Tranh thủ chạy deadline khi chờ thanh toán siêu thị ngày Tết

Anh Đặng Quốc Nam (Quốc Oai, Hà Nội) cho biết năm nay do kinh tế khó khăn nên anh sẽ mua đơn giản và ít hơn mọi năm. Anh dự trù khoảng 2 triệu đồng, chủ yếu là các loại bánh kẹo có mẫu mã đẹp dùng làm quà tặng và bày mâm lễ ngày Tết.

Các quầy thanh toán đã quá tải, nhiều khách hàng tỏ ra khá mệt mỏi do xếp hàng lâu, siêu thị phải mở thêm quầy bổ sung.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.