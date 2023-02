Trào lưu ăn mặc như nữ chính trong phim

Ngoài tình tiết hài hước và thông điệp tình yêu ý nghĩa, những bộ phim romcom (hài kịch lãng mạn) còn cuốn hút nhiều người bởi gu thời trang độc đáo và sành điệu.

Những bộ phim hài lãng mạn là nguồn cảm hứng bất tận cho giới thời trang. Ảnh minh họa: Connor Cunningham.

Không ít tín đồ thời trang mê mẩn phim romcom thập niên trước vì những bộ cánh bắt mắt và thời thượng. Nhiều bản phối trong phim còn trở thành biểu tượng bất chấp thời gian trong giới thời trang.

Giờ đây, phong cách ăn mặc trong phim hài tình cảm còn trở thành trào lưu được nhiều người theo đuổi với cái tên rom-comcore.

Theo đó, những item cổ điển như slip dress (đầm hai dây mảnh dáng ôm), quần túi hộp (cargo pants) và giày cao gót thấp (kitten heels) đang dần trở lại đường đua xu hướng, theo Byrdie.

Phong cách ấn tượng của nữ chính trong bộ phim romcom Tuổi 13 biến thành 30 (13 Going on 30). Ảnh: Columbia Pictures.

Rom-comcore lên xu hướng

Pinterest, website chia sẻ ảnh theo dạng mạng xã hội, đánh dấu rom-comcore là một trong những trào lưu thịnh hành nhất trong năm 2023.

Rom-comcore gợi nhớ đến frazzled English women, xu hướng ăn mặc cũng lấy cảm hứng từ phim ảnh, chẳng hạn Nơi tình yêu bắt đầu (The Holiday) và Yêu thực sự (Love Actually).

Tuy nhiên, rom-comcore có phần lả lướt và tinh tế, khác hẳn kiểu độc lạ và mỏng manh như frazzled English woman. Theo đó, những chiếc váy tông pastel và bộ vest quyền lực sẽ phù hợp với rom-comcore hơn là áo len rộng rãi hay khăn quàng cổ nhiều lớp.

Theo Marta Topran, trưởng ban thời trang và sắc đẹp tại Pinterest, rom-comcore là một nhánh của Barbiecore (kiểu ăn mặc theo búp bê Barbie). Ngoài trang phục thẩm mỹ, mọi người còn muốn có được phong thái nhân vật chính làm nên ngành điện ảnh những năm 2000.

Vì vậy, sinh hoạt đời thường từ những thói quen nhỏ nhất thường xuyên có thêm màu sắc lãng mạn và ngọt ngào. Chẳng hạn, bạn có thể ăn diện để ghé quán cà phê hệt như cảnh trong bộ phim romcom yêu thích. Xu hướng này cũng xuất hiện ở Barbiecore, song Millennials (sinh vào khoảng từ năm 1980 đến đầu những năm 2000) và Gen Z (sinh năm 1996 trở về sau) đang làm mọi thứ biến hóa và phát triển hơn trước.

“Những cô nàng năm 2000”, “trang phục với chân váy hồng siêu ngắn”, “váy đính đá” và “đồ mùa hè phong cách cổ điển những năm 90” là những từ khóa tìm kiếm thịnh hành hiện tại.

Chúng cũng là bằng chứng cho thấy năng lượng nhân vật chính điện ảnh đang bao trùm làng thời trang. Trong đó, những người thuộc Gen Z và Millennials khả năng cao sẽ lấp đầy tủ quần áo với những item liên quan như váy hai dây dáng ôm, áo ống, quần túi hộp cùng kẹp càng cua, Topran cho hay.

Người mẫu Bella Hadid (bên phải) trong thường phục đậm chất rom-comcore. Ảnh: @bellahadid.

Rom-comcore đời thực

Những bộ phim hài kịch lãng mạn kinh điển vào cuối những năm 1990 và năm 2000 là nguồn cảm hứng bất tận cho rom-comcore.

Trào lưu này còn nổi tiếng ở không ít các trang mạng xã hội với hàng loạt người dùng tham gia tái tạo lại hình ảnh bản thân trong vai chính trong những bộ phim romcom.

Theo đó, nhân vật nữ Andie Anderson trong bộ phim Yêu em không quá 10 ngày (How to Lose a Guy in 10 Days) là một trong những hình tượng rom-comcore được theo đuổi nhiều nhất.

Thời trang của Carrie Bradshaw trong Chuyện ấy là chuyện nhỏ (Sex and the City) và Elle Woods trong Nữ luật sư tóc vàng (Legally Blonde) cũng được ưa chuộng dù không thực sự thuộc thể loại hài lãng mạn.

Không ít người nổi tiếng cũng được bắt gặp ăn mặc theo rom-comcore. Chẳng hạn, người mẫu Bella Hadid chuộng item đậm chất những năm 2000 hay ca sĩ Dua Lipa yêu thích kiểu trang điểm phủ sương xưa cũ. Giọng ca Ariana Grande thậm chí gợi lại hình ảnh nữ chính Jennifer Garner trong bộ phim Tuổi 13 biến thành 30 (13 Going on 30) khi mặc chiếc váy Versace màu sắc. Người mẫu Devon Lee Carlson cũng nổi tiếng với những trang phục thường nhật không khác gì những nữ chính thời 2000.

Họa tiết hoa lá cùng màu sắc tươi sáng là một số đặc điểm tiêu biểu cho rom-comcore. Ảnh minh họa: @biancagan.

Làm chủ rom-comcore

Lồng ghép chất romcom vào trong tủ đồ thường ngày không phải điều quá khó khăn. Chuyện sẽ còn dễ dàng hơn nếu bạn đã có những món đồ lấy cảm hứng từ thập niên 90 hoặc Y2K. Lúc này, bạn chỉ cần tập trung phối màu sắc cũng như kiểu dáng đặc trưng cho rom-comcore nhất.

Váy hai dây mảnh dáng ôm (slip dress), giày cao gót thấp (kitten heels) cùng áo bèo nhún (shrugs) là bản phối cơ bản cho những buổi hẹn hò chiều tối.

Bạn hãy ưu tiên hoạ tiết hoa lá tông pastel (màu sáng và nhạt) hay xoắn ốc rực rỡ. Quần ống loe, bootcut jeans (quần loe nhẹ với phần gấu ngắn hơn) hay quần âu dài cũng là những lựa chọn hay ho khác.

Quần túi hộp cạp trễ cùng áo hai dây mảnh hay áo ống cũng là một bộ cánh đáng tham khảo. Nếu không thích quần, bạn hãy thử đổi qua chân váy chữ A hoặc chân váy siêu ngắn (mini skirt). Cuối cùng, áo khoác cộc tay hay áo khoác denim sẽ giúp bạn hoàn thiện vẻ ngoài romcom ưng ý.

Bạn đừng quên phối thêm phụ kiện như khăn quàng mỏng, mũ newsboy cùng một chiếc túi baguette. Về phần tóc tai, bạn có thể uốn sóng tóc đơn giản, búi tóc cách điệu hay tận dụng kẹp càng cua tạo kiểu tóc.