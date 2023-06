'Transformers 7' - hình ảnh ấn tượng, kịch bản lỏng lẻo

Phần 7 của loạt phim đình đám "Transformers" mang tới trải nghiệm giải trí đáng giá với phần hình ảnh và âm thanh ấn tượng. Song, kịch bản phim còn lỏng lẻo, để lộ thiếu sót.

Genre: Hành động, Khoa học viễn tưởng, Phiêu lưu

Director: Steven Caple Jr.

Cast: Michelle Yeoh, Dominique Fishback, Ron Perlman...

Rating: 7/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Transformers: Rise of the Beasts (tựa Việt: Transformers: Quái thú trỗi dậy) do đạo diễn Steven Caple Jr. cầm trịch. Dựa trên cốt truyện Beast Wars, đây là phần thứ bảy trong loạt phim live-action Transformers đình đám, nối tiếp phần prequel Bumblebee ra mắt năm 2018.

Tái xuất sau 5 năm vắng bóng màn ảnh rộng, thương hiệu này vẫn thu hút được nhiều sự chú ý từ đại chúng. Như thường lệ, tác phẩm là một bữa tiệc giải trí chiều lòng khán giả. Song, phần nội dung vẫn gây ra nhiều tranh cãi trong giới phê bình.

Cuộc chiến giành chìa khóa Thời Không

Chuyện phim lấy bối cảnh tại Brooklyn, New York vào năm 1994. Lúc này, các Autobots vẫn đang ẩn náu giữa xã hội loài người và chờ đợi ngày được trở về quê hương Cybertron. Cơ hội bất ngờ mở ra với họ nhờ chìa khóa Thời Không/Transwarp Key, có thể mở ra cánh cửa xuyên thời gian và không gian. Song, nó cũng đang bị săn lùng bởi Scourge, thuộc hạ của kẻ ăn hành tinh Unicron - từng được hé lộ trong The Last Knight. Gã muốn đoạt món cổ vật này hòng giúp chủ nhân “đánh chén” Trái Đất, thỏa mãn cơn đói vô tận.

Trong cuộc đụng độ tranh giành Transwarp Key, các Autobots bất ngờ có thêm đồng minh mới - nhóm Maximals. Họ thực chất chính là chủ nhân của chiếc chìa khóa này. Cùng nhau, nhóm Autobots và Maximals phải ngăn chặn dã tâm của Unicron. Họ gặp phải vô vàn khó khăn trước sức mạnh áp đảo từ đội quân của gã.

Rise of the Beasts được xây dựng theo cấu trúc 3 hồi tuyến tính cơ bản, với thời lượng hợp lý, kéo dài khoảng 2 giờ. Phần phim thứ 7 của series Transformers giới thiệu tới người xem nhiều nhân vật mới, nổi bật là nhóm Maximals bao gồm khỉ đột Optimus Primal, chim ưng Airazor, báo săn Cheetor và tê giác Rhinox.

Bên cạnh đó, dàn Autobots tái xuất với những gương mặt quen thuộc như Optimus Prime, Bumblebee, cùng với đó là Arcee, Mirage và Wheeljack.

Phim mang đến nhiều nhân vật mới với bối cảnh đa dạng.

Rise of the Beasts mở đầu bằng màn giới thiệu câu chuyện của các nhân vật mới - Maximals. Xa xưa, quê hương của họ từng bị Scourge càn quét. Trước khi cả hành tinh bị Unicron nuốt chửng, thủ lĩnh chấp nhận hy sinh để đồng đội kịp chạy trốn bằng công nghệ chìa khóa Thời Không. Điểm đến mà họ lựa chọn không đâu khác ngoài Trái Đất.

Kể từ đây, mạch truyện chính bắt đầu mở ra. Nhân vật chính trong câu chuyện lần này chính là Noah Diaz - một cựu quân nhân và nhà nghiên cứu khảo cổ học Elena Wallace. Vô tình, cả hai bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt giữa các người máy khổng lồ. Họ chấp nhận theo phe của Autobots, với mong muốn ngăn chặn âm mưu của Unicron.

Nếu để Transwarp Key rơi vào tay gã, Trái Đất sẽ rơi vào nguy hiểm. Chưa kể, nhóm của Optimus Prime cũng đánh mất cơ hội trở về quê hương. Điều này khiến cuộc chiến càng trở nên cam go, khốc liệt.

Tính giải trí cao

Transformers 7 biết cách lấy lòng người xem bằng phần hình ảnh sống động, mãn nhãn cùng loạt bối cảnh biến hóa đa dạng. Đúng như những gì dòng phim này từng xây dựng trước đó, các pha biến hình “ảo diệu” của Autobots, Maximals và cả phe phản diện lãnh đạo bởi Scourge đều có thể khiến khán giả cảm thấy thích thú và đã mắt.

