Tranh 'nhại' Monet của Banksy được bán với giá gần 10 triệu USD

"Show me the Monet", một tác phẩm của nghệ sĩ tranh tường người Anh Banksy phỏng theo bức họa của Monet, đã được bán với giá 9,8 triệu USD trong một buổi đấu giá của Sotheby's.

Theo CNN, cuộc đấu giá chỉ kéo dài trong 9 phút và mức giá trên được cho là lớn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu của nhà đấu giá Sotheby's.

Bức Show me the Monet của Banksy được phỏng theo tác phẩm nổi tiếng Bridge over a Pond of Water Lilies của danh họa Monet. Thay vì những bông hoa súng trên mặt hồ, bức tranh của Banksy thể hiện điều dường như là tác động của ô nhiễm môi trường, với 2 chiếc xe đẩy hàng siêu thị và một chiếc cọc tiêu giao thông nổi lềnh bềnh.

Bức "Show me the Monet" của Banksy được nhà đấu giá Sotheby's bán với giá 9,8 triệu USD . Ảnh: Getty.

Bức tranh gốc của Monet là một trong chùm 12 tác phẩm của danh họa trường phái ấn tượng, khi ông vẽ hình ảnh của chiếc cầu kiểu Nhật Bản trong vườn nhà mình ở Giverny, miền Bắc nước Pháp trong nhiều khoảnh khắc trong ngày, vào các mùa khác nhau và trong thời tiết khác nhau.

Chùm tranh này được vẽ trong giai đoạn 1897 đến 1899, thời gian được coi là rực rỡ nhất trong sự nghiệp của danh họa Monet.

Bức Bridge over a Pond of Water Lilies của Monet. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, bức tranh của Banksy được nghệ sĩ người Anh vẽ sơn dầu trên vải vào năm 2005. Tại cuộc đấu giá hôm 21/10, tác phẩm đã được bán cho một nhà sưu tập tư nhân châu Á giấu tên.

Banksy sở hữu hàng loạt tác phẩm graffiti (tranh tường) với nội dung châm biếm sâu sắc, phê phán nhiều vấn đề nổi cộm trong xã hội. Với cách tiếp cận sáng tạo và gần gũi với người xem, những bức hoạ này luôn “gây sốt” trong cộng đồng nghệ thuật.

Được coi là người có tầm ảnh hưởng với nghệ thuật đường phố đương đại, Banksy giữ kín danh tính của mình và những tác phẩm của ông bắt đầu được săn đón với mức giá cao.