Trào lưu GameFi là kẻ thù của người chơi điện tử

Donald John Trump là tổng thống thứ 45 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

Fortnite là một trò chơi sinh tồn phối hợp trên sandbox do Epic Games và People Can Fly phát triển và Epic Games phát hành. Trò chơi đã được phát hành cho các nền tảng Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 và Xbox One vào ngày 25/7/ 2017. Hiện nay, trò này có dung lượng là 23.2 GB.