Đặc biệt, nhờ công nghệ cải tiến, những màn biến hình ở phần này tạo cảm giác mượt mà và bớt cồng kềnh, nặng nề hơn.

Với kinh phí sản xuất lên tới 200 triệu USD , phần hậu kỳ của Rise of the Beasts được hoàn thiện tốt với phần đồ họa kỹ xảo ấn tượng và nịnh mắt. Bên cạnh đó, yếu tố âm thanh cũng được trau chuốt, mang lại cảm giác chân thực và sống động. Chưa kể, phim còn rắc thêm “gia vị” mới với những bản nhạc hip-hop thập niên 1990, kích thích trải nghiệm giải trí của khán giả.

Dự án được đầu tư với kinh phí lên tới 200 triệu USD .

Nhắc đến thương hiệu Transformers, hẳn sẽ khó lòng bỏ qua những màn rượt đuổi và đánh đấm với quy mô “khủng”. Không phải ngoại lệ, phần 7 tiếp tục mang tới những màn hành động hoành tráng và bùng nổ. Không đơn thuần là cuộc chiến giữa các Autobots, sự góp mặt của nhóm Maximals nâng tầm quy mô các trận đánh. Ngoài các pha biến hình, chiêu thức và kỹ năng chiến đấu cũng đa dạng, phức tạp hơn. Càng về sau, những màn giao tranh càng trở nên căng thẳng, khốc liệt và tràn ngập bom đạn.

Đặc biệt, con người cũng đã xuất hiện với vai trò làm chủ bộ phim, không đơn thuần là “những con tốt giữa cuộc chiến robot”. Bộ đôi Noah (Anthony Ramos) và Elena có những pha lật kèo ngoạn mục, chứng minh vai trò không nhỏ của mình trong trận chiến tưởng chừng không cân sức.

Kịch bản mất điểm vì đi vào lối mòn

Dù ghi điểm về mặt giải trí, đứa con tinh thần của Steven Caple Jr.vẫn ít nhiều gây thất vọng về phần kịch bản. Lối dẫn dắt phim mang lại cảm giác tương tự như Shazam 2, ra mắt hồi đầu năm. Nội dung không mới, cùng với cách sắp đặt tình tiết ẩu đoảng khiến Transformers 7 nhiều phen để lộ những lỗ hổng ngớ ngẩn.

Thực chất, phim xây dựng được phần nhập đề khá tốt, kích thích trí tò mò của người xem. Song, càng về sau, chuyện phim bị rơi vào bế tắc trước sự hỗn độn của hệ thống nhân vật và tình tiết.

Nội dung câu chuyện trở dần trở nên dài dòng, lan man. Cách đạo diễn cài cắm plot-twist cũng còn vụng về, dễ đoán. Thành thử, phim không tạo được những khoảnh khắc bất ngờ, đắt giá với khán giả.

Rise of the Beasts được lòng khán giả đại chúng nhưng khó chinh phục các chuyên gia về phần kịch bản.

Đặc biệt, Bumble Bee - nhân vật được yêu thích nhất thương hiệu - bị xử lý khá thiếu tính toán. Trong khi đó, Mirage - Autobot có gắn kết đặc biệt với con người ở phần này lại chưa được khai thác nhiều. Một số nhân vật thiếu hẳn đất diễn trong phim, xuất hiện rất mờ nhạt như báo săn Cheetor cùng tê giác Rhinox, hay kể cả là Arcee và Wheeljack.

Bộ đôi Noah (Anthony Ramos) và Elena khẳng định được vị thế của mình trong phim. Song, mối liên kết giữa họ và các Autobots lại chưa được hoàn thiện hay giải thích một quá thỏa đáng. Thành thử, nó tạo ra cảm giác khiên cưỡng, gượng ép khi câu chuyện dần đi tới hồi cao trào.

Cuối cùng, trận chiến hồi kết có thể là một màn bùng nổ về hiệu ứng hình ảnh. Song, nó đâu đó vẫn đem lại cảm giác thiếu trọn vẹn. Có lẽ, thứ khán giả chờ đợi vẫn là một màn hợp lực ấn tượng hơn giữa con người, Autobots cùng Maximals trước kẻ thù chung nguy hiểm.

Dù còn nhiều thiếu sót trong kịch bản, Transformers: Rise of the Beasts vẫn là một trải nghiệm đáng giá tại rạp. Phim phù hợp với những "thượng đế" không quá đề cao sự sáng tạo trong kịch bản, chủ yếu muốn thưởng thức cảnh hành động cùng những màn biến hình mãn nhãn.