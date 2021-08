Tranh đường phố tuyên truyền chống dịch

Một bức tranh nghệ thuật đường phố mô tả người đàn ông đeo mặt nạ có gắn khẩu trang bảo vệ và chỉ tay nhắc nhở người dân: "I want you to stay home" (tạm dịch: "Tôi muốn bạn ở nhà"). Bức tranh được thực hiện trong thời gian thành phố Barcelona, ​​Tây Ban Nha bắt đầu thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: Jordi Boixareu / DPA.