Tranh luận việc có cần thiết lắp camera trong lớp mầm non

Nhiều phụ huynh cho biết chỉ cảm thấy yên tâm gửi con tới trường nếu lớp có camera và cho phép theo dõi từ xa. Song không ít người nhận định thiết bị này không cần thiết.

18 tháng tuổi, 2 con trai chị Thu Hiền (Hà Đông, Hà Nội) bắt đầu đi nhà trẻ. Trước đó, bà mẹ trẻ mất rất nhiều thời gian để tìm trường cho con. Một trong những tiêu chí chị đưa ra là trường phải lắp camera trong phòng học và phụ huynh có thể theo dõi từ xa.

“Công việc có bận đến mấy, tôi vẫn bật màn hình theo dõi lớp học của con để trước mặt. Tôi làm vậy không phải để giám sát các cô mà chỉ nhằm xem 2 con ở lớp có ổn không. Có lẽ, việc đó không quá cần thiết nhưng nếu lớp không có camera, tôi không yên tâm”, bà mẹ 2 con chia sẻ.

Gửi con đi học mầm non, chị Thu Hiền chọn trường có lắp camera và cho phép phụ huynh quan sát qua màn hình. Ảnh: PHCC.

Phải có camera mới yên tâm gửi con đến lớp

Chị Hiền cho biết không chỉ chị, phần lớn phụ huynh trong lớp con chị muốn trường lắp camera để họ có thể quan sát con khi rảnh.

Chỉ cần con đến lớp, không ngày nào, chị Thu Hiền không xem camera để biết con học gì, chơi gì ở trường. Cũng may, con học tại trường tốt, giáo viên tận tâm, những năm qua, chị chưa từng phát hiện việc gì bất thường hay con bị đánh, mắng gì.

Tuy nhiên, nữ phụ huynh cho rằng nhờ chịu khó quan sát các buổi học của con, chị nhận thấy một số vấn đề trong việc dạy học như cô giáo tiếng Anh tương tác với trẻ không tốt, trẻ đánh nhau, cô xử lý chưa ổn. Sau đó, chị góp ý, cô thừa nhận đó là lỗi của cô.

Có lần, sau khi theo dõi buổi học của con, chị Hiền còn lên văn phòng trường trao đổi. Nhờ đó, lớp con được đổi sang thầy giáo tốt hơn.

Camera cũng giúp chị trong việc chăm sóc con như những hôm trời lạnh, qua hình ảnh theo dõi, chị thấy con đạp chăn nên nhắn tin, nhờ cô giáo đắp lại giúp con.

“Nhìn chung, tôi là người hay để ý đến từng chi tiết nên thấy camera là cần thiết”, chị Thu Hiền thừa nhận.

Đang tìm trường cho con gái 15 tháng tuổi, chị Phương Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng đưa camera vào tiêu chí chọn trường bên cạnh những yếu tố trường gần nhà, thoáng, sạch sẽ, chế độ ăn đảm bảo vệ sinh, học phí vừa phải.

Bà mẹ một con nói thêm nếu ở các khía cạnh khác, trường đều ổn, trong trường hợp lớp học không lắp camera, có thể, chị vẫn gửi vào con vào đó dù biết trước sẽ băn khoăn nhiều điều.

Theo chị Phương Anh, lớp học có camera tạo sự tin tưởng, yên tâm hơn cho phụ huynh, đồng thời thể hiện sự minh bạch của nhà trường với cha mẹ học sinh.

Thông qua màn hình, phụ huynh theo dõi được khẩu phần ăn hàng ngày có đảm bảo dinh dưỡng, đúng như thực đơn nhà trường đưa ra không.

“Khi có vấn đề xảy ra với trẻ, phụ huynh cũng theo dõi hoặc xem lại được. Tôi nghĩ việc lắp camera trong phòng học sẽ hạn chế tình trạng cô giáo bạo hành trẻ”, chị Phương Anh nói thêm.

Chị thừa nhận nếu trường cho phép phụ huynh theo dõi con qua màn hình, cha mẹ sẽ bị phân tâm khi làm việc. Thậm chí, thời gian đầu, có thể, chị sẽ xem camera suốt ngày để nhìn con. Tuy nhiên, một thời gian, nếu thấy ổn, cha mẹ yên tâm, chỉ thỉnh thoảng mới quan sát chứ không theo dõi thường xuyên nữa.

