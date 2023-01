Tranh cãi về kết quả Miss Universe 2022

Với những màn trình diễn và trả lời ứng xử tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022, thí sinh Mỹ xứng đáng đăng quang. Tuy nhiên, kết quả này vẫn tạo ra ý kiến trái chiều.

Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 khép lại với chiến thắng của người đẹp Mỹ, R'Bonney Gabriel, 28 tuổi. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về đại diện Venezuela (Amanda Dudamel) và Cộng hòa Dominica (Andreína Martínez).

Đăng quang trên sân nhà, R'Bonney Gabriel đón nhận những luồng phản ứng trái chiều từ cộng đồng fan sắc đẹp.

Kết quả top 16 gây sốc

Với 84 thí sinh tham gia, Miss Universe năm nay được đánh giá có nhiều ứng viên mạnh. Tính cạnh tranh càng tăng khi format chương trình là top 16 - top 5 - top 3.

Kết quả top 16 là bất ngờ lớn ngay khi công bố. Nhiều khán giả bày tỏ hụt hẫng khi những ứng viên tiềm năng như người đẹp Thái Lan, Philippines trượt top. Hai cô gái này luôn có tên trong bảng xếp hạng của Missosology và Global Beauties. Hai đại diện châu Á được chọn là thí sinh Lào và Ấn Độ - những gương mặt vốn không gây chú ý trước chung kết.

Đại diện Việt Nam, Ngọc Châu cũng dừng chân dù cô có mặt trong danh sách dự đoán top 16 của Global Beauties.

Đại diện Philippines không được gọi tên vào top 16, khiến khán giả tranh cãi.

Những cái tên khác cũng gây thắc mắc khi giành được suất vào top 16 chung cuộc là thí sinh Haiti, Australia, Canada.

Trên sân khấu chung kết, người đẹp Thái Lan Anna Sueangam-iam sau đó được trao giải phụ Social Impact Award (Ảnh hưởng xã hội) trị giá 10.000 USD . Bà Anne Jakapong Jakrajutatip - chủ mới của Miss Universe - cho biết giải thưởng nhằm vinh danh cô gái chăm chỉ, nhiệt huyết, không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, có hoạt động xã hội ý nghĩa và sức ảnh hưởng tới cộng đồng.

Danh sách top 16 Miss Universe được rút gọn xuống top 5, gồm đại diện Venezuela, Mỹ, Puerto Rico, Curacao và Cộng hòa Dominica. Kết quả này không còn gây tranh cãi bởi họ đều là những cô gái trong nhóm tiềm năng.

Qua đây, khán giả có thể nhận thấy profile cá nhân, hoạt động nghề nghiệp, quá trình phỏng vấn kín với ban giám khảo đóng vai trò quan trọng vào kết quả chấm điểm của Miss Universe. Nếu chỉ có ngoại hình sáng sân khấu, catwalk đẹp, nụ cười rạng rỡ, cô gái ấy chưa đủ để tiến sâu.

Trong buổi gặp mặt và trò chuyện cùng dàn thí sinh khi đến Mỹ, Anne Jakapong Jakrajutatip nhấn mạnh Miss Universe tìm kiếm người đẹp cá tính, mạnh mẽ, có mục đích sống rõ ràng và khả năng lãnh đạo. “Không chỉ là vẻ ngoài và những bước catwalk trên sân khấu, điều quan trọng hơn là cách bạn nói chuyện, thể hiện quan điểm cá nhân và bộ não”, bà nói.

Trên sân khấu trực tiếp tối 14/1 (giờ Mỹ), tỷ phú Thái Lan một lần nữa phát biểu: "Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ được đàn ông điều hành đã 70 năm và đây là lúc để phụ nữ lãnh đạo. Vì phụ nữ khắp nơi trên thế giới, đấu tranh vì điều tốt đẹp, tôn trọng sự đa dạng văn hóa, bình đẳng giới tính".

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh: Missosology.

Lý do người đẹp Mỹ giành chiến thắng

Từ đầu cuộc thi, Amanda Dudamel (Venezuela) luôn nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vương miện Miss Universe 2022. Cô giữ vững phong độ ở hầu hết bảng xếp hạng. Trong khi đó, R'Bonney Gabriel (Mỹ) thường đứng ở nhóm sau, trong top 10. Trước chung kết một ngày, Global Beauties dự đoán R'Bonney Gabriel có thể là Á hậu 2.

Xét về sắc vóc, Amanda Dudamel rực rỡ, cuốn hút hơn R'Bonney Gabriel. Cô tạo được hiệu ứng truyền thông tốt hơn. Đại diện Curacao cũng chiếm ưu thế về ngoại hình, vẻ đẹp gương mặt.

Tuy nhiên, người đẹp Mỹ gây ấn tượng mạnh ở cả hai vòng thi ứng xử (top 5 và top 3). Cô chứng minh bản thân là người mạnh mẽ, tự tin, có chính kiến và có thông điệp, lý tưởng rõ ràng. Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều ý kiến đồng tình khả năng ứng xử thông minh giúp thí sinh chủ nhà tỏa sáng ở chung kết.

Top 3 nhận được câu hỏi chung với nội dung: "Nếu chiến thắng cuộc thi, bạn sẽ làm gì để chứng minh đây là tổ chức tiến bộ và giúp trao quyền cho phụ nữ?". Gabriel trả lời: "Tôi sẽ trở thành nhà lãnh đạo. Trong suốt 13 năm qua, tôi đã làm nhà tạo mẫu và tận dụng các mẫu thời trang của mình cho mục đích ý nghĩa. Tôi đã tổ chức lớp dạy may cho phụ nữ bị bạo hành gia đình, nạn nhân của nạn buôn người. Chúng ta hãy sử dụng tài năng để tạo sự khác biệt và tận dụng nó để tạo ra sự thay đổi".

Hoa hậu Venezuela đưa ra thông điệp hàm ý chung chung: "Vì Miss Universe là hình ảnh của phụ nữ, mang đến thông điệp và biến thông điệp thành hành động. Đó chính xác là những gì người phụ nữ của Miss Universe đã và đang làm. Tôi là nhà thiết kế thời trang, nhưng cũng là nhà thiết kế ước mơ".

Trước đó, ở phần thi của top 5, khi được hỏi về việc Hoa hậu Hoàn vũ thay đổi, cho phép mẹ đơn thân và người đã có gia đình tham gia từ năm 2023, R'Bonney Gabriel mạnh dạn nêu quan điểm cần gia tăng độ tuổi cho thí sinh. Ngoài ra, cô khéo léo lồng ghép thông điệp bản thân yêu thích vào phần trả lời. Đó là câu nói "If Not Now, Then When?” (Nếu không phải bây giờ thì khi nào?).

Cũng chính thông điệp này R'Bonney Gabriel sử dụng để thiết kế áo choàng cho vòng thi bikini. Người đẹp giới thiệu tấm áo choàng được lấy cảm hứng từ câu chuyện về phượng hoàng trỗi dậy, vượt qua nghịch cảnh để trở nên mạnh mẽ, thông minh và quyền lực hơn. Gabriel tự nhuộm vải, may, dùng các chất liệu bền vững. R'Bonney Gabriel cho biết cô có thương hiệu thời trang riêng và giúp tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ kém may mắn.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Mỹ. Ảnh: Missosology.

R'Bonney Gabriel đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất và nhận vương miện từ Hoa hậu Harnaaz Sandhu. Chiến thắng này không thể nói là không thuyết phục.

Tuy nhiên, trên fanpage Miss Universe hiện tại, ý kiến tranh cãi vẫn tiếp diễn. Khán giả châu Á bày tỏ bức xúc, yêu cầu ban tổ chức công bố chi tiết thông tin vòng phỏng vấn kín. Một bộ phận fan sắc đẹp cho rằng Miss Universe nên đổi format về top 20 - top 10 - top 5.

"Tôi biết Hoa hậu Mỹ xứng đáng đăng quang. Nhưng câu hỏi ở đây là tại sao Philippines không có tên trong danh sách. Ngoài ra còn thí sinh Nam Phi, Thái Lan và Việt Nam nữa. Liệu đây có phải phiên bản Miss Grand International tiếp theo?", một khán giả bình luận trên trang của Hoa hậu Hoàn vũ.