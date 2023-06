'Transformers: Quái thú trỗi dậy' xô đổ Doraemon

Phần 7 của thương hiệu “Transformers” chính thức khởi chiếu vào ngày 9/6. Bom tấn nhà Paramount Pictures hiện dẫn đầu phòng vé Việt Nam.

Bước vào ngày đầu tiên công chiếu, Transformers: Rise of the Beasts (tựa Việt: Transformers: Quái thú trỗi dậy) đã nhanh chóng thống lĩnh rạp Việt. Theo đơn vị quan sát phòng vé Box Office Mojo, tính đến chiều 9/6, doanh thu phim đã đạt 7 tỷ đồng với gần 60 nghìn đầu vé được bán ra. Con số này hiện vẫn tiếp tục tăng trưởng rất mạnh mẽ.

Màn đổ bộ của Transformers 7 áp đảo toàn bộ đối thủ khác tại rạp. Sau 2 tuần xưng vương, Doraemon: Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời bị đẩy xuống vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp. Tổng số tiền phim kiếm được hiện lên tới khoảng 63 tỷ đồng , lập kỷ lục là anime Nhật Bản ăn khách nhất tại nước ta. Trong ngày 9/6, tác phẩm hoạt hình dắt túi khoảng 950 triệu đồng.

Vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng thuộc về Người Nhện: Du hành vũ trụ nhện. Ra mắt sau vào đầu tháng 6, tác phẩm tới nay đã thu được 22,6 tỷ đồng . Trong ngày 9/6, dự án kiếm được thêm 900 triệu đồng, theo sát Doraemon.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Fast & Furious 10, Vây hãm: Không lối thoát, Bé Trứng: Náo loạn châu Phi, Ông kẹ và Bùa hình nhân...

Transformers 7 soán ngôi Doraemon tại phòng vé Việt. Ảnh: Startefacts.

Transformers: Rise of the Beasts do đạo diễn Steven Caple Jr. cầm trịch. Chuyện phim xoay quanh hành trình nhóm Autobots và Maximals hợp lực bảo vệ chiếc chìa khóa Thời Không khỏi tay Unicron, kẻ ăn các hành tinh.

Phần lớn lời khen ngợi đều xoay quanh tính giải trí của bộ phim với hình ảnh sống động, mãn nhãn cùng hàng loạt bối cảnh đa dạng. Bên cạnh đó, phần âm nhạc cũng được đánh giá cao, mang lại trải nghiệm thú vị cho khán giả tại rạp.

Song, kịch bản của Rise of the Beasts bị một số cây bút đánh giá là lỏng lẻo, chưa quá ấn tượng. Cùng với đó, cách xử lý tình tiết hơi vụng về khiến phim chưa chinh phục được nhiều nhà phê bình.