Cùng suy nghĩ, chị Nguyễn Hằng (Hoài Đức, Hà Nội) khẳng định khi cho 2 con đi học, chắc chắn chị sẽ chọn trường có camera. Chị dự định gửi con tới lớp khi bé tròn 2 tuổi. Ở độ tuổi đó, con chưa nói thạo, gia đình khó phát hiện nếu có bất thường khi con ở trường.

“Nếu con lớn hơn, tầm 4 tuổi chẳng hạn, tôi có thể không cần trường lắp camera. Hơn nữa, công việc cũng bận rộn, tôi không chắc có đủ thời gian để suốt ngày xem màn hình nhằm kịp thời phát hiện vấn đề”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Thu Giang cho con học ở trường ngoại thành, nhiều hoạt động ngoài trời và cảm thấy camera không cần thiết. Ảnh: PHCC.

Camera cũng không ngăn chặn được bạo hành

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng yêu cầu trường có camera và cho phép họ theo dõi từ xa. Chị Kiều An (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết con gái (4 tuổi) đã học mầm non hơn một năm (do thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19) song chị chưa từng quan sát con qua màn hình. Bà mẹ trẻ thậm chí không để ý trường có lắp camera hay không.

Chị cho con theo học tại trường tư có tiếng mà hai vợ chồng dành cả năm trời để tìm hiểu, trải qua nhiều đợt khảo sát. Vì thế, chị rất tin tưởng vào nhà trường và giáo viên.

Chị cho rằng phần lớn phụ huynh muốn lớp có camera để có thể theo dõi con thường xuyên, tránh trường hợp con bị đánh, mắng ở trường. Nhưng theo chị Kiều An, camera không “thần thánh” đến vậy.

“Nếu cô giáo đã không yêu trẻ, camera cũng không thể ngăn được họ bạo hành con. Nhiều vụ đã xảy ra, giáo viên đánh trẻ, camera ghi lại hoặc cô kéo trẻ vào góc khuất mới bạo hành. Khi phụ huynh biết, hình ảnh từ camera thành bằng chứng nhưng con mình cũng đã tổn thương rồi”, bà mẹ một con giải thích.

Cùng quan điểm, chị Thu Giang (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết rất nhiều trường hợp bị bạo hành xảy ra dù lớp có camera. Giáo viên bạo hành học sinh vì bản tính, bản chất cả họ. Camera không thể ngăn ngừa được bạo hành, có chăng, nó hạn chế được phần nào.

Song chị cũng tin giáo viên đánh mắng trẻ chỉ chiếm phần nhỏ. Phần lớn cô giáo yêu thương, kiên nhẫn với trẻ.

Bản thân chị cũng chọn cho con học tại một trường tư thục ở ngoại thành, không có camera. Lúc đó, con trai chị mới 3 tuổi và tự ngồi xe tuyến 45 km để đi học.

Đương nhiên, cũng như bao bà mẹ khác lần đầu cho cho con tới lớp, chị thấp thỏm. Nhưng chị Thu Giang tin tưởng vào trường và con mình nên thấy không cần thiết phải có camera.

“Em gái tôi có 2 cậu bé sinh đôi, học mầm non ở phố, trường có camera. Mấy ngày đầu con đi học, mẹ soi camera, con khóc, mẹ khóc. Tôi thấy không nên như vậy. Tới nơi xa lạ, hầu như bạn nhỏ nào cũng khóc, chuyện này là bình thường”, chị Giang nói.

Chị nói thêm với các trường ở nội thành, phụ huynh thường có tâm lý trường cần có camera nhưng chị lại cho con học tại trường rộng rãi ở ngoại thành. Đến trường, con chạy nhảy trong không gian rộng, ngoài trời chứ không chỉ ở trong lớp học. Chị thấy thiết bị này không cần thiết.

Chị Thu Giang cho rằng việc lắp camera trong lớp mầm non có một số điểm bất lợi. Phụ huynh mất thời gian theo dõi, khó tập trung làm việc. Giáo viên cũng chịu áp lực lớn.

“Tôi nghĩ khi các mẹ đã tin tưởng nhà trường và thầy cô, chúng ta nên buông bỏ suy nghĩ phải theo dõi con trong ngày. Thời gian đó, chúng ta toàn tâm cho công việc và giáo viên sẽ toàn tâm toàn ý với các con”, chị Thu Giang chia sẻ.