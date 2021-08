Bị nhóm tẩy chay, cô gái Mỹ có thêm hàng trăm bạn bè nhờ Internet

Sau câu chuyện của mình, một cô gái tại Mỹ đã tổ chức nhiều sự kiện để những người mới quen trên Internet được tương tác, trò chuyện lẫn nhau ngoài đời.

Trong lúc ăn tối cùng bạn tại East Village, New York (Mỹ) vào giữa tháng 5, điện thoại của Marissa Meizz liên tục đổ chuông. Cô đã trở thành nhân vật chính của một video thu hút hơn 14 triệu lượt xem, trong đó một người đàn ông "tố" bạn bè cô lên kế hoạch loại cô khỏi bữa tiệc sinh nhật.

Marissa Meizz chụp hình với những người đã nhắn tin với cô trên Internet sau khi bị nhóm bạn cũ ruồng bỏ. Ảnh: New York Times.

Được mời trên Internet để gặp nhau ngoài đời

Cảm thấy tổn thương song thay vì giận dỗi, cô gái 23 tuổi lên Internet xác nhận mình là người bị cho "ra rìa". "Mọi người lập tức nhắn tin cho tôi, nói rằng 'Hãy làm bạn của nhau' và 'Quên những người bạn cũ ấy đi'", Meizz chia sẻ.

Câu chuyện của Meizz diễn ra trong bối cảnh đại dịch ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ bạn bè. Khi không thể gặp mặt trực tiếp, nhiều người đã tìm bạn mới trên Internet để giảm cô đơn. Đối với Meizz, những người bạn mới quen trên Internet đã mang đến trải nghiệm đáng nhớ.

Theo New York Times, Meizz đã nhận hơn 5.000 tin nhắn chỉ trong vài ngày. Một số người mời cô tham gia tiệc sinh nhật, tân gia và đám cưới. Những người sống ngoài New York muốn Meizz mở hộp thư để gửi lời tâm sự. Hàng nghìn người liên hệ Meizz để kết bạn, trùng thời điểm một số lệnh hạn chế do dịch bệnh tại New York được dỡ bỏ.

Meizz đã đưa ra quyết định táo bạo: tổ chức buổi gặp cho những người nhắn tin với cô. Cuộc hẹn được Meizz công khai trên Internet vào tháng 6. Ít ngày sau, hơn 200 người đã đến Công viên Trung tâm New York để gặp gỡ, trò chuyện và chơi đùa cùng nhau.

Người tham gia sự kiện của Meizz lập nhóm chat để trò chuyện, lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi tiếp theo. Ảnh: New York Times.

Sự kiện thành công đến mức Meizz tạo ra No More Lonely Friends, cộng đồng cho người dùng Internet muốn tìm kiếm bạn mới ngoài đời. Những cuộc gặp gỡ đã được Meizz tổ chức tại Los Angeles, San Francisco, Boston, Washington, Philadelphia và nhiều khu vực khác, hoàn toàn miễn phí và ai cũng có thể tham gia.

"Có thời điểm mọi người sẽ cảm nhận sự cô đơn, tôi không có bạn nào cả... Ở trong nhà suốt nhiều tháng và cũng được ra ngoài, nhìn những con người mới và làm quen những gương mặt mới", Max Grauer, thợ làm bánh 24 tuổi ở Los Angeles chia sẻ sau khi tham gia buổi gặp do Meizz tổ chức.

Biến tiêu cực thành tích cực

Những buổi "không còn cô đơn" chỉ là một trong các sự kiện gặp bạn online ngoài đời khi đại dịch xuất hiện. Vào tháng 5, hàng nghìn người đã đến nhà một thanh niên 17 tuổi tại California sau khi nhận lời mời tham gia tiệc sinh nhật của người này trên Internet. Họ còn livestream bữa tiệc cho những người không thể tham dự.

Tuy nhiên, xung đột xảy ra tại tiệc sinh nhật buộc cảnh sát can thiệp, bắt giữ 150 người và ban hành lệnh giới nghiêm khẩn cấp.

Nhiều người tham gia sự kiện để tìm sự tương tác sau một thời gian ở nhà tránh dịch. Ảnh: New York Times.

Những cuộc gặp mặt của Meizz không hỗn loạn khi cô luôn chào hỏi, giúp đỡ người tham dự làm quen lẫn nhau để không ai bị bỏ lại một mình. Nhằm trang trải chi phí tổ chức, Meizz đã bán vật lưu niệm, gồm chiếc áo in chữ "Nếu đang đọc dòng chữ này, hãy làm bạn của nhau".

"Điều thú vị tại các bữa tiệc là ai cũng có thể kết bạn. Cứ tưởng họ đã quen nhau từ lâu, nhưng thực chất ai cũng đến đây một mình cả", Meizz chia sẻ. Sau cuộc gặp, có một nhóm bạn mới quen đã hẹn đi tắm biển, lập nhóm trên Internet để trò chuyện và lên kế hoạch đi chơi.

Makenna Misuraco, 26 tuổi, cố vấn sức khỏe tâm thần đã tham gia 2 sự kiện No More Lonely Friends tại Philadelphia và New York. Theo Misuraco, Meizz đã biến việc bị bạn bè ruồng bỏ để tạo ra điều tích cực trong và ngoài Internet.

"No More Lonely Friends đưa mọi người lên một con thuyền, với mong muốn được kết bạn và tương tác lẫn nhau. Khi đến đây, bạn sẽ thấy ai cũng muốn kết bạn", Misuraco chia sẻ.

Jiovanni Daniels, ca sĩ 25 tuổi ở New York thậm chí đã tham gia 3 buổi gặp gỡ. "Bạn không hề biết mình sẽ gặp ai... Tôi đã thấy những người khoảng 50 tuổi và cả những cô cậu thiếu niên". Theo Daniels, những người rời tiệc trễ thường dưới 30 tuổi.

Meizz luôn chào hỏi, giúp đỡ người tham dự làm quen lẫn nhau để không ai bị bỏ lại một mình. Ảnh: New York Times.

Meizz đang lên kế hoạch cho nhiều buổi gặp gỡ trên khắp nước Mỹ, với hy vọng mở rộng ra nhiều nước sau khi đại dịch được kiểm soát. Tuy không phải hoạt động kinh doanh, nhiều thương hiệu đã tham gia No More Lonely Friends để tài trợ nước uống và hàng hóa. Do biến chủng Delta bùng phát, các sự kiện của Meizz chỉ được tổ chức ngoài trời, tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao, không bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Cộng đồng của Meizz trên Internet cũng ngày càng rộng lớn, với những hashtag như #NoMoreLonelyFriends để thành viên tìm kiếm người từng đến sự kiện, hoặc lập nhóm để cùng tham gia các buổi gặp mặt. Mọi người có thể đàn, chơi game hoặc đánh bóng chuyền, một số khác trải khăn, bày đồ ăn như những buổi cắm trại.

"Đây giống như một đại gia đình vậy", Meizz chia sẻ. Từ tháng 5 đến nay, cô chưa từng nói chuyện lại với những người bạn đã loại mình khỏi tiệc sinh nhật.