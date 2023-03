Tranh cãi về cây thật và cây giả

Trồng cây thật hay bày cây giả là một cuộc tranh luận không có hồi kết. Những người thích làm vườn và yêu thiên nhiên cho rằng cây xanh mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe và trông sinh động hơn. Tuy nhiên, một số khác lại thích trang trí với các loại cây giả vì không cần tốn công chăm sóc.

Nếu vẫn đang phân vân giữa hai sự lựa chọn, House Digest gợi ý rằng bạn có thể cân nhắc 5 yếu tố sau. Ngoài ra, một phương án khác là kết hợp cả hai loại để vừa mang thiên nhiên vào trong nhà, vừa không tốn thời gian chăm cây.

Vẻ bề ngoài

Cây thật có vẻ đẹp tự nhiên hơn, nhưng điều này không có nghĩa là các loại cây nhân tạo trông không chân thực.

Nhiều cây giả có giá thành đắt đỏ và sở hữu vẻ ngoài trông sinh động như cây thật. So với các loại rẻ tiền khác, chúng thường có lá ít sáng bóng và tán không đối xứng.

Để chứng minh rằng cây giả có thể trông giống như thật, Blooming Artificial, một thương hiệu cây giả (Anh), đã thực hiện một cuộc khảo sát vào năm 2018. Họ yêu cầu những người tham gia xem 20 hình ảnh và xác định xem đó là cây thật hay giả.

Theo London Economic, điểm trung bình của người tham gia là 55%. Điều này cho thấy rằng nhiều người không thể phân biệt được chúng và đang đoán mò. Bởi vậy nếu nói đến vẻ ngoài, cả hai loại cây đều bắt mắt và tự nhiên như nhau.

Yêu cầu chăm sóc

Mặc dù các loại cây trồng trong nhà không khó chăm sóc, nhưng chúng phức tạp hơn nhiều so với cây giả. Thực vật cần được đặt ở khu vực có ánh sáng mặt trời và yêu cầu tưới nước theo chu kỳ nhất định.

Ngoài ra, bạn còn phải thay chậu và cắt tỉa khi cây lớn lên, đồng thời phòng ngừa các loại sâu bệnh, côn trùng gây hại.

Hơn nữa, nếu bạn thường xuyên vắng nhà và không thể chăm sóc cây, chúng sẽ nhanh chóng héo tàn.

Cây xanh nhân tạo không yêu cầu chăm sóc. Thỉnh thoảng, bạn chỉ cần phủi bụi cho chúng. Nếu đặt cây dưới ánh sáng mặt trời, bạn hãy xịt chất chống tia cực tím để cây không bị phai màu.

Chi phí

Về chi phí, cây giả thường đắt hơn cây thật. Khi so sánh hai loại cây lưỡi hổ trên sàn thương mại điện tử Amazon, cây giả có giá cao hơn 18 USD (hơn 400.000 đồng). Cây nhân tạo trông càng siêu thực thì càng đắt, thậm chí chúng có giá lên đến hàng nghìn USD.

Tuy nhiên, khoản đầu tư dành cho cây thật không dừng lại ở chi phí ban đầu. Nếu như cây giả tồn tại vĩnh viễn và không cần chăm sóc, thì cây thật sẽ tốn tiền thay chậu, đất trồng và phân bón.

Lợi ích về sức khỏe

Ưu điểm lớn nhất của cây thật là giúp làm sạch không khí, tăng năng suất làm việc và làm giảm lo lắng, trầm cảm.

Tuy nhiên, cây giả cũng mang đến những lợi ích về sức khỏe tâm thần. Sustainability, một tạp chí quốc tế về môi trường, văn hóa, kinh tế và xã hội (Mỹ) đã tổng hợp kết quả từ 45 nghiên cứu và thấy rằng cả cây giả và cây thật đều thúc đẩy tinh thần lạc quan, làm giảm cảm xúc tiêu cực.

Thêm đó, cũng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thực vật sống có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe tâm thần. Vào năm 2019, Environmental Research and Public Health, một tạp chí khoa học về môi trường (Mỹ) đã công bố kết quả nghiên cứu và kết luận rằng khi nhìn vào cây xanh tự nhiên, học sinh tiểu học cảm thấy tập trung và thoải mái hơn so với khi xem cây giả.

An toàn với con người và vật nuôi

Nếu không nuôi thú cưng và người sống chung không bị dị ứng, bạn có thể trồng bất cứ cây xanh nào.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho chó mèo, bạn nên tránh các cây như nha đam, ngọc bích, thường xuân, loa kèn...

Cây giả an toàn với cả thú cưng và những người mắc bệnh dị ứng. Tuy nhiên, bạn cũng nên thường xuyên phủi bụi cho cây vì đây có thể là tác nhân gây bệnh.

