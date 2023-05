Tranh cãi việc ca sĩ 21 tuổi mặc trang phục lộ nội y

Mới đây, những hình ảnh nhóm nhạc aespa tạo dáng trước tấm phông nền nổi tiếng của Inkigayo được đăng tải. Loạt hình được chụp khi nhóm tham gia biểu diễn trong chương trình âm nhạc hàng tuần Inkigayo của đài SBS. Nhìn vào loạt hình, khán giả cho rằng việc em út Ningning mặc trang phục xuyên thấu để lộ nội y là không phù hợp cho một chương trình phát trên truyền hình.

Trên diễn đàn Instiz, khán giả đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Họ bình luận: "Tại sao stylist lại cho cô ấy mặc như vậy?", "Đáng lẽ họ nên để cô ấy mặc thêm áo bên trong", "Trông như thể cô ấy chỉ mặc một chiếc áo ngực vậy", "Trang phục của cô ấy quá táo bạo nhưng khuôn mặt là huyền thoại".

Tuy nhiên, nhiều khán giả bênh vực Ningning và chỉ ra rằng trên sóng truyền hình, nữ ca sĩ mặc thêm áo quây bên trong sơ mi xuyên thấu. Do đó, trang phục của cô khi biểu diễn không quá hở hang, phản cảm như khán giả đang chỉ trích. Ningning cũng đăng tải hình ảnh này trên trang cá nhân.

Ningning sinh năm 2002, là em út kiêm giọng ca chính trong nhóm nhạc aespa. Cô đang cùng các thành viên quảng bá sản phẩm mới mang tên Spicy và mini-album My World. Công ty quản lý SM Entertainment thông báo vào ngày 15/5, mini album thứ 3 của aespa My World bán được gần 1,7 triệu bản trong tuần đầu tiên phát hành trên Hanteo. Với mini album Girls ra mắt tháng 7/2022, aespa bán được 1,1 triệu bản.

