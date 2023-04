Tranh cãi vấn đề thu phí vào phố cổ Hội An

Trước thông báo từ 15/5, TP Hội An sẽ thu 80.000-120.000 đồng/vé, nhiều ý kiến cho rằng chi phí này không phù hợp, Hội An cần có thêm trải nghiệm mới nếu áp dụng thu phí.

Từ ngày 15/5, du khách tham quan khu phố cổ Hội An bắt buộc phải mua vé. Ảnh: Thanh Đức.

Từ trước đến nay, du khách khi tham quan các địa điểm di tích trong khu phố cổ Hội An mới phải mua vé. Theo quy định mới, từ ngày 15/5, tất cả du khách đặt chân đến phố cổ, không vào các di tích nằm trong danh sách tham quan, cũng bắt buộc mua vé.

Theo Mai Phương (32 tuổi, nhân viên văn phòng), 80.000 đồng/vé đối với khách nội địa không phải chi phí quá đắt, nhưng cần được đổi lại bằng trải nghiệm.

"Hội An đa phần là nhà dân, họ đã có hoạt động mua bán kinh doanh, thu giá đó để trùng tu thì hơi cao. Hội An cần có thêm hoạt động tương xứng với mức phụ phí", người này chia sẻ.

Trao đổi với Zing, Wilhelm BT, du khách người Australia, cho rằng mức phí 120.000 đồng là quá rẻ. Người này ủng hộ việc thu phí để bảo tồn khu phố cổ. "Ở Melbourne, tôi còn phải trả nhiều hơn để được ngắm thành phố từ đỉnh Dandenong", du khách này chia sẻ.

Cần làm rõ đối tượng thu phí

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông & Marketing công ty lữ hành TST Tourist, vấn đề thu phí phục vụ việc bảo tồn địa điểm du lịch là hợp lý. Sau 2 năm đại dịch Covid-19, du lịch phục hồi, lượng khách đến Hội An rất đông, đặc biệt khách quốc tế.

Việc thu phí nhằm đảm bảo địa điểm du lịch không rơi vào tình trạng quá tải. Tuy nhiên, việc thực hiện thu phí như thế nào tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với du khách trong và ngoài nước từ ngày 15/5 là bài toán khó.

"Đối với khách quốc tế, phụ phí 120.000 đồng/vé không phải vấn đề. Nhưng với khách nội địa, nhiều khách họ đến Hội An chỉ để uống cà phê, ăn mì Quảng nhưng lại tính phí 80.000 đồng/vé là không hợp lý. Chính quyền cần thông báo rõ ràng đối tượng thu phí", ông Mẫn nhận định.

Nhiều khách Việt bất bình khi vào cửa Hội An bắt buộc mua vé. Ảnh: Thảo Linh.

Tương tự, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing công ty du lịch BestPrice, việc thu phí giúp hạn chế được tình trạng cạnh tranh giá đối với các tour du lịch Hội An trọn gói. Tuy nhiên, việc thu phí sẽ ảnh hưởng lớn tới tâm lý khách du lịch tới Hội An.

"Vào phố cổ du lịch và sử dụng dịch vụ cũng đã góp phần mang lợi nhuận đến cho Hội An. Thêm chi phí vào cổng khiến tâm lý khách hàng khó chịu, đặc biệt là khách đã đến Hội An nhiều lần. Nhu cầu mua combo của du khách tại các doanh nghiệp lữ hành sẽ ít đi", ông Thanh Tú chia sẻ.

Vị này cho biết thêm việc thu phí khiến điểm đến trở nên thương mại hóa, giảm sức hút. Chính quyền muốn thu phí cần đảm bảo đem lại những giá trị nhất định cho người dân và di sản Hội An.

Thứ nhất, môi trường du lịch phải tốt hơn, đồng thời cần đảm bảo cơ sở vật chất, di tích cần được tôn tạo, trùng tu đúng quy trình. Thứ hai, Hội An phát triển thêm nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo, tạo thêm nhiều dịch vụ khác biệt, hấp dẫn du khách quay trở lại.

Thu phí là cần thiết

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch TP Hội An, số liệu thống kê hàng năm cho thấy, tổng số vé phát hành tham quan phố cổ Hội An luôn thấp hơn 40% so với tổng lượt khách đến và lượt khách lưu trú tại Hội An. Tình trạng thất thoát vé tham quan phố cổ trở thành vấn đề khiến doanh thu ngành du lịch địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều trường hợp đơn vị lữ hành đưa khách đi tham quan phố cổ nhưng tìm mọi cách trốn không mua vé cho khách, đưa khách tới Hội An rồi bỏ mặc, không hướng dẫn tham quan chu đảo.

Du khách tham quan Hội An. Ảnh: Thanh Đức.

Điều này sẽ tạo nên cảm giác hụt hẫng, gây bất công cho chính du khách vì không được khám phá giá trị đích thực của không gian phố cổ Hội An. Mặt khác, nó tạo ra bất công bằng giữa những hãng lữ hành nghiêm túc mua vé cho khách với những công ty tour làm ăn "chui" ung dung hưởng lợi.

"Việc triển khai các biện pháp chống thất thu, siết chặt việc bán và kiểm soát vé, quyết liệt xử lý đối với những trường hợp cố tình đưa khách đi chui được triển khai. Doanh thu từ vé tham quan ở Hội An 100% dành cho việc trùng tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tổ chức các hoạt động sự kiện lễ hội, phố không có động cơ, đêm phố cổ... nhằm phục vụ chính du khách", ông Lanh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong thực tế việc triển khai những chốt chặn, kỹ năng và thái độ giao tiếp chưa tốt của người kiểm soát, người bán vé, sự giải thích chưa đầy đủ, thấu đáo đã gây nên sự bất bình, hiểu lầm trong du khách. Vấn đề này lãnh đạo thành phố đã tiếp thu và sẽ ngay lập tức chấn chỉnh với quyết tâm để “Không thể để hình ảnh Hội An xấu đi trong mắt du khách chỉ vì một tấm vé”.

Bắt đầu từ 15/5, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá tham quan 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa).

Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè, đến 21h vào mùa đông.

Chính quyền TP Hội An sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ. Có 2 lối đi, một dành cho người dân địa phương và một dành cho du khách.