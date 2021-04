Tranh cãi về giới tính của Chiến binh Mùa đông

Đạo diễn Kari Skogland của “The Falcon and the Winter Soldier” khẳng định nhân vật Bucky (Sebastian Stan) không hề thừa nhận mình là người song tính trên phim.

Trong The Falcon and the Winter Soldier, ở cảnh phim hẹn hò với một phụ nữ là chủ cửa hàng sushi, Bucky đã than thở về những “bức ảnh kỳ cục” anh nhìn thấy trên các trang hẹn hò.

“Ý tôi là, ảnh hổ á? Quá nửa thời gian tôi chả hiểu nổi mình đang nhìn vào cái gì nữa. Đi đâu cũng thấy mấy bức ảnh kiểu đó”, chàng Chiến binh Mùa đông băn khoăn.

Theo thống kê từ các trang hẹn hò, những tài khoản lấy hình đại diện hổ thường là nam giới. Người hâm mộ lập tức coi đây là bằng chứng cho thấy Bucky đang ngầm thừa nhận mình là người song tính. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn mới đây với Variety, đạo diễn Kari Skogland của The Falcon and the Winter Soldier đã khẳng định đó không phải chủ ý của ê-kíp.

Bucky là tri kỷ của Steve Rogers/Captain America (Chris Evans). Hai nhân vật có mối quan hệ huynh đệ thắm thiết. Ảnh: Disney+.

“Chúng tôi nghĩ đó chỉ là dấu ấn kỳ quặc của thời đại mà Bucky chưa thể làm quen. Đừng quên anh chàng đã 106 tuổi. Thế nên mọi thứ với nhân vật này đều gây hoang mang cả”, Skogland chia sẻ.

Cô cũng đã đọc những bình luận và giả thiết của người hâm mộ trên mạng. Nhưng vị nữ đạo diễn và Sebastian Stan chưa bao giờ trao đổi về những ẩn ý sau câu chuyện Bucky đề cập tới ảnh hổ trên các trang hẹn hò.

Nữ đạo diễn tiếp tục: “Điều chúng tôi muốn tập trung thể hiện là sự mù công nghệ của anh chàng, cũng như cảm giác lạc lõng khi tìm cách hòa nhập vào bất cứ cộng đồng nào. Đó là chủ đích của chúng tôi, thay vì những ám chỉ giới tính”.

Nói về mối quan hệ thân thiết, cũng như hàng loạt tình huống động chạm cơ thể giữa Bucky và Sam Wilson (Anthony Mackie) xuyên suốt bộ phim, Skogland mong khán giả đừng quan trọng hóa các tiểu tiết. Không nên đồng nhất mọi cử chỉ thân mật giữa hai người đàn ông thành biểu hiện của luyến ái.

“Đó là tình yêu, nhỉ? Cuối cùng họ cũng yêu mến nhau. Ở đầu phim họ không hề vậy. Nhưng rồi cả hai kết bạn, tình bạn ấy đã phát triển thành lòng thương mến. Tôi không muốn sử dụng nam tính như rào cản hay một cách để gắn nhãn tình cảm giữa họ.

Những vấn đề này nên được hiểu một cách linh hoạt. Vì thế, không có bất kỳ tuyên bố về giới nào xuất hiện trong phim cả. Mọi thứ chỉ là tình cảm”, nữ đạo diễn kết luận.