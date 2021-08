Tranh luận ảnh rủ nhau đi xem phim của Lee Min Ho và bạn gái mới

Công ty quản lý cho biết Lee Min Ho, Yeon Woo cùng một số người bạn đi xem phim chứ không gặp riêng. Thông tin làm dấy lên tranh cãi về quy định giãn cách.

Sáng 30/8, Dispatch đưa tin Lee Min Ho hẹn hò Yeon Woo (cựu thành viên nhóm Momoland). Dispatch đăng ảnh Lee Min Ho tới đón Yeon Woo sau đó họ cùng đi xem phim tại Samseong-dong, Seoul. Ngay sau đó, công ty quản lý của Lee Min Ho phủ nhận. Công ty cho biết hai nghệ sĩ không gặp mặt riêng mà có một số người bạn chung.

Thông tin công ty đưa ra làm dấy lên tranh cãi Lee Min Ho, Yeon Woo vi phạm quy định giãn cách. Từ giữa tháng 7, khu vực đô thị của Hàn Quốc áp dụng quy định giãn cách ở mức 4. Theo đó, người dân bị cấm tụ tập từ 3 người trở lên sau 18h.

Lee Min Ho phủ nhận hẹn hò Yeon Woo.

Trả lời vấn đề này với News1, công ty quản lý của Lee Min Ho cho biết: "Sau khi trao đổi với Lee Min Ho, chúng tôi xác nhận 4 người gồm Lee Min Ho, Yeon Woo và những người quen của anh ấy đến rạp chiếu phim. Tuy nhiên, bức ảnh được chụp ngày 1/7, trước khi quy định giãn cách ở mức 4 được áp dụng”.

Công ty nhấn mạnh nam diễn viên sinh năm 1987 không vi phạm quy định giãn cách. Theo đó, quy định giãn cách mức 4 được áp dụng từ ngày 12/7.

Theo tin tức đăng sáng 30/8, Dispatch cho biết Lee Min Ho và Yeon Woo ở cùng nhau ngày 31/7 và 1/8 để mừng sinh nhật bạn gái. Lee Min Ho là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật người yêu. Hai ngôi sao chủ yếu hẹn hò tại nhà vì nơi ở của họ cách nhau chỉ 5 phút đi bộ. Yeon Woo thường đi bộ đến nhà của Lee Min Ho. Lee Min Ho và Yeon Woo có cùng sở thích chơi game, xem phim.

Lee Min Ho, sinh năm 1987, xuất hiện lần đầu trong bộ phim truyền hình Secret Correction của đài EBS năm 2006. Năm 2009, anh trở thành ngôi sao Hallyu qua bộ phim truyền hình Boys Over Flowers của đài KBS 2TV. Lee Min Ho sau đó diễn xuất trong nhiều bộ phim như Personal Taste, City Hunter, Faith, The Heirs, The Legend of the Blue Sea, The King: Eternal Monarch.

Yeon Woo kém Lee Min Ho 9 tuổi và ra mắt năm 2016 với nhóm nhạc nữ Momoland. Sau khi rời Momoland năm 2019, cô hoạt động với tư cách diễn viên.