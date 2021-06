'Transformers' có phần mới dù bị chê thảm họa

Tác phẩm tiếp theo đến từ thương hiệu điện ảnh Transformers, nhan đề “Transformers: Rise of the Beasts”, sẽ đưa khán giả quay lại thập niên 1990.

Digital Spy đưa tin trong sự kiện họp báo trực tuyến diễn ra hôm 22/6, nhan đề bộ phim tiếp theo đến từ thương hiệu robot biến hình Transformers đã được công bố. Dự án Transformers: Rise of the Beasts đã chính thức đi vào sản xuất.

Phim do Steven Caple Jr. (Grown-ish) đạo diễn với câu chuyện lấy bối cảnh năm 1994 tại Mỹ. Nội dung tác phẩm xoay quanh các sự kiện xảy ra ở khu vực Brooklyn, New York.

Nam diễn viên Anthony Ramos sẽ thủ vai một người cựu binh trong Transformers: Rise of the Beasts. Ảnh: Getty Images.

Thông cáo báo chí của phim viết: “Transformers: Rise of the Beasts sẽ trở lại với các pha hành động mãn nhãn và đại cảnh hoành tráng - như những gì từng hút hồn cả thế giới 14 năm về trước trong Transformers (2007). Tác phẩm sẽ cuốn khán giả vào cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới trong thập niên 1990, với các nhân vật Maximals, Predacons, Terrorcons cùng trận thư hùng giữa phe Autobot và Decepticon”.

Nhân vật robot anh hùng ở trung tâm tác phẩm sẽ là Optimus Prime. Đạo diễn Caple Jr. cho biết anh “muốn khai thác chiều sâu trong tâm lý nhân vật Optimus Prime” cũng như tái hiện quãng thời gian trước khi Optimus tới Trái Đất và gắn bó với loài người. Hành trình ấy sẽ hé lộ bằng cách nào Optimus trở thành người thủ lĩnh đáng tin cậy như ta đã biết.

Phản diện chính của Transformers: Rise of the Beasts là Scourge. Theo mô tả của Eric Goldman từ Fandom, đây một robot với bàn tay trang bị vuốt khổng lồ kèm ống khói trên vai. Sau khi đánh bại đối thủ, hắn sẽ lấy một bộ phận của nạn nhân và gắn lên người mình như huân chương.

Phim có sự góp mặt của Anthony Ramos, ngôi sao của bộ phim ca vũ nhạc In the Heights. Ramos thủ vai Noah, một cựu binh nhận trách nhiệm trong nom cậu em trai. Vào vai mẹ của Noah là Luna Lauren Vélez (Dexter, Spide-Man: Into the Spider-Verse).

Transformers: Rise of the Beasts dự kiến khởi chiếu vào 24/6/2022. Bên cạnh Transformers: Rise of the Beasts, một dự án khác về các robot biến hình cũng đang được triển khai, với Angel Manuel Soto (Charm City King) đạo diễn và Marco Ramirez (The Defenders) là biên kịch.

Transformers từng ăn nên làm ra, nhưng đến những phần sau này bị giới phê bình chê bai thậm tệ và thua lỗ nặng nề. Từ phần 4 đến phần 6, Transformers được ví chỉ còn là màn trình diễn hổ lốn, hỗn loạn của những cỗ máy.