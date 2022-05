Tranh cãi việc ngôi sao người Mỹ bắt diễn viên Lee Seo Jin cầm túi

Jamie Lee Curtis nhờ Lee Seo Jin cầm túi ở Oscar nhưng không hề cảm ơn nam diễn viên. Hành động của ngôi sao người Mỹ khiến khán giả Hàn Quốc không hài lòng.

Ngày 30/5, tờ Seoul đưa tin việc Jamie Lee Curtis bắt Lee Seo Jin cầm túi trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 làm dấy lên cuộc tranh luận về nạn phân biệt chủng tộc tiềm ẩn. Theo Seoul, ngày 29/5, chương trình giải trí Hành trình bất ngờ phát sóng trên đài tvN. Chương trình phát sóng quá trình Lee Seo Jin cùng nữ diễn viên Youn Yeo Jung tới Lễ trao giải Oscar ở Los Angeles, California với tư cách người quản lý tạm thời.

Trong tập này, Lee Seo Jin cầm một chiếc túi nữ. Sau đó, công chúng phát hiện chiếc túi thuộc về nữ diễn viên người Mỹ Jamie Lee Curtis. Khi nhân viên hỏi chiếc túi Lee Seo Jin cầm là của ai, nam diễn viên đáp: "Jamie Lee Curtis. Vui lòng giữ chiếc túi giúp tôi một lát".

Jamie Lee Curtis bị chỉ trích hành xử thô lỗ với Lee Seo Jin.

Sau khi chụp hình, Jamie Lee Curtis đi về phía Lee Seo Jin và giật lấy chiếc túi của cô. Ở phần phụ đề, chữ “Thank you” xuất hiện. Nhưng trong video, nữ diễn viên không nói bất kỳ lời chào hoặc biểu hiện lòng biết ơn nào đối với Lee Seo Jin, tờ Inews24 chỉ ra.

Ngay sau khi tập phim được phát sóng, cư dân mạng Hàn Quốc tranh cãi về việc liệu nữ diễn viên người Mỹ có hành vi thô lỗ và biểu hiện phân biệt chủng tộc tiềm ẩn hay không. Một số khán giả chỉ trích Jamie Lee Curtis và cho rằng nữ diễn viên hành xử bất lịch sự, coi thường nam diễn viên Hàn Quốc.

Jamie Lee Curtis (sinh năm 1958) là ngôi sao Hollywood và xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác nhau như Halloween, The Fog, Prom Night hay Terror Train… Trong khi đó, Lee Seo Jin sinh năm 1971, nổi tiếng khi đóng vai chính trong các bộ phim Damo, Yi San, Gyebaek và Marriage Contract. Anh cũng tham gia nhiều chương trình nổi tiếng Hàn Quốc như Three Meals a Day, Grandpa Over Flowers…