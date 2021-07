Trao học bổng cho 2 con của trung tá công an hy sinh khi bắt tội phạm

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao 2 suất học bổng tổng trị giá 24 triệu đồng cho 2 con của trung tá Vi Văn Luân, người đã hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

Ngày 21/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và một số đơn vị đã thăm hỏi, trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho thân nhân liệt sĩ, trung tá Vi Văn Luân, công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Hai suất học bổng (mỗi suất trị giá 12 triệu đồng) được lãnh đạo C04 trao cho 2 con của liệt sĩ Vi Văn Luân.

Lãnh đạo C04 và các đơn vị trao học bổng cho 2 con của liệt sĩ Vi Văn Luân. Ảnh: Công an cung cấp.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Chủ tịch danh dự chương trình Thắp sáng ước mơ, cho biết học bổng là món quà động viên tinh thần các cháu. Đây cũng là quỹ khuyến học hỗ trợ đào tạo nghề, tạo cơ hội tìm việc cho con em thương binh, liệt sĩ hy sinh trong quá trình đấu tranh, truy bắt tội phạm ma túy, giúp đỡ, xây dựng các địa bàn, nhà trường lành mạnh, không có ma túy.

Ông Vũ Hùng Vương mong muốn 2 con của liệt sĩ Vi Văn Luân phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, tiếp nối truyền thống cha, anh, là con ngoan, trò giỏi, tiếp tục rèn luyện, học tập.

Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó cục trưởng C04, đánh giá cuộc chiến chống tội phạm ma túy rất cam go, khó khăn và ác liệt. Đến nay, 27 cán bộ và chiến sĩ công an, biên phòng cùng người dân đã hy sinh. Ngoài ra, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khác bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ.

Tối 6/2, Công an huyện Mường Lát mật phục bắt nhóm buôn ma túy. Thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi) được điều động tham gia chuyên án này.

Bị vây bắt, nhóm nghi phạm dùng súng chống trả khiến thiếu tá Luân hy sinh. Sau 3 ngày lần theo tung tích nhóm buôn ma túy, cảnh sát đã bắt nghi phạm liên quan vụ án là Sùng A Tông.

Ngày 8/2, Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm lên trung tá cho thiếu tá Vi Văn Luân.