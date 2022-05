Tranh luận nghệ sĩ làm từ thiện ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Các người đẹp trải qua thử thách tranh biện đối kháng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Chủ đề nghệ sĩ làm từ thiện cũng được nhắc đến trong chương trình.

Sau các thử thách như catwalk, đồng diễn, ứng xử, 63 người đẹp còn lại của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bước tiếp vào những yêu cầu khác đến từ ban tổ chức và giám khảo. Một trong số đó là thử thách tranh biện đối kháng theo nhóm với các chủ đề được chuẩn bị sẵn.

Thông qua những phần tranh biện, các thí sinh có cơ hội chứng tỏ bản thân về khả năng ứng xử, làm chủ tình huống và hiểu biết xã hội. Sau tập 4, 5 người đẹp phải ra về, tạm biệt giấc mơ chạm vào vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay.

Tranh luận về việc nghệ sĩ làm từ thiện

Cũng như tập trước, 63 thí sinh tiếp tục chia thành 2 nhóm dưới sự dẫn dắt của Kim Duyên và Mâu Thủy. Trước khi bước vào phần thi chính thức, các thí sinh của hai đội được Á hậu Hoàng My và Hoàng Thùy trao đổi về kỹ năng làm chủ sân khấu, đối diện đám đông và giải quyết vấn đề.

Tại phần thi, các người đẹp đến từ hai đội chia làm 7 cặp thi đấu, mỗi cặp từ 4-5 thí sinh. Luật của Debate Challenge yêu cầu thí sinh phải lựa chọn một trong hai quan điểm: Ủng hộ hoặc phản đối.

Với từng chủ đề khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực, các thí sinh có 30 giây để tranh biện bảo vệ luận điểm của mình, trước khi đối thủ đưa ra quan điểm trái chiều.

Thí sinh bước vào thử thách tranh biện đối kháng. Ảnh: BTC.

Đối với thử thách lần này, ban giám khảo đề ra các tiêu chí: Cấu trúc nội dung hợp lý, lý lẽ lập luận thuyết phục và cách diễn đạt tự tin, rành mạch. Hoa hậu Khánh Vân - host của chương trình - nhấn mạnh đây là thử thách để thí sinh chứng tỏ được bản lĩnh làm chủ vấn đề, bảo vệ luận điểm cá nhân theo luật ủng hộ hay phản đối.

Tất cả quan điểm từ thí sinh không đại diện cho ý kiến chủ quan của cá nhân hay tổ chức nào khác.

Các chủ đề của thử thách đến từ những vấn đề xã hội thu hút sự quan tâm của người dân trong thời gian gần đây bao gồm: Có nên bỏ khẩu hiệu Tiên học lễ, hậu học văn để sáng tạo phát triển tư duy phản biện trong thời đại mới, Quan điểm về first face/vedette trong giới thời trang, Hành động kiểm soát của cha mẹ đối với con trước ảnh hưởng của mạng xã hội, Mang thai hộ, Câu chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ...

Đặc biệt, chủ đề "Thời gian qua, nhiều vấn đề nảy sinh khi nghệ sĩ làm từ thiện như quản lý quỹ chưa công khai, minh bạch, không có báo cáo xác minh... Vì thế, một số người nổi tiếng tuyên bố không muốn làm từ thiện để tránh rắc rối. Bạn ủng hộ hay phản đối việc nghệ sĩ từ bỏ việc từ thiện?" cũng được đưa ra bàn luận.

Với lựa chọn ủng hộ, đội Kim Duyên đưa ra nhiều luận điểm như: Từ thiện là hoạt động từ tâm, mang tính nhân văn, nghệ sĩ không vì những lời phán xét từ công chúng để dừng lại hoạt động giúp đỡ người nghèo. Hoạt động từ thiện thể hiện trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ...

Ngược lại, đội của Mâu Thủy ủng hộ việc nghệ sĩ từ bỏ hoạt động từ thiện với lý do từ thiện không phải là trách nhiệm của nghệ sĩ. Nghệ sĩ nên đồng hành với các tổ chức xã hội để hoạt động minh bạch, không vướng điều tiếng, đồng thời trang bị thêm nhiều kỹ năng, kiến thức pháp luật, hạch toán...

Thí sinh là Hương Ly đến từ đội Kim Duyên nhận được nhiều lời khen khi tranh biện về chủ đề nói trên.

Thí sinh lộ hạn chế về kỹ năng tranh biện

Ngoài thể hiện khả năng tranh biện bằng tiếng Việt, một số thí sinh cũng gây ấn tượng khi thể hiện bằng tiếng Anh. Với chủ đề "Mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, người dùng tự do thoải mái thể hiện quan điểm cá nhân dẫn đến đề xuất luật an ninh mạng để khống chế hành vi tự do ngôn luận. Bạn ủng hộ hay phản đối?", nhiều người đẹp tự tin tranh luận bằng tiếng Anh.

Người đẹp Lê Thảo Nhi (SBD 311) đến từ đội Kim Duyên là thí sinh thuyết phục ban giám khảo nhờ đưa ra phần tranh biện sắc sảo với từ khóa "be yourself" (là chính mình - PV).

Thí sinh Ngọc Châu trình bày quan điểm trước ban giám khảo. Ảnh: BTC.

"Chúng tôi đều có quyền thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Tôi cảm thấy không công bằng khi cấm đoán việc thể hiện bản thân đó. Chúng tôi không chống lại Luật An ninh mạng song phản đối việc tước đi quyền tự do của người dùng mạng xã hội", cô nói.

Các thành viên của đội Mâu Thủy phản biện với nhiều quan điểm, đặc biệt là câu chuyện về fake news (tin giả - PV) và thể hiện sự ủng hộ đối với Luật An ninh mạng.

Ngoài những màn tranh biện thuyết phục đến từ các thí sinh, nhiều người đẹp cũng để lộ hạn chế trong khả năng thuyết trình trước đám đông như thiếu tự tin, cách lập luận dài dòng, không đưa được dẫn chứng thuyết phục và nhiều lỗ hổng trong kiến thức xã hội.

Kết thúc phần thi, đội Mâu Thủy giành chiến thắng. 10 thí sinh xuất sắc của thử thách tranh biện đối kháng gồm Hoàng Như Mỹ (SBD 320), Nguyễn Hoàng Yến (SBD 247), Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 343), Vũ Thanh Phương (SBD 138), Bùi Thị Linh Chi (SBD 248), Nguyễn Võ Ngọc Anh (SBD 239), Nguyễn Anh Khuê (SBD 200), Đỗ Trịnh Quỳnh Như (SBD 305), Vũ Quỳnh Trang (SBD 333), Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD 337).

Khép lại tập 4, 5 thí sinh đội của Kim Duyên phải chia tay chương trình và tạm gác lại giấc mơ chinh phục ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.