khi trùm kín người. Để mặc bộ đồ một cách hoàn hảo, Kim cần dùng đến miếng dán.

Không phải xu hướng mới lạ

Trước khi xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ, miếng dán ngực từng là một phụ kiện được ưa chuộng tại lễ hội âm nhạc. Nhiều người có xu hướng diện trang phục lấp lánh, gợi cảm. Bởi vậy, họ dùng đến miếng dán để có ngoại hình gợi cảm một cách tinh tế.

Mẫu phụ kiện từng được nhiều ngôi sao điện ảnh kinh điển sử dụng. Marilyn Monroe dùng miếng dán trong Some Like It Hot. Trang phục của Lainie Miller trong The Graduate cần đến miếng dán ngực.

Trào lưu mặc trang phục lộ miếng dán ngực vẫn còn gây tranh cãi. Ảnh: Allure.

Các vũ công của Burlesque (show múa thoát y nghệ thuật) thường xuyên sử dụng miếng dán được trang trí bằng họa tiết lấp lánh.

Trong thời trang, nhà thiết kế Tom Ford và Anthony Vaccarello tôn vinh nét đẹp gợi cảm của người phụ nữ. Họ làm những mẫu trang phục quyến rũ nhưng đầy nữ tính. Để trang phục nhìn tinh tế, các nhà thiết kế dùng miếng dán có họa tiết, màu sắc trùng với trang phục.

Tuy nhiên miếng dán từng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Tham dự Jimmy Kimmel Live!, Miley Cyrus diện thiết kế lấp lánh. Cô sử dụng miếng dán ngực hình trái tim, đính đá để tô điểm của bộ đồ. Sau khi hình ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Mặt khác, Nicki Minaj bị cho là cố tính khoe cơ thể khi dùng miếng dán ngực. Nữ rapper trở thành tâm điểm tại Tuần lễ thời trang Paris khi diện bộ đồ màu đen, để ngực trần và dùng miếng dán hình vuông.