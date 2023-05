Tranh cãi về việc sử dụng sách mô hình để trang trí

Sử dụng sách giả để trang trí đang là một chủ đề thường được cộng đồng người yêu sách bàn đến. Có ý kiến cho rằng lấp đầy các loại tủ bằng sách giả là hành động khó thể chấp nhận.

Các cuốn sách giả được làm từ nhựa hoặc carton được rao bán trên mạng. Ảnh: Aliexpress.

Theo phản ánh của New York Times, nhu cầu tiêu thụ sách giả cho mục đích trang trí bắt đầu tăng lên. Nhiều độc giả cho rằng đây là điều nực cười khi sử dụng sách như một tấm bằng chứng nhận hiểu biết của bản thân.

Khi các cuộc họp online diễn ra qua các phần mềm như Meet và Zoom, mọi người thường ngồi trong phòng làm việc. Họ cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán nếu giá sách phía sau bị để trống. Do đó có người đã sử dụng sách giả như một cách để trang trí cho căn phòng của mình thay vì mua sách thật.

Những cuốn sách giả được làm từ bìa các tông, chúng có độ bền tốt hơn và có vẻ bề ngoài bắt mắt. Không chỉ nhiều cá nhân, các đơn vị kinh doanh cũng sử dụng sách giả để trang trí cho những chiếc tủ, kệ đang trống của cửa hàng mình. Có một số công ty còn đang tập trung kinh doanh mặt hàng sách giả chuyên dùng cho trang trí. Người tiêu dùng có thể chọn sách của theo chủ đề, màu sắc hoặc khổ to nhỏ.

Có những độc giả nêu ý kiến cho rằng gỗ, đá hay cây cối cũng được làm giả để khiến ngôi nhà đẹp hơn, không lẽ gì sách giả bằng bìa các tông lại bị lên án. Có nhiều lý do để sử dụng sách giả, đặc biệt với các nhiếp ảnh gia, họ cần tạo không gian để chụp sản phẩm hay người mẫu. Thậm chí, có những người in cả những tấm đề can 3D hình giá sách để khiến căn phòng mình trở nên đẹp hơn, tạo cảm hứng làm việc. Dù vậy, không ít người yêu sách đã phản đối việc này.

"Tôi thích giữ kệ sách của mình chất đầy sách/những thứ tôi trân trọng. Tôi ghét ý tưởng sử dụng sách chỉ để trang trí và thẩm mỹ. Trông chúng thật vô hồn. Tôi cũng vô tình mất đi sự kính trọng đối với những người không bao giờ đọc sách và chỉ mua sách để trang trí nhà cửa", độc giả có tài khoản Melonlord chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến trên, bạn đọc có tài khoản Castmeaway cho rằng, nếu muốn lấp đầy giá sách, mọi người có thể sử dụng một loại giá đỡ với các hình thù hài hước giúp cho sách có thể đứng vững được. Các loại giá thường dao động từ mức 5 đến 20 đôla. Những loại giá nhựa rất dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí.

Một số ý kiến khác cho rằng dùng sách để trang trí là việc đã có từ lâu. "Khi tôi làm việc tại một hiệu sách và chúng tôi có đợt giảm giá lớn đối với sách bìa da, một số người tôi biết sẽ mua một đống sách để trang trí", độc giả Aninja chia sẻ.

Người yêu sách cũng mua những cuốn sách bìa cứng, ấn bản đặc biệt giới hạn và quý hiếm để tủ sách của họ thêm phần sang trọng. Không chắc họ sẽ đọc nó, nhưng sách là một thứ có thể truyền lại từ đời này sang đời khác mà không sợ mất giá, vì vậy việc sử dụng sách trưng bày hay trang trí ngôi nhà là chuyện không có gì phải suy nghĩ. Kể cả việc sử dụng sách giả cũng là quyền lựa chọn của mỗi người.

Độc giả Twin8 cho biết: "Trong lịch sử, tầng lớp quý tộc mua sách tại các phiên chợ để thể hiện sự giàu có của họ. Trang trí nhà cửa bằng sách, dù là sách giả đi nữa cũng không phải là một ý tưởng mới".

Đối với nhiều bạn đọc trẻ nước ngoài, việc lưu trữ hoặc trang trí tủ kệ bằng sách không quá quan trọng. Họ đã chuyển sang dùng máy đọc sách để tiết kiệm không gian cho căn phòng mình. Bạn đọc chỉ mua bản bìa cứng của những cuốn sách họ rất tâm đắc. Nhiều người thừa nhận rằng sách giả có thể đem lại hiệu quả trang trí tốt, hơn nữa, chúng rất dễ tìm kiếm trên mạng với giá thành rẻ.