Tranh của Kurt Cobain có giá gần 300.000 USD

Bức tranh tự họa của Kurt Cobain được đem đấu giá vào ngày 7/6 trong sự kiện Music Icons.

Trang INews của Anh đưa tin bức tranh biếm họa do Kurt Cobain, cựu thủ lĩnh ban nhạc Nirvana, tự vẽ mình đã bán được 281.250 USD trong một phiên đấu giá. Con số này cao gấp 28 lần giá khởi điểm 10.000 USD được nhà đấu giá đưa ra.

Bức tranh vẽ bằng mực đen, trên một tờ giấy của TNT Music Centre khi ngôi sao lưu lại Singapore. Cobain vẽ mình đang chơi guitar. Bên cạnh bức tranh, anh viết “Tôi không biết chơi làm sao, nhưng không biết chơi cũng chẳng sao” kèm chữ ký “Kurdt Kobain - Rock Star”.

Hình ảnh bức tranh của Kurt Cobain được trưng bày tại buổi đấu giá. Ảnh: INews.

Theo đại diện của nhà đấu giá, bức tranh giờ thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân, đồng thời là fan của giọng ca quá cố. Người mua bức tranh muốn được giữ kín danh tính.

Năm 1992, bức tranh được Cobain tặng Jacque Chong, một nhiếp ảnh gia đã hợp tác cùng Nirvana trong thời gian nhóm thực hiện tour lưu diễn quảng bá cho album Nevermind tại Singapore.

Bức tự họa của Cobain được đem bán đấu giá trong sự kiện Music Icons kéo dài 3 ngày, do Nhà đấu giá Julien tổ chức. Ước tính, sự kiện thu về tổng số tiền 5 triệu USD .

Năm 1994, Kurt Cobain tự sát tại nhà riêng ở Seattle, Mỹ, khi 27 tuổi. Ảnh: Getty Images.

Trong sự kiện, những nhạc cụ độc nhất, từng thuộc về các ngôi sao âm nhạc như Prince, Elton John, Eddie Van Halen… cũng được đem ra đấu giá.

Bản chép tay ca khúc Candle in the Wind (1974) của Elton John do nhà thơ Bernie Taupin thực hiện cũng được đem giới thiệu tại phiên đấu giá. Bản chép tay được bán với mức giá 76.800 USD .