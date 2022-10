Cặp đôi đồng tính Trung Quốc tìm tới đám cưới ảo tại Mỹ

Không biết tiếng Anh, nhưng nhiều người vẫn chọn cách đăng ký và cưới online tại một bang ở Mỹ, dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè qua màn hình trực tuyến.

Khách mời dù ở xa đến đâu đều có mặt đầy đủ tại phòng Zoom để chúc phúc cho các cặp đôi. Ảnh: The AMM.

Cặp đôi đồng giới Xu Yanzhou và Zhu Xiaoming (Quảng Châu, Trung Quốc) đã có một lễ cưới thật đẹp dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Nhưng hôn lễ của họ đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống của Trung Quốc.

Đôi tình nhân đã tổ chức buổi lễ ngay tại nhà vào lúc nửa đêm và điều đặc biệt là cha xứ, người chủ trì hôn lễ, lại xuất hiện thông qua một cuộc gọi qua Zoom, vì ông đang ở bang Utah, Mỹ.

Lễ cưới “kỳ lạ”

Theo Rest of World, ở Utah, các cặp đôi có thể tự do đăng ký kết hôn mà không cần giấy tờ minh chứng công dân, đồng thời thực hiện toàn bộ thủ tục online. Địa phương này còn tổ chức các lễ cưới trực tuyến trong thời gian giãn cách vì dịch Covid-19. Do đó, khoảng 200 cặp đôi đồng tính ở Trung Quốc đã đăng ký kết hôn ở Utah từ năm 2021.

Chia sẻ với Rest of World, Xu Yanzhou và Zhu Xiaoming cho biết trong một lần vô tình biết đường một người bạn tổ chức lễ cưới qua Zoom ở Utah, họ đã quyết định chọn cách làm này. “Hình thức này khá rẻ và tiện”, Xu cho biết.

Cha xứ, gia đình và bạn bè đã có mặt đầy đủ trong phòng Zoom để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đôi trẻ. Ảnh: Russel Daniels.

Tuy nhiên, vì không sử dụng tiếng Anh nên đôi tình nhân phải nhờ một người bạn điền hộ giấy đăng ký kết hôn. Trước khi tổ chức lễ cưới vào tháng 7, Xu Yanzhou và Zhu Xiaoming còn có một buổi tập duyệt để đảm bảo rằng tất cả khách mời đều có thể vào phòng họp Zoom đúng giờ.

Hôm đó, hơn 60 người, bao gồm gia đình và bạn bè đã tham dự lễ cưới kỳ lạ này của cặp đôi cùng với một phiên dịch viên. Song, chia sẻ với Rest of World, Zhu cho biết anh vẫn mong mình có thể tổ chức thêm một lễ cưới trực tiếp ở quê nhà.

Một cặp đôi đồng tính khác, Liu Yangming và Zhu Guangyu, cũng từng tổ chức “đám cưới ảo” vào tháng 7. Họ vốn định làm lễ ở nước ngoài nhưng giãn cách dịch Covid-19 đã làm thay đổi tất cả, buộc họ phải tổ chức hôn lễ qua Zoom.

Đôi tình nhân đã tự trang trí phòng khách của mình và hành lễ vào đúng 1h sáng. Mẹ của Liu đã chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đôi trẻ qua cuộc gọi video vì bà ở thành phố khác, còn một người bạn khác của họ lại nhận trách nhiệm phiên dịch cho cha xứ ở Mỹ.

Qiubai cũng đăng ký kết hôn hồi tháng 1 thông qua Zoom. Với cô, lễ cưới online như ánh sáng hy vọng le lói khi cặp đôi gặp khó khăn trong việc tổ chức đám cưới ở quê nhà Trung Quốc.

Mốt tổ chức “đám cưới ảo” lan rộng

Theo Rest of World, xu hướng tổ chức “lễ cưới ảo” đang ngày một tăng cao, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Năm 2019, chính quyền bang Utah đã thông báo chuyển dịch vụ đăng ký kết hôn sang hệ thống online. Đến khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều cặp vợ chồng đã yêu cầu tổ chức lễ cưới qua Zoom và được chính quyền chấp thuận.

Dịch vụ đã thu hút các cặp đôi ở Utah, sau đó lan qua Mỹ và cuối cùng là bùng nổ trên toàn thế giới. Chỉ trong vòng 4 tháng, ít nhất 77 cặp đôi đồng giới ở Trung Quốc đã tổ chức hôn lễ ở địa phương này, Russ Rampton, thư ký đại diện bang Utah, cho biết.

Các cặp đôi chọn cách tự trang trí lễ cưới tại nhà và tổ chức qua các nền tảng online. Ảnh: Liu Yangming.

Kimberly Wang, nhà sáng lập công ty tổ chức lễ cưới Unlimited, nói rằng từ tháng 2 đến nay cô đã tổ chức gần 50 “hôn lễ ảo”. Đa số khách hàng đều ở độ tuổi 20-30. Có người muốn tổ chức một buổi lễ hoành tráng trên nền tảng trực tuyến. Có người lại muốn tổ chức riêng tư, chỉ có hai người.

Còn ở Hong Kong, từ tháng 7/2021, công ty tổ chức lễ cưới Next Chapter đã giúp hơn 100 cặp đôi đăng ký kết hôn theo hình thức này. Tại hôn lễ, cha xứ sẽ chủ trì từ xa thông qua màn hình máy tính, đồng thời các cặp đôi cũng có thể tự do mời bạn bè, người thân nhiều hơn so với hình thức truyền thống.

Frei, một nhân viên làm giấy tờ kết hôn tại Utah, cho biết anh thường xuyên giúp các cặp đôi có hoàn cảnh đặc biệt tổ chức đám cưới online như quân nhân, tù nhân hay bị chia cách vì chiến tranh…

Để kịp đáp ứng nhu cầu ngày một lớn, chính quyền bang này còn phải làm thêm giờ và tuyển thêm nhân sự cho đội làm giấy tờ. Hiện, địa phương này không có kế hoạch ngừng phát triển dịch vụ lễ cưới online.