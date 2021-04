Trao gần 6 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc trong 3 năm

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo trực tiếp cho hàng triệu đoàn viên, thanh niên, lực lượng cảnh sát giao thông, khách hàng và người dân địa phương cũng được tổ chức. Đặc biệt, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản “Vui giao thông” hướng đến nâng cao tỷ lệ nhận thức về an toàn giao thông cho trẻ mầm non. Honda cho biết sẽ nỗ lực mang đến những sản phẩm, giá trị gia tăng để góp phần tạo dựng môi trường giao thông Việt Nam văn minh và an toàn.