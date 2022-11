Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII đã trao 10 giải Nhất, 21 giải Nhì, 30 giải Ba và 51 giải Khuyến khích.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, trao giải Nhất cho các tác giả.

Tiếp nối thành công của các kỳ giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại trước đây, lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân và các cơ quan liên quan tổ chức vào tối ngày 5/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1).

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các vị Đại sứ đại diện Đại sứ quán và một số cơ quan nước ngoài tại Việt Nam cùng các tác giả đạt giải thưởng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng các tác giả đã đạt giải và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Báo Nhân Dân là cơ quan Thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2022, Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng những kết quả đáng tự hào trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, hệ giá trị Việt Nam, góp phần tranh thủ nguồn lực bên ngoài, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021 và năm 2022.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chỉ trong vòng 4 tháng phát động giải thưởng (từ tháng 4 đến 8/2022), Ban Tổ chức đã nhận được 1.172 tác phẩm dự thi, tăng 11% so với Giải thưởng lần thứ VII, nhiều nhất trong các kỳ giải thưởng. Điều này khẳng định uy tín, vị thế của Giải thưởng cũng như cho thấy mức độ quan tâm của các tổ chức, cá nhân đối với Giải thưởng không ngừng nâng cao. Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 14 ngôn ngữ gồm: Tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Lào, Khmer, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Đức. Trong đó, số lượng các tác phẩm tiếng nước ngoài là khoảng 200 tác phẩm. Số lượng tác phẩm/sản phẩm của các tác giả người nước ngoài, kiều bào là 70 tác phẩm.

Các tác phẩm/sản phẩm dự thi Giải năm nay có nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận được công nghệ truyền thông hiện đại, có giá trị thông tin đối ngoại, thu hút được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước, qua đó cho thấy việc triển khai hiệu quả các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới. Về chủ đề, các tác phẩm dự thi đã phản ánh những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại quan trọng của Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng trên mọi lĩnh vực; dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế; quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, văn hoá, trí tuệ Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; nỗ lực trong phòng chống và phục hồi sau dịch bệnh… Đáng chú ý các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, của người nước ngoài cũng góp phần đưa các thành tựu trong phát triển đất nước, nghiên cứu lý luận của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế…

Về các tác giả tham gia dự thi, ngoài các cơ quan truyền thông báo chí chủ lực, các ban, bộ, ngành, địa phương, Giải thưởng lần này thu hút sự tham gia rất sôi nổi của giới trẻ, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, người có ảnh hưởng...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải thưởng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Hội đồng, Ban Tổ chức Giải thưởng và Báo Nhân Dân - cơ quan thường trực của Giải thưởng năm nay; chúc mừng các tác giả đã đạt giải và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành công của Giải thưởng thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định chính thực tiễn phong phú, sinh động của đời sống quốc tế, tình hình chính trị xã hội trong nước và công tác đối ngoại đã trở thành nguồn cảm hứng, thành chất liệu quý giá cho các tác giả trong và ngoài nước không ngừng sáng tạo ra tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại xuất sắc, mang theo hơi thở của thời cuộc, đóng góp không nhỏ vào việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tăng cường nhận thức, đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao hiệu quả quảng bá, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra với thế giới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới cần làm tốt các nhiệm vụ: (i) Nhận thức sâu sắc về cơ đồ, vị thế, uy tín của đất nước, về bối cảnh của tình hình quốc tế, khu vực, nhận thức rõ “nguy và cơ”, để tăng cường hơn nữa hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng thế giới. (ii) Triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách toàn diện, phối hợp, kết hợp hài hòa, nhịp nhàng giữa các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân và trên các lĩnh vực. (iii) Các lực lượng triển khai thông tin cần thể hiện rõ tính “tiên phong”, phương châm “đi trước mở đường”, đột phá trong chuyển đổi phương thức thông tin đối ngoại thông qua đẩy mạnh chuyển đổi số. (iv) Tăng cường cung cấp thông tin quốc tế, tri thức tiên tiến, tinh hoa văn hóa nhân loại, những giá trị mang tính phổ quát... một cách có chọn lọc, phù hợp với chủ trương, đường lối, văn hóa Việt Nam. (v) Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, vu cáo; làm thất bại âm mưu bôi nhọ, hạ thấp uy tín, hình ảnh của Đảng và Nhà nước ta, nhất là trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền.

Tại lễ trao giải, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao cho 112 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc, gồm: 10 giải Nhất, 21 giải Nhì, 30 giải Ba và 51 giải Khuyến khích.

Trong đó, giải Nhất loại hình: Báo in với bài viết “Vinh quang đời đời những người giữ biển” (Báo Nhân Dân, Báo Hải Quân Việt Nam); Báo điện tử với bài viết “Một Việt Nam đầy tự tin và trách nhiệm với các vấn đề cấp bách nhất của thế giới” (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ); Báo in tiếng nước ngoài với loạt tác phẩm với chủ đề “Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ” (The Times of India); Báo điện tử tiếng nước ngoài với bài viết Party leader’s article on socialism sheds light to nation’s future path: Scholars (Ban Biên tập tin Đối ngoại, Thông tấn xã Việt Nam); Sách: Ho Chi Minh Vida e obra do lisder da lisder da libertação nacional do Vietnã (Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ giải phóng dân tộc Việt Nam) (Nhà xuất bản Anita Garibaldi - Brazil); Ảnh: Chiến lược ngoại giao vaccine - kiểm soát dịch bệnh góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội (Ban Biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam); Phát thanh: Giải mã phục hồi tăng trưởng Việt Nam (Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam); Truyền hình: Luồng sống (Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam); Video: Let’s Shine - Hãy tỏa sáng (Nhạc sỹ Huy Tuấn); Sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Quảng bá quốc gia trong sự kiện toàn cầu EXPO 2020 Dubai, UAE (Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Đồng thời, Hội đồng Giải thưởng cũng dành sự tôn vinh đặc biệt cho “Cộng đồng người hâm mộ Việt Nam trong SEA Games 31”, lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công của SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam và giới thiệu với thế giới về một Việt Nam tươi đẹp, an toàn, thân thiện, hiếu khách, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa...