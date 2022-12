Tránh mỡ bụng mùa lễ hội với 3 bài tập đơn giản

Thực hiện các động tác do huấn luyện viên khuyến nghị này để giảm mỡ bụng và cải thiện sức khỏe của bạn.

Theo Viện tim, phổi và máu quốc gia (Mỹ), mỡ bụng gây nhiều rủi ro cho sức khỏe, chẳng hạn tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Nếu bạn cảm thấy đã thử mọi cách để đánh tan mỡ bụng mà không thấy hiệu quả, các bài tập hình thể dưới đây là cách tốt nhất để đánh tan mỡ bụng dưới, theo Eat This Not That.

Kate Merer, huấn luyện viên cá nhân, chia sẻ bốn bài tập giúp đốt cháy mỡ bụng, tăng cường sức khỏe tổng thể và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình giảm cân.

Để bắt đầu, hãy thực hiện lần lượt các bài tập dưới đây và nghỉ giải lao ngắn nếu cần. Khi bạn đã hoàn thành tất cả, hãy nghỉ ngơi trong một phút và lặp lại chúng từ ba đến năm lần.

Chạm ngón chân luân phiên

“Mặc dù động tác này tác động đến toàn bộ phần cơ lõi của cơ thể, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bỏng rát ở vùng bụng dưới, thậm chí có thể ở hông của mình", huấn luyện viên Meier nói.

Để bắt đầu, bạn hãy nằm ngửa với hai chân duỗi thẳng và hai tay duỗi thẳng qua đầu. Nâng chân trái về phía trần nhà trong khi giữ thẳng, đồng thời đưa cánh tay phải lên.

Bài tập chạm ngón chân luân phiên lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ giúp bạn săn chắc vòng eo. Ảnh: Shutterstock.

Nâng chân trái của bạn cho đến khi hông trái tạo thành một góc 90 độ, sau đó đưa vai phải lên khỏi sàn khi bạn chạm vào bàn chân trái bằng tay phải. Từ từ quay trở lại vị trí bắt đầu, sau đó chuyển sang cánh tay và chân đối diện cho lần lặp lại tiếp theo. Giữ các bên xen kẽ trong một phút.

Nằm nhấc chân

Đây là một bài tập làm cho cho cơ bụng săn chắc nhắm vào toàn bộ phần cơ cốt lõi của bạn, bao gồm cơ bụng dưới và cơ chéo trong.

Để thực hiện động tác, bạn ở tư thế nằm ngửa trong khi đặt hai tay ra hai bên để giúp ổn định. Nâng hai chân về phía trần nhà, giữ thẳng và tạo một góc 90 độ ở hông để vào vị trí bắt đầu.

Từ từ hạ chúng sang một bên trong khi duy trì góc 90 độ ở hông, tạm dừng ngay trước khi chân bạn chạm sàn. Nâng hai chân lên xuống về phía đối diện trong khi giữ thẳng. Lặp lại trong 45 giây không bị gián đoạn.

Nằm nhấc chân là bài tập giúp săn chắc cơ bụng, bao gồm cơ bụng dưới và cơ chéo trong. Ảnh: Shutterstock.

Jumping Jacks

Một bài tập tính giờ khác cho thấy jumping jacks sẽ đốt cháy nhóm cơ cốt lõi, đồng thời tăng nhịp tim giúp bạn đánh tan mỡ bụng dưới.

Để thực hiện động tác nhảy plank, bạn hãy chuẩn bị ở tư thế plank trên bàn tay và ngón chân với cánh tay duỗi thẳng. Duy trì cột sống thẳng với hông và mắt cá chân thẳng hàng với vai. Giữ tay của bạn trực tiếp dưới vai, nhảy hai chân về phía vai, đặt chúng dưới hông rồi nhảy trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại động tác này không ngừng trong 45 giây.

Jumping Jacksng giúp tăng nhịp tim, đồng thời giúp bạn đánh tan mỡ bụng dưới. Ảnh: Shutterstock.

Nâng hai chân về phía trần nhà cho đến khi hông tạo thành một góc 90 độ hoặc bạn không thể nâng cao hơn nữa trong khi vẫn giữ nguyên chân thẳng. Từ từ hạ chân xuống cho đến khi chân cách sàn vài inch. Nâng chân lên sao cho gót chân không chạm sàn. Lặp lại động tác liên tục trong 60 giây không nghỉ.