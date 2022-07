Tranh chấp đất đai, chị dâu tưới xăng đốt em chồng

Cơ quan chức năng xác định bà N. đổ xăng lên em dâu rồi châm lửa. Nạn nhân tử vong sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ người tử vong do bị phóng hỏa ở phường An Bình, TP Biên Hòa.

Khoảng 16h30 ngày 16/7, người dân sống trên đường Trần Quốc Toàn, đoạn qua khu phố 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, phát hiện bà T.P.Đ. (62 tuổi) bốc cháy, chạy từ trong nhà ra đường kêu cứu.

Lúc này, bà T.T.N. (58 tuổi, chị dâu bà Đ.) chạy theo, kéo bà Đ. lại. Người dân địa phương đã lao đến dập lửa.

Hai người phụ nữ sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng. Bà Đ. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sau 3 ngày cấp cứu, còn bà N. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Cơ quan điều tra xác định vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp đất đai. Khi bà Đ. đang giặt đồ trong nhà tắm, bà N. đã xăng lên người cả 2 rồi châm lửa.