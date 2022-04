Trao hơn 3.000 giải thưởng tại cuộc thi 'ATGT cho nụ cười ngày mai'

Vừa qua, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh, giáo viên THCS và THPT năm học 2021-2022.

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh cấp THCS và THPT do HVN, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) phối hợp tổ chức.

Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” năm học 2021-2022 diễn ra thành công.

Chương trình được thực hiện với mong muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh cấp trung học - đối tượng đang dần chủ động tham giao thông nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng.

Chương trình giáo dục ATGT đã sớm được triển khai thí điểm cho khối THPT tại 5 tỉnh thành trong năm 2011, dần nhân rộng ra 63 tỉnh thành từ năm học 2016-2017. Trong năm học 2017-2018, chương trình tiếp tục được thí điểm cho khối THCS tại 10 tỉnh thành, đến năm học 2021-2022 phủ sóng 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Các em học sinh đạt giải nhất cuộc thi năm học 2021-2022.

Để khuyến khích giáo viên, học sinh củng cố kiến thức và có thêm động lực dạy và học về ATGT, cuộc thi tìm hiểu “ATGT cho nụ cười ngày mai” năm học 2021-2022 dành cho giáo viên, học sinh THCS, THPT đã được phát động từ tháng 1 đến tháng 3 theo hình thức thi trực tuyến trên cả nước.

Sau 3 tháng triển khai, ban tổ chức nhận về gần 2,8 triệu bài dự thi của các thầy cô giáo và học sinh. Nhiều bài thi có chất lượng cao, được đầu tư công phu và sáng tạo, cho thấy sự quan tâm của giáo viên và học sinh về ATGT cũng như sức hút của cuộc thi ngày càng lớn.

Sau vòng sơ loại, ban tổ chức chọn ra 30 giáo viên cấp THPT, 30 giáo viên cấp THCS có bài thi xuất sắc để thi tiếp vòng 2 với nội dung là xây dựng kế hoạch bài giảng và giảng dạy thử nghiệm ở địa phương. 32 học sinh cấp THPT và 32 học sinh cấp THCS được chọn tham gia thi tiếp vòng 2 với hình thức thi trực tuyến từ 7/3 đến 16/3.

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã chọn và trao giải cho những giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc. Cơ cấu giải thưởng ở cấp THCS gồm: 12 giải nhất, 20 giải nhì, 200 giải ba và 1.000 giải khuyến khích cho học sinh; 1 giải xuất sắc, 9 giải nhất, 20 giải nhì, 80 giải ba và 200 giải khuyến khích dành cho giáo viên.

Cấp THPT có 12 giải nhất, 20 giải nhì, 200 giải ba và 1.000 giải khuyến khích cho học sinh; 1 giải xuất sắc, 9 giải nhất, 20 giải nhì, 80 giải ba và 200 giải khuyến khích dành cho giáo viên.

Chiều 9/4, trước khi buổi lễ trao giải được diễn ra, 60 giáo viên cấp THCS, THPT xuất sắc cùng đại diện các Sở GD&ĐT đã tham dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy ATGT. Tại đây, các thầy cô giáo có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ khó khăn và học hỏi kinh nghiệm giảng dạy ATGT, từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tại nhà trường.

Sáng 10/4, lễ trao giải cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” năm học 2021-2022 được tổ chức với sự tham dự của TS Sái Công Hồng - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT); ông Trần Hữu Minh - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Motofumi Marutani - Phó tổng giám đốc HVN; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở GD&ĐT, Sở Giao thông Vận tải, Ban ATGT và công an TP Đà Nẵng.

Ông Sái Công Hồng (phải ngoài cùng) và ông Motofumi Marutani (trái ngoài cùng) trao giải cho giáo viên có bài dự thi xuất sắc.

Tại buổi lễ, ông Sái Công Hồng đánh giá cao những nỗ lực của HVN khi phối hợp triển khai hoạt động giáo dục ATGT trong trường học, góp phần nâng cao kiến thức về ATGT cũng như khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền về ATGT tại địa phương.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia và HVN cũng tuyên dương 10 Sở GD&ĐT có sự phối hợp triển khai tốt nhất chương trình giáo dục và cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” năm học 2021-2022.

Tuyên dương 10 Sở GD&ĐT tích cực triển khai cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” năm học 2021-2022.

Trên chặng đường hơn 26 năm hình thành và phát triển, HVN luôn nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan Chính phủ triển khai hoạt động tuyên truyền, đào tạo về lái xe an toàn cho đa dạng đối tượng trên cả nước, trong đó chú trọng đến các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước.

Việc mở rộng triển khai cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” nói riêng và các chương trình giáo dục ATGT trong trường học nói chung là minh chứng cho sự đồng hành tích cực của HVN nhằm trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông cần thiết, góp phần giảm thiểu tai nạn, xây dựng xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.