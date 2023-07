Tranh cãi về giá vé và quyền lợi VIP concert BlackPink ở Hà Nội

BlackPink có giá vé quá cao so với danh sách biểu diễn sơ bộ chỉ gồm 13 bài và thời lượng khoảng một tiếng rưỡi. Sân khấu cũng được nhận xét là quá bé.

Ngày 4/7, sơ đồ và giá vé concert Born Pink tại Hà Nội của BlackPink chính thức được công bố. Tưởng chừng, sức nóng của sự kiện càng tăng khi sơ đồ chỗ ngồi được công bố. Ngược lại, sự hào hứng của người hâm mộ đang bị thay thế bởi tâm trạng thất vọng và bất bình vì giá vé quá cao trong khi BlackPink chỉ biểu diễn 13 bài. Tuy nhiên, đại diện ban tổ chức (BTC) cho biết danh sách đó chỉ là sơ bộ ban đầu.

Giá vé và quyền lợi vé VIP khiến khán giả bất bình

Theo trang Everythingbkk, concert của BlackPink ở Bangkok, Thái Lan vào cuối tháng 5 gồm 7 hạng vé khác nhau với mức giá từ 2.800 baht (khoảng 79 USD , 1,8 triệu đồng) đến 14.800 baht ( 432 USD , 10 triệu đồng). Trong đó, quyền lợi với những khán giả mua vé VIP giá 14.800 baht là được xem BlackPink trong quá trình tổng duyệt, kiểm tra âm thanh (soundcheck).

Ở concert diễn ra trong 2 ngày 27-28/5 tại Bangkok, BlackPink diễn ít nhất 20 bài mỗi ngày. Họ cũng trình diễn các tiết mục solo như Flower (Jisoo), You and Me (Jennie), Gone, On The Ground (Rosé) và Money (Lisa). Kịch bản này được lặp lại ở nhiều concert khác trong khuôn khổ tour Born Pink. Ngay cả thế, giá vé concert ngay khi được công bố ở Thái Lan đã gây tranh luận là quá cao.

Theo The Korea Times, một số người hâm mộ Thái Lan thậm chí đưa vấn đề giá vé concert BlackPink lên Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng nhưng chính phủ không có giải pháp nào.

Trong khi đó, vé concert Born Pink vào giữa tháng 5 tại Singapore có giá dao động từ 168 SGD (khoảng 1,9 triệu đồng) tới 398 SGD (6,9 triệu đồng), theo Klook.

Giá vé concert Born Pink ở Hà Nội của BlackPink tương đương concert tại Thái Lan. Theo sơ đồ chính thức được công bố trưa 4/7, Born Pink ở Hà Nội có 8 khu với giá vé dao động từ 1,2 triệu đồng tới 9,8 triệu đồng. Khu CAT 5 có giá vé thấp nhất là 1,2 triệu đồng rất nhỏ và bị che khuất tầm nhìn. Trong khi đó, khu VIP có giá lên tới 9,8 triệu đồng nhưng không có quyền lợi soundcheck như những concert khác trong khuôn khổ Born Pink.

Vé VIP cho khán giả Việt chỉ có quyền lợi khu vực riêng, bộ ảnh thẻ bo góc và hàng hóa độc quyền, ưu tiên hàng riêng, check-in sớm. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu không được soundcheck thì khán giả check-in sớm để làm gì. Vì thế, các quyền lợi dành cho vé VIP được nhận định không xứng tầm với mức giá.

Đáng nói, ở các concert trước, BlackPink đều trình diễn ít nhất 20 bài và có phần trình diễn solo. Với Born Pink ở Hà Nội, số lượng tiết mục dừng ở 13 và không trình diễn cá nhân. Thời lượng concert có lẽ chỉ kéo dài trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Về vấn đề này, ban tổ chức Born Pink ở Hà Nội cho biết danh sách bài hát đó chỉ là sơ bộ ban đầu.

Đương nhiên, mỗi nơi thì mức phí vận chuyển thiết bị, thuê sân khấu, nhân công… khác nhau nên sự so sánh chỉ là tương đối. Tuy nhiên, việc khách VIP không có soundcheck khiến khán giả khó cảm thông.

Giá vé concert Born Pink tương đương với những địa điểm khác nhưng danh sách biểu diễn được đồn đoán chỉ gồm 13 bài.

Sơ đồ chỗ ngồi cũng không làm khán giả hài lòng. Nhiều ý kiến cho rằng hạng vé ngồi đang quá nhiều.

Ban đầu, khán giả rất lo lắng việc làm sao để tranh được vé khi số người muốn đến xem concert quá cao. Nhưng sau khi danh sách bài hát lẫn giá vé được tung ra, nỗi lo lắng đổi thành liệu ban tổ chức có bán được hết vé hay không. Giá vé quá đắt trong khi lượng bài hát không xứng tầm khiến khán giả lăn tăn, thậm chí tuyên bố không tới xem concert nữa.

Mối lo ngại từ vé giả, đội giá lên cao

Ngay khi thông tin giá vé được công bố, hàng loạt tài khoản rao bán lại vé trên các hội nhóm. Bỏ qua nguyên nhân rao bán, tình trạng này cũng đặt ra nỗi băn khoăn lớn cho khán giả, cụ thể là tình trạng vé giá. Ngày 7/7, vé mới chính thức được mở bán và trước đó BTC khẳng định không tuồn vé, vậy những tấm vé đang được giao bán từ đâu ra.

Những ngày qua, ban tổ chức sự kiện liên tục lên tiếng cảnh báo người hâm mộ về vấn đề giá vé, vé giả… Họ hy vọng khán giả tỉnh táo khi thời gian qua, hàng loạt thông tin không chuẩn xác về concert BlackPink lan truyền trên mạng xã hội.

Thực tế, chỉ một ngày sau khi tin tức BlackPink tổ chức concert tại Hà Nội được xác nhận, hàng chục hội nhóm có tên “mua bán vé concert BlackPink” xuất hiện. Trong đó, nhóm “MUA BÁN VÉ CONCERT BLACKPINK 2023 - BORN PINK” có gần 30.000 thành viên được đổi tên từ Chợ mua bán vé bóng đá Việt Nam.

Cùng thời điểm, hàng loạt fanpage, tài khoản cá nhân đăng ảnh chụp tấm vé cứng và cho biết đó là vé dự concert BlackPink. Trước tình trạng vé concert BlackPink tràn lan trên mạng xã hội dù ngày 7/7, link bán vé chính thức mới mở, đại diện BTC cho biết vé giấy là lừa đảo, câu tương tác.

BTC khẳng định chỉ phát hành vé online trên một kênh chính thống và tuyệt đối không phát hành vé mời, vé giấy. Do đó, họ hy vọng người hâm mộ bình tĩnh, tỉnh táo để tránh mua phải vé giả và bị kẻ gian lợi dụng.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương như Malay Mail và Straits Times, vào ngày 10/5 (giờ địa phương), luật sư Nas Rahman thậm chí khởi kiện vì mua phải “ghế ma” khi tham gia concert của BlackPink.

Concert BlackPink được dự đoán khó bán hết vé trong tình hình này.

Luật sư đệ đơn kiện lên Tòa án quận Kuala Lumpur và yêu cầu bồi thường thiệt hại tối thiểu là 100.000 ringgit (khoảng 22.200 USD ) và tối đa là 1 triệu ringgit (khoảng 222.000 USD ).

Luật sư Nas Rahman đã đặt hai vé xem buổi biểu diễn với giá 488 ringgit (khoảng 108 USD ). Ông kể “Vào 4/3, ngày diễn ra sự kiện, tôi và vợ đến chỗ ngồi đã đặt trước là hàng 207 Khu G, ghế 36, 37, nhưng sự mong chờ sớm biến thành sự thất vọng. Ghế 37 hoàn toàn không tồn tại”.

Hiện, không biết BTC sẽ xử lý vấn đề vé thế nào nhưng nếu chỉ phát hành vé online, nhiều tình huống không mong muốn có thể phát sinh. Ví dụ điển hình là concert của Đen Vâu cách đây không lâu. Đen cũng phát hành vé online và những khán giả mua vé thành công được cung cấp mã QR. Lợi dụng cách thức này, kẻ gian đã bán một mã QR cho nhiều khách hàng khác nhau. Và phải đến khi concert diễn ra, khán giả mới biết mình có trùng mã QR với người khác hay không.

Ngoài ra, tình trạng ôm vé để đẩy giá lên cao cũng từng gây lo ngại. Từ trước đó, hàng loạt fanpage rao bán vé với giá khu VIP lên tới 25 triệu đồng.

Theo SCMP, khi concert của BlackPink diễn ra vào tháng 1 tại Hong Kong, giá vé lên tới 1.300 USD mỗi chiếc. Trong khi đó, giá vé ban đầu dao động từ 100 USD đến 295 USD . Gói VIP bao gồm đặc quyền như tham dự buổi kiểm tra âm thanh trước đêm nhạc chính thức cũng chỉ có giá 380 USD . The Standard báo cáo một số người hâm mộ thậm chí bị lừa hơn 2.100 USD cho những tấm vé họ không bao giờ nhận được.

Tuy nhiên, với tình hình giá vé quá cao như hiện giờ, có lẽ tạm thời, không nhiều người dám ôm vé để chờ đẩy giá nữa. Bởi đây hẳn là quyết định khá liều lĩnh so với phản ứng của số đông khán giả lúc